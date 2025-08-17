Streik in Israel aus Solidarität mit den Hamas-Geiseln

Tel Aviv - Mit Streiks und Protesten haben zahlreiche Israelis ihre Solidarität mit den Geiseln zum Ausdruck gebracht, die seit fast zwei Jahren von der Hamas im Gazastreifen festgehalten werden. Demonstranten blockierten zahlreiche Straßen im Land, darunter auch eine zentrale Schnellstraße in der Küstenmetropole Tel Aviv. Sie schwenkten blau-weiße israelische Nationalflaggen sowie gelbe Fahnen, die Solidarität mit den Geiseln symbolisieren.

Israels Armee greift Houthi-Ziele im Jemen an

Tel Aviv - Die israelische Armee hat als Reaktion auf wiederholte Raketenangriffe der Houthi-Miliz Ziele im Jemen angegriffen. Israelische Medien berichteten von Angriffen der Marine. Die israelische Armee bestätigte, es sei im Jemen "Energieinfrastruktur, die vom Houthi-Terrorregime genutzt wurde," angegriffen worden. Die Ziele seien 2.000 Kilometer von Israel entfernt gewesen. Augenzeugen in der jemenitischen Hauptstadt Sanaa berichteten von zwei schweren Explosionen in der Stadt.

344 Tote und hunderte Vermisste nach Unwetter in Pakistan

Islamabad - Im Norden Pakistans sind bei Sturzfluten infolge von Starkregen mindestens 344 Menschen gestorben. Am stärksten betroffen war die Provinz Khyber Pakhtunkhwa, wo nach Behördenangaben 324 Menschen ums Leben kamen, mindestens 150 weitere wurden nach offiziellen Angaben vom Sonntag vermisst. Tausende Rettungskräfte waren im Einsatz, um von Schlamm begrabene Gebäude freizuschaufeln und nach Überlebenden zu suchen. Für die kommenden Tage wurden weitere starke Regenfälle erwartet.

Neunjähriger nach Badeunfall in Wien verstorben

Wien - Ein neunjähriger Bub, der am Freitag nach einem Badeunfall im Familienbadestrand Neue Donau in Wien-Floridsdorf aus dem Wasser gerettet worden ist, ist in der Nacht auf Sonntag verstorben. Ein entsprechender Bericht auf orf.at wurde der APA von der Sprecherin des Allgemeinen Krankenhauses Wien (AKH Wien), Karin Fehringer, bestätigt. Der Bub befand sich nach seiner Rettung aus dem Wasser in akuter Lebensgefahr.

Gesundheitsstaatssekretärin will Fachärztezentren

Wien - Gesundheitsstaatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) will den Engpässen im Gesundheitssektor mit verschiedenen Maßnahmen begegnen. Im APA-Interview verwies sie etwa auf den geplanten Ausbau der Hotline 1450, den Ausbau der Primärversorgungseinheiten und auf das Regierungsvorhaben einer Schaffung von multidisziplinären Zentren von Fachärztinnen und Fachärzten. Weiter festgehalten wird von ihr an einer höheren Zahl an Medizin-Studienplätzen.

Digitalgesetze verzögern EU-USA-Handelsabkommen

Washington/Brüssel - Bei den letzten Details für das Handelsabkommen zwischen der EU und den USA sorgen einem Medienbericht zufolge Uneinigkeiten über die europäischen Digitalgesetze für Verzögerungen. Die Europäische Union wehrt sich dagegen, den sogenannten Digital Services Act (DSA) zum Gegenstand der Verhandlungen zu machen, wie die "Financial Times" am Sonntag berichtete. Eine endgültige Fassung für das im Juli erzielte Handelsabkommen ziehe sich unter anderem deshalb hin.

Wohnbau kommt nicht in Schwung

Wien/Waldegg - Der Wohnungsbau kommt nicht vom Fleck. "Von einer Erholung oder Steigerung sind wir das dritte Jahr in Folge noch weit entfernt", sagte der Österreich-Chef des Baustoffherstellers Baumit, Georg Bursik, zur APA. Die Baukonjunktur sei "beschissen, nach wie vor", umriss der Branchenexperte die Lage unverblümt. Zudem sei die staatliche Förderung für Wärmedämmung und Heizkesseltausch - ein wichtiger Impulsgeber für den Sanierungsbereich - im Dezember vorerst gestoppt worden.

Große Suchaktion nach Mann im Wörthersee

Maria Wörth - Eine groß angelegte Suchaktion nach einem vermissten Mann ist Samstagabend am Wörthersee gestartet worden. Der 38-Jährige aus der Steiermark fiel gegen 21.30 Uhr mehrere hundert Meter vor dem Bootssteg Maria Wörth entfernt von einer Schwimminsel mit Elektro-Antrieb, teilte die Polizei in einer Aussendung mit. Augenzeugen hatten noch versucht, dem Mann mit einem Rettungsring zu helfen, was aber misslang.

