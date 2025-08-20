70. Song Contest: Wien wird Host City

Wien/Österreich-weit - Das Duell zwischen Millionenmetropole und Alpenidylle ist entschieden: Wien wird Austragungsort des 70. Eurovision Song Contests, den der ORF 2026 nach dem heurigen Triumph von JJ beim Musikbewerb in Basel ausrichtet. Damit setzte sich die Bundeshauptstadt gegen die Tiroler Landeshauptstadt durch, wie der Sender am Mittwoch bekannt gab. Wien ist damit nach 1967 und 2015 zum dritten Mal die ESC-Gastgeberstadt.

Inflation im Juli auf 3,6 Prozent gestiegen

Wien - Die Verbraucherpreise sind heuer im Juli mit 3,6 Prozent auf Jahressicht stärker gestiegen, als in der Schnellschätzung der Statistik Austria angenommen: Ursprünglich ging man von 3,5 Prozent aus, teilte die Behörde am Mittwoch mit. Die harmonisierte Inflationsrate lag bei 3,7 Prozent. Einen Preisauftrieb verzeichnete die Statistik Austria bei Nahrungsmitteln und bei Verwaltungsgebühren. Zu den größten Preistreibern zählten weiterhin die Gastronomie sowie Energie.

Außenministerin Meinl-Reisinger in Odessa eingetroffen

Odessa/Wien - Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) ist am Mittwoch kurz vor Mittag zu einem offiziellen Besuch in der ukrainischen Hafenstadt Odessa eingetroffen. Dies gab der ukrainische Außenminister Andrii Sybiha auf der Social-Media-Plattform X bekannt, wie die ukrainische Nachrichtenagentur Ukrinform berichtete.

Pensionen könnten um 2,7 Prozent steigen

Wien - Mit den seit Mittwoch vorliegenden Inflationswerten von 3,6 Prozent liegt nun auch die Grundlage für die kommende Pensionsanpassung vor. Der voraussichtliche gesetzliche Anpassungswert ergibt sich aus den durchschnittlichen Inflationswerten (Mittelwert) der Monate von August 2024 bis Juli 2025. Demnach liegt der Anpassungsfaktor voraussichtlich bei 2,66 Prozent. Die Politik kann freilich auch höhere oder geringere Zuwendungen beschließen.

Jugendlicher kracht in Wien durch Lichtkuppel

Wien - Ein Jugendlicher ist in der Nacht auf Mittwoch in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus durch eine Lichtkuppel gekracht und 15 Meter abgestürzt. Der Bursche blieb schwer verletzt liegen und musste von Seiltechnik-Spezialeinheiten der Berufsfeuerwehr und der Berufsrettung gerettet werden. Der Jugendliche war zuvor auf das Dach eines mehrstöckigen Gebäudes in der Pillergasse gestiegen und stürzte durch die Lichtkuppel.

Israels Verteidigungsminister billigt Plan für Gaza-Einnahme

Jerusalem - Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz hat nach Medienberichten einen Einsatzplan der Armee zur Einnahme der Stadt Gaza gebilligt. Die Genehmigung erfolgte, obwohl die islamistische Hamas am Vortag nach eigener Darstellung internationalen Vermittlern eine "positive Antwort" auf einen neuen Vorschlag für eine Waffenruhe im Gazastreifen vorgelegt hatte. Laut israelischem Militär sollen rund 50.000 Reservisten einberufen werden.

Einbürgerungen wieder etwas angestiegen

Wien - Die Zahl der Einbürgerungen ist im ersten Halbjahr insgesamt um 5,6 Prozent angestiegen. 11.665 Personen wurde die Staatsbürgerschaft verliehen. Davon hatten 37,5 Prozent (4.369 Personen) einen Wohnsitz im Ausland - fast alle aus dieser Gruppe waren Verfolgte des NS-Regimes und deren Nachkommen (plus 5,5 Prozent). Deutlich größer war die Zahl der aus anderen Gründen Eingebürgerten, sie lag bei 7.313 Personen - mit einem Plus von ebenfalls 5,6 Prozent.

Texas stimmt über umstrittene Wahlkreisreform ab

Austin (Texas)/Washington - Der US-Staat Texas steuert am Mittwoch auf einen Höhepunkt im Streit um den Zuschnitt von Wahlkreisen zu, der die gesamten USA zu erfassen droht. Die in Texas regierenden Republikaner wollen, angestoßen von US-Präsident Donald Trump, eine Neuordnung durchsetzen, von der sie sich mehr Mandate im Repräsentantenhaus in Washington versprechen. Die oppositionellen Demokraten haben im Gegenzug angekündigt, in anderen Staaten sie begünstigende Wahlkreisreformen zu erzwingen.

