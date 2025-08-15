Globales Abkommen gegen Plastikmüll vorerst gescheitert

Genf - Das UNO-Plastikabkommen ist vorerst gescheitert. Von einem Scherbenhaufen wollte in den frühen Morgenstunden in Genf zwar niemand sprechen, aber was die Diplomaten aus gut 180 Ländern in gut zehn Tagen Abschlussverhandlungen zustande gebracht haben, ist dürftig. Es soll aber weitergehen. "Diese 5. Sitzung wird vertagt und zu einem späteren Zeitpunkt fortgesetzt", sagte der Konferenzvorsitzende nach einem Verhandlungsmarathon am Freitagmorgen. Ein Datum nannte er nicht.

Trump und Putin treffen einander in Alaska

Washington - Vor den Augen der Weltöffentlichkeit treffen sich US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin in Alaska, um über den Ukraine-Krieg zu sprechen. Von dem Einzelgespräch weit oben im Norden der USA, bei dem der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj außen vor ist, könnten entscheidende Impulse für ein mögliches Kriegsende ausgehen.

Ö3-Star Robert Kratky hört mit sofortiger Wirkung auf

Wien - Dem ORF kommt seine bekannteste Radiostimme abhanden: Ö3-Wecker-Moderator Robert Kratky hört bei seinem jahrelangen Stammsender auf und beendet mit sofortiger Wirkung die Zusammenarbeit mit dem ORF. Als Grund nannte der öffentlich-rechtliche Sender in einer Aussendung am Freitag gesundheitliche Gründe. Kratky war ab 2004 Hauptmoderator der Morgensendung, die täglich Millionen an Hörerinnen und Hörern hat, und stand zuletzt an der Spitze der Topverdiener im ORF.

Von Braunbär verschleppter Wanderer in Japan tot gefunden

Tokio - Ein Braunbär hat in Japan einen Wanderer angegriffen und in einen Wald geschleppt - der Mann wurde erst einen Tag später tot gefunden. Wie Polizei und Medien am Freitag meldeten, hatte der junge Wanderer noch versucht, den wilden Braunbären abzuwehren. Er habe am Bein geblutet und sei dann von dem großen Bären in einen nahen Wald geschleppt worden. Der Angriff ereignete sich am Donnerstagmorgen auf einer Wanderroute am Berg Rausu auf der nördlich gelegenen Insel Hokkaido.

Angriff auf schlafenden Häftling in Wiener Justizanstalt

Wien - Am Donnerstagabend soll in einer Wiener Justizanstalt ein 18-jähriger Häftling seinen schlafenden 31-jährigen Mitinsassen fixiert und ihm anschließend einen Plastiksack auf das Gesicht gedrückt haben. Wie die Landespolizeidirektion Wien am Freitag mitteilte, bemerkte jedoch ein weiterer 21-jähriger Insasse das Geschehen und griff ein, ehe dann gegen 23.00 Uhr durch den Notknopf auch das Personal der Justizanstalt alarmiert worden war.

Zahlreiche Tote im indischen Kaschmir nach Sturzfluten

Srinagar - Im indischen Teil der Region Kaschmir sind bei Sturzfluten nach Regierungsangaben mindestens 56 Menschen ums Leben gekommen. 80 Menschen würden vermisst, sagte der örtliche Katastrophenschutzvertreter Mohammad Irshad am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP. 300 Menschen seien gerettet worden, 50 von ihnen hätten "schwere Verletzungen" erlitten.

Schumann verweist zu Teilzeit auf Pflicht-Arbeitszeitmeldung

Wien - Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) weist im Zusammenhang mit der Debatte um die Teilzeit auch auf die ab 1. Jänner verpflichtende Bekanntgabe der vereinbarten Arbeitsstunden hin. Die Vorgabe sei die Chance, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer "endlich sehen, wie viele Stunden sie angemeldet sind - und damit auch die Überstunden, die man eigentlich macht und eigentlich bezahlt bekommen müsste". Damit werde man dann auch endlich valide Zahlen zur Teilzeit bekommen.

Tiroler Regierung beschloss "Bürgerenergiegemeinschaft"

Innsbruck - Die Tiroler Landesregierung aus ÖVP und SPÖ hat am Freitag im Rahmen ihrer traditionellen Sitzung zum "Hohen Frauentag" - so wird "Maria Himmelfahrt" im Bundesland genannt - die Gründung einer "Bürgerenergiegemeinschaft" gemeinsam mit der Tiwag-Next Energy Solutions GmbH (TINEXT) beschlossen. Ziel dieser Gemeinschaft sei es, den durch Photovoltaikanlagen auf Landesgebäuden erzeugten Strom möglichst vollständig innerhalb der landeseigenen Gebäude zu nutzen.

