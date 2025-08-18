Europäische Spitzen in Washington für Ukraine-Gespräche

Washington - US-Präsident Donald Trump hat den ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj zu den Gesprächen über den Ukraine-Krieg am Weißen Haus empfangen. Die beiden gaben einander die Hand, nachdem Selenskyjs Kolonne vorgefahren war. Zuvor waren bereits andere europäische Spitzenpolitiker wie NATO-Generalsekretär Mark Rutte, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der britische Premier Keir Starmer eingetroffen. Geplant ist, dass Trump zunächst mit Selenskyj zusammenkommt.

14 Menschen bei russischen Angriffen in der Ukraine getötet

Charkiw (Charkow) - Wenige Stunden vor einem Treffen des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj mit US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus sind bei russischen Angriffen in der Ukraine 14 Menschen getötet worden. Das teilte der ukrainische Innenminister Ihor Klymenko am Montag mit. Die russische Seite vermeldete, der Vizekommandant des Leningrader Wehrbezirks, Generalleutnant Esedulla Abatschew, sei schwer verwundet worden. Offenbar mussten Amputationen vorgenommen werden.

Hamas reagiert "positiv" auf neuen Vorschlag für Waffenruhe

Tel Aviv/Gaza - Die islamistische Hamas hat nach eigener Darstellung internationalen Vermittlern eine "positive Antwort" auf einen neuen Vorschlag für eine Waffenruhe im Gazastreifen vorgelegt. Der Vorschlag sei von Ägypten und Katar unterbreitet worden, sagte ein Funktionär der Terrororganisation am Montag. Details zu den Inhalten des Plans für eine Waffenruhe gab es zunächst nicht.

Küchenhersteller Haka insolvent, 158 Mitarbeiter betroffen

Traun - Der Trauner Küchenhersteller Haka mit weiteren Standorten in Wien und Mondsee ist insolvent. Am Montag wurde am Landesgericht Linz ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet, teilten der Kreditschutzverband von 1870 sowie der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) am Nachmittag mit. 158 Dienstnehmer und rund 120 Gläubiger sind betroffen. 11,4 Mio. Euro Passiva stehen 2,16 Mio. Euro Aktiva gegenüber.

Segelflieger stürzte in Tirol ab - Pilot tot

Leutasch - Der Pilot eines Segelflugzeugs ist am frühen Montagnachmittag im Bereich der Gehrenspitze im Wettersteingebirge bei Leutasch in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) bei einem Absturz ums Leben gekommen. Der Mann war alleine an Bord gewesen, sagte eine Polizeisprecherin zur APA. Der genaue Unfallhergang bzw. die Absturzursache waren vorerst unklar. Auch die genaue Identität des Toten war vorerst nicht bekannt. Der Leichnam wurde noch am Nachmittag geborgen.

Grazer Technologiekonzern AVL baut in Graz 350 Stellen ab

Graz - Der Technologiekonzern AVL List GmbH mit Sitz in Graz baut an seinem Standort rund 350 Beschäftigte ab. Dies teilte das Unternehmen am Montagnachmittag nach einer Informationsveranstaltung im Hause mit. Man reagiere damit auf die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. In Graz sind rund 4.000 Mitarbeiter beschäftigt. Der Abbau solle über die nächsten Monate und "maßvoll" erfolgen, über natürliche Fluktuation oder auch Altersteilzeitmodelle. Ein Sozialplan soll erstellt werden.

Russlands Ex-Botschafter in Wien wird Vizeaußenminister

Moskau/Wien - Der russische Präsident Wladimir Putin hat den langjährigen Botschafter Russlands in Österreich, Dmitri Ljubinski, zum stellvertretenden Außenminister ernannt. Ein diesbezüglicher Erlass ist am Montag auf der amtlichen Internetseite für Regierungsinformationen veröffentlicht worden. Ljubinski wird in seiner neuen Funktion im Ministerium als einer von zehn Stellvertretern von Außenminister Sergej Lawrow tätig sein.

Wieder Attacke in Waffenverbotszone in Wien-Favoriten

Wien - In der Waffenverbotszone am Reumannplatz in Wien-Favoriten ist am Montagnachmittag ein 35-Jähriger bei einer Auseinandersetzung verletzt worden - "vermutlich durch einen Messerstich", bestätigte Polizeisprecherin Julia Schick einen Bericht von "oe24.at". Der Einsatz laufe noch, die Spurensicherung sei noch nicht abgeschlossen. Details zum Opfer und zur Art der Verletzung waren vorerst nicht bekannt. Der Tatverdächtige war flüchtig.

