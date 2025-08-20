70. Song Contest: Wien wird Host City

Wien/Österreich-weit - Das Duell zwischen Millionenmetropole und Alpenidylle ist entschieden: Wien wird Austragungsort des 70. Eurovision Song Contests, den der ORF 2026 nach dem heurigen Triumph von JJ beim Musikbewerb in Basel ausrichtet. Damit setzte sich die Bundeshauptstadt gegen die Tiroler Landeshauptstadt durch, wie der Sender am Mittwoch bekannt gab. Wien ist damit nach 1967 und 2015 zum dritten Mal die ESC-Gastgeberstadt.

Inflation im Juli auf 3,6 Prozent gestiegen

Wien - Die Verbraucherpreise sind heuer im Juli mit 3,6 Prozent auf Jahressicht stärker gestiegen, als in der Schnellschätzung der Statistik Austria angenommen: Ursprünglich ging man von 3,5 Prozent aus, teilte die Behörde am Mittwoch mit. Die harmonisierte Inflationsrate lag bei 3,7 Prozent. Einen Preisauftrieb verzeichnete die Statistik Austria bei Nahrungsmitteln und bei Verwaltungsgebühren. Zu den größten Preistreibern zählten weiterhin die Gastronomie sowie Energie.

Israels Verteidigungsminister billigt Plan für Gaza-Einnahme

Jerusalem - Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz hat nach Medienberichten einen Einsatzplan der Armee zur Einnahme der Stadt Gaza gebilligt. Die Genehmigung erfolgte, obwohl die islamistische Hamas am Vortag nach eigener Darstellung internationalen Vermittlern eine "positive Antwort" auf einen neuen Vorschlag für eine Waffenruhe im Gazastreifen vorgelegt hatte. Laut israelischem Militär sollen rund 50.000 Reservisten einberufen werden.

Polizei ermittelt nach Fund von Wasserleiche in Neuer Donau

Wien - Nach dem Fund eines Toten im Wasser der Neuen Donau in Wien-Floridsdorf am Dienstag hoffen die Ermittler mehr Erkenntnisse nach der Obduktion zu erlangen. Fest steht, dass der etwa 40-jährige Mann Kopfverletzungen aufwies und schon länger im Wasser getrieben sein dürfte. Am Ufer wurden Schleifspuren gefunden, bestätigte Sprecher Philipp Haßlinger am Mittwoch Medienberichte. Auch die Identität des Mannes war noch unklar.

Einbürgerungen wieder etwas angestiegen

Wien - Die Zahl der Einbürgerungen ist im ersten Halbjahr insgesamt um 5,6 Prozent angestiegen. 11.665 Personen wurde die Staatsbürgerschaft verliehen. Davon hatten 37,5 Prozent (4.369 Personen) einen Wohnsitz im Ausland - fast alle aus dieser Gruppe waren Verfolgte des NS-Regimes und deren Nachkommen (plus 5,5 Prozent). Deutlich größer war die Zahl der aus anderen Gründen Eingebürgerten, sie lag bei 7.313 Personen - mit einem Plus von ebenfalls 5,6 Prozent.

Deutsche Computerspielmesse in Köln gestartet

Köln - Ob Strategie-Aufgaben, Shooter-Kämpfe oder Fantasy-Abenteuer: Die deutsche Computerspielmesse Gamescom hat unter großem Andrang begonnen. Nach einer Eröffnungsshow am Vorabend, bei der 5.000 Fans neue Spiele-Trailer vorgeführt bekamen, öffnete die Messe für Computer- und Videospiele Mittwochvormittag ihre Türen. Mehr als 1.500 Aussteller präsentieren sich bis Sonntag dem Publikum, darunter die Studios CI Games, Keen Games und Bethesda. So viele Aussteller waren es noch nie.

Ziegenplage auf italienischer Insel Stromboli

Rom - Die Vulkaninsel Stromboli ist im Sommer ein Touristenparadies. Das Eiland, das dem Archipel der Äolischen Insel nördlich von Sizilien gehört, ist derzeit jedoch von einer wahren Ziegenplage belastet. Wilde Ziegen haben die Insel in Beschlag genommen und greifen auch Touristen an. "Sie treiben sich im Rudel herum", berichteten besorgte Bewohner.

Umfrage: Österreicher uneins zu Teilnahme an Ukraine-Mission

Wien - In Österreichs Bevölkerung herrscht Uneinigkeit bezüglich eines möglichen Einsatzes des Bundesheers in der Ukraine. Deutlich mehr Zustimmung findet hingegen der Vorschlag, Friedensgespräche zwischen Russland und der Ukraine in Österreich auszurichten, wie eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Gallup ergab. Demnach befürworten 53 Prozent der Befragten im Fall eines Waffenstillstands EU-Friedenstruppen in der Ukraine. 27 Prozent lehnen dies ab, 20 sind unentschieden.

