Trump deutet Entsendung der Nationalgarde nach Baltimore an

Washington - US-Präsident Donald Trump hat eine mögliche Entsendung der Nationalgarde in eine weitere Hochburg der Demokraten angedeutet. Er könne die Sicherheitskräfte des Bundes auch nach Baltimore schicken, schrieb Trump am Sonntag in seinem Onlinedienst Truth Social. Er reagierte damit auf Äußerungen des demokratischen Gouverneurs des US-Staats Maryland, Wes Moore, der den US-Präsidenten kritisiert und zu einem Besuch in Baltimore eingeladen hatte.

Trump empfängt südkoreanischen Präsidenten Lee

Washington - US-Präsident Donald Trump empfängt am Montag seinen südkoreanischen Kollegen Lee Jae Myung zu dessen Antrittsbesuch im Weißen Haus. Ein Schwerpunkt des Treffens dürfte der Konflikt auf der koreanischen Halbinsel sein. Lee hat sich der Verbesserung der Beziehungen zu Nordkorea verschrieben. Trump könnte sich nach Einschätzung von Experten um eine Vermittlung zwischen den verfeindeten Nachbarländern bemühen.

Vier Tote bei Israel-Attacke auf Sanaa

Tel Aviv/Sanaa - Die israelische Armee hat am Sonntag nach eigenen Angaben militärische Stellungen der Houthi-Miliz in Jemens Hauptstadt Sanaa angegriffen, vier Menschen sollen gestorben sein. "Die Angriffe wurden als Reaktion auf wiederholte Attacken des terroristischen Houthi-Regimes gegen den Staat Israel und seine Zivilbevölkerung ausgeführt", erklärte die Armee. Die Houthis hätten in den vergangenen Tagen israelisches Gebiet unter anderem mit Boden-Boden-Raketen und Drohnen beschossen.

Taifun bedroht Vietnam

Ho-Chi-Minh-Stadt (Saigon) - Wegen des nahenden Taifuns "Kajiki" wird in Vietnam die Evakuierung von mehr als einer halben Million Menschen vorbereitet. Betroffen seien insgesamt mehr als 150.000 Haushalte - etwa 587.000 Menschen - in vier Provinzen in der mittleren Küstenregion des Landes, berichteten vietnamesische Staatsmedien. Erwartet wurde dort schwerer Regen und Überschwemmungen. In sieben Küstenprovinzen durften Boote nicht ablegen.

amfAR-Gala in Salzburg: Ein Abend für exklusive Gäste

Salzburg - In der barocken Residenz in der Stadt Salzburg findet am Sonntagabend erstmals die Gala der Foundation for Aids Research (amfAR) in Österreich statt. Als Inspirationsquelle für den exklusiven Galaabend für knapp 400 Gäste diente der Jedermann und das Spiel des sterbenden Mannes. Während am Domplatz der Schlussapplaus der 800. Jedermann-Aufführung der Salzburger Festspiele erklang, eröffnete Rufus Wainwright den roten Teppich vor der Residenz.

Abgespeckter Klimagesetz-Entwurf durchgesickert

Wien - Das Ringen um das lange erwartete Klimaschutzgesetz ist um ein weiteres Kapitel reicher: Der "Standard" zitierte Sonntagnachmittag aus einem zwei Monate alten Gesetzesentwurf von Landwirtschafts- und Umweltminister Norbert Totschnig (ÖVP), der auf eine stark abgespeckte Regelung ohne verbindliche Maßnahmen für die einzelnen Sektoren hindeutet. Im Ministerium betonte man auf APA-Anfrage, dass es noch keinen abgestimmten Gesetzesvorschlag der Dreierkoalition gebe.

Vance sieht "erhebliche Zugeständnisse" Russlands

Washington - Russland hat nach Darstellung von US-Vizepräsident JD Vance im Krieg gegen die Ukraine umfangreiche Zugeständnisse für eine Verhandlungslösung angeboten. "Ich denke, die Russen haben Präsident Trump gegenüber zum ersten Mal in den dreieinhalb Jahren dieses Konflikts erhebliche Zugeständnisse gemacht", sagte Vance am Sonntag in einem Interview mit dem Sender NBC. "Sie haben eingesehen, dass es ihnen nicht gelingen wird, in Kiew eine Marionettenregierung zu installieren."

Touristen in Venedig landen in Kanal

Venedig - Eine Gondel ist am Sonntag in Venedig umgekippt und hat dem Gondoliere sowie den Touristen an Bord ein unfreiwilliges "Bad" beschert. Der Vorfall wurde vermutlich durch eine plötzliche Bewegung der Passagiere verursacht, wie Medien berichteten. Viele Touristen nutzen die Gondelfahrten, um Selfies oder Videos zu machen, was das Ruderboot aus dem Gleichgewicht gebracht haben soll. Der Vorfall ereignete sich in einem Kanal der Lagunenstadt.

