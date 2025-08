Zölle: Schweiz will Trump "attraktiveres Angebot" machen

Basel - Angesichts der von US-Präsident Donald Trump verschärften Strafzölle in Höhe von 39 Prozent setzt die Schweiz weiterhin auf eine Verhandlungslösung. Das Land sei bereit, den USA "ein noch attraktiveres Angebot" zu machen, erklärte die Schweizer Regierung (Bundesrat) am Montag nach einer Dringlichkeitssitzung. Dies werde "die Bedenken der USA berücksichtigen" und "die derzeitige Zollsituation entschärfen".

Medien: Netanyahu strebt Einnahme von ganz Gaza an

Gaza - Israels Premier Benjamin Netanyahu soll sich laut Medienberichten entschieden haben, den Gazastreifen vollständig einzunehmen. Dafür wolle er sich in den nächsten Tagen Rückendeckung des Kabinetts und der Militärführung holen, sagte er demnach zu Ministern seines Kabinetts. Das Nachrichtenportal "ynetnews.com" zitierte am Montag einen Offiziellen, der ihm nahe steht, mit den Worten: "Die Würfel sind gefallen - wir beabsichtigen, den Gazastreifen vollständig zu besetzen."

Trump droht Indien hohe Strafzölle an

Washington - US-Präsident Donald Trump hat hohe Strafzölle gegen Indien wegen des Kaufs von russischem Erdöl angedroht. Indien kaufe "riesige Mengen russischen Öls" und verkaufe es dann mit "großen Gewinnen auf dem offenen Markt", schrieb Trump am Montag auf seiner Onlineplattform Truth Social. "Deswegen werde ich die von Indien an die USA gezahlten Zölle kräftig erhöhen", schrieb Trump weiter. Eine genaue Zahl nannte der US-Präsident nicht.

Banküberfälle in Tirol: Angeklagter will Täter kennen

Innsbruck/Kufstein - Nach fünf Banküberfällen in Innsbruck und Kufstein von November 2023 bis Juli 2024 ist am Montag der erste Verhandlungstag gegen zwei Männer am Landesgericht Innsbruck zu Ende gegangen. Dem 26-jährigen Erstangeklagten wurde schwerer Raub und erpresserische Entführung vorgeworfen, dem 33-Jährigen Beitragstäterschaft zum schweren Raub in zwei Fällen. Letzterer stritt beim Prozess alles ab, der Erstangeklagte gestand teils und wollte den "eigentlichen Täter" kennen.

Nachweispflicht für Flüchtlinge in Privatquartieren in NÖ

St. Pölten - Ab dem 1. September müssen in privaten Unterkünften untergebrachte Flüchtlinge in Niederösterreich ihren Aufenthalt einmal monatlich nachweisen. Geschehen muss das persönlich bei der Bezirksverwaltungsbehörde, teilte Landesrat Martin Antauer (FPÖ) am Montag mit. Erfolgt der Nachweis nicht, werden demnach sämtliche Leistungen eingestellt. Im Innenministerium zeigte man sich verwundert über das Fehlen derartiger Kontrollmechanismen und verwies auf "lange geübte Praxis".

Selenskyj: Russland setzt Söldner aus mehreren Ländern ein

Kiew (Kyjiw) - An der Front in der nordöstlichen Region Charkiw kämpfen nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj auch Söldner aus China, Tadschikistan, Usbekistan, Pakistan und afrikanischen Ländern für Russland. Dies hätten ihm seine Soldaten bei einem Besuch dort berichtet, schrieb Selenskyj am Dienstag auf der Plattform X. "Wir werden darauf reagieren." Er habe mit den Kommandanten die Lage an der Front und die Verteidigung der Stadt Wowtschansk besprochen.

Minister Marterbauer für Preiseingriffe bei Lebensmitteln

Wien - Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) hat in den "Salzburger Nachrichten" mit Blick auf die Wirtschaftslage auf die Notwendigkeit zusätzlicher Maßnahmen hingewiesen, um die Teuerung wieder in den Griff zu bekommen. Dazu könnten laut dem Finanzminister auch Preiseingriffe bei den Nahrungsmittelpreisen zählen, wie er mit Verweis auf die hohe Inflation - der Abstand zur Eurozone beträgt 1,5 Prozentpunkte - sowie auf die steigende Arbeitslosigkeit sagte.

Prozessbeginn in Linz wegen versuchten zweifachen Mordes

Linz - Ein 46-Jähriger muss sich ab Dienstag in Linz wegen versuchten zweifachen Mordes vor Gericht verantworten. Am 11. Dezember 2024 soll er seiner Ex-Frau auf einem Parkplatz ein Messer in die Brust gerammt haben. Bereits am 10. Juni habe der Obdachlose im Streit einen anderen derart schwer verletzt, dass auch dieser Vorfall als Mordversuch angeklagt wurde. Bisher habe der Mann nur den Angriff auf die 31-Jährige zugegeben, eine Tötungsabsicht bestritt er.

