Vance sieht "erhebliche Zugeständnisse" Russlands

Washington - Russland hat nach Darstellung von US-Vizepräsident JD Vance im Krieg gegen die Ukraine umfangreiche Zugeständnisse für eine Verhandlungslösung angeboten. "Ich denke, die Russen haben Präsident Trump gegenüber zum ersten Mal in den dreieinhalb Jahren dieses Konflikts erhebliche Zugeständnisse gemacht", sagte Vance am Sonntag in einem Interview mit dem Sender NBC. "Sie haben eingesehen, dass es ihnen nicht gelingen wird, in Kiew eine Marionettenregierung zu installieren."

Selenskyj gratuliert Ukrainern zum Unabhängigkeitstag

Wien - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat dreieinhalb Jahre nach Kriegsbeginn seinen Landsleuten zum Unabhängigkeitstag gratuliert. "Wir werden eine Ukraine schaffen, die genügend Kraft und Potenz hat, um in Sicherheit und Frieden zu leben", versprach Selenskyj in seiner auf Telegram verbreiteten Ansprache.

Zwei Tote bei Israel-Attacke auf Sanaa

Tel Aviv/Sanaa - Die israelische Armee hat am Sonntag nach eigenen Angaben militärische Stellungen der Houthi-Miliz in Jemens Hauptstadt Sanaa angegriffen, zwei Menschen sollen gestorben sein. "Die Angriffe wurden als Reaktion auf wiederholte Attacken des terroristischen Houthi-Regimes gegen den Staat Israel und seine Zivilbevölkerung ausgeführt", erklärte die Armee. Die Houthis hätten in den vergangenen Tagen israelisches Gebiet unter anderem mit Boden-Boden-Raketen und Drohnen beschossen.

Abgespeckter Klimagesetz-Entwurf durchgesickert

Wien - Das Ringen um das lange erwartete Klimaschutzgesetz ist um ein weiteres Kapitel reicher: Der "Standard" zitierte Sonntagnachmittag aus einem zwei Monate alten Gesetzesentwurf von Landwirtschafts- und Umweltminister Norbert Totschnig (ÖVP), der auf eine stark abgespeckte Regelung ohne verbindliche Maßnahmen für die einzelnen Sektoren hindeutet. Im Ministerium betonte man auf APA-Anfrage, dass es noch keinen abgestimmten Gesetzesvorschlag der Dreierkoalition gebe.

Taifun bedroht Vietnam

Ho-Chi-Minh-Stadt (Saigon) - Wegen des nahenden Taifuns "Kajiki" wird in Vietnam die Evakuierung von mehr als einer halben Million Menschen vorbereitet. Betroffen seien insgesamt mehr als 150.000 Haushalte - etwa 587.000 Menschen - in vier Provinzen in der mittleren Küstenregion des Landes, berichteten vietnamesische Staatsmedien. Erwartet wurde dort schwerer Regen und Überschwemmungen. In sieben Küstenprovinzen durften Boote nicht ablegen.

Touristen in Venedig landen in Kanal

Venedig - Eine Gondel ist am Sonntag in Venedig umgekippt und hat dem Gondoliere sowie den Touristen an Bord ein unfreiwilliges "Bad" beschert. Der Vorfall wurde vermutlich durch eine plötzliche Bewegung der Passagiere verursacht, wie Medien berichteten. Viele Touristen nutzen die Gondelfahrten, um Selfies oder Videos zu machen, was das Ruderboot aus dem Gleichgewicht gebracht haben soll. Der Vorfall ereignete sich in einem Kanal der Lagunenstadt.

Starship soll zu zehntem Testflug starten

USA/Hawthorne/Washington - Das größte jemals gebaute Raketensystem der Raumfahrtgeschichte soll in der Nacht auf Montag (ab etwa 1.30 Uhr MESZ) einen zehnten Testflug absolvieren. Starten soll das unbemannte Starship am Weltraumbahnhof des Unternehmens SpaceX im US-Staat Texas. Vorgesehen ist ein rund einstündiger Testflug und kontrollierte Landungen beider Raketenstufen. Der Testflug könnte allerdings jederzeit, auch kurzfristig, noch verschoben werden.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red