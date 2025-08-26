Für Selenskyj Gespräch mit Putin auch in Golfstaaten denkbar

Washington/Kiew (Kyjiw) - Ein Gespräch mit Russlands Staatschef Wladimir Putin könnte nach den Worten des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj auch in den Golfstaaten stattfinden. Selenskyj nannte in seiner abendlichen Videoansprache zudem die Türkei und europäische Länder, in denen ein Gipfel möglich wäre. Mit allen diesen Staaten seien in dieser Woche Gespräche geplant. "Auf unserer Seite wird alles bestmöglich vorbereitet, um den Krieg beenden zu können."

Militäranalysten: Russen dringen in neues Gebiet ein

Kiew (Kyjiw) - Russische Truppen sind nach Angaben ukrainischer Militäranalysten in das Gebiet Dnipropetrowsk eingedrungen. Die Experten des Lagekartendienstes Deepstate kennzeichneten die Ortschaften Saporiske und Nowoheorhijiwka in der Region als russisch besetzt. Moskau spricht seit Wochen davon, in das Gebiet westlich von Donezk vorgedrungen zu sein. Die Ukraine dementiert diese Angaben weiterhin. In der Ostukraine sitzen 150 Bergleute nach einer russischen Attacke in der Mine fest.

Taylor Swift und Travis Kelce haben sich verlobt

St. John's - Pop-Star Taylor Swift und NFL-Spieler Travis Kelce haben sich verlobt. "Eure Englisch-Lehrerin und euer Sportlehrer werden heiraten", schrieb Swift am Dienstag auf der Onlineplattform Instagram. Dazu veröffentlichte die Sängerin Fotos, die offenbar zeigen, wie Kelce ihr einen Heiratsantrag macht - und ein Foto, auf dem sie einen großen Ring trägt.

Trump droht wegen Digitalgesetzen mit Zöllen - EU kontert

Washington/Brüssel - Die EU gibt sich unbeeindruckt von neuen Zolldrohungen und Forderungen des US-Präsidenten Donald Trump. Sprecher der für die EU-Handelspolitik zuständigen Europäischen Kommission machten in einer ersten Reaktion deutlich, dass sich die EU nicht von Trump vorschreiben lassen will, welche Regeln sie für digitale Plattformen und Unternehmen aufstellt. Zudem wurde auf die jüngsten Vereinbarungen zur Beilegung des Handelskonflikts verwiesen.

Terrorpläne bei Swift-Konzert - Helfer in Berlin verurteilt

Berlin/Wien - Gut ein Jahr nach der Absage von Taylor-Swift-Konzerten in Wien aus Angst vor einem Terroranschlag ist in Berlin ein IS-Anhänger zu einer Bewährungsstrafe von eineinhalb Jahren verurteilt worden. Das Kammergericht sprach den inzwischen 16-Jährigen der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat und der Unterstützung einer terroristischen Gewalttat im Ausland schuldig, wie eine Gerichtssprecherin mitteilte.

Beschuss von "Ocean Viking": EU greift ein

Rom/Brüssel - Nachdem das bei Rettungseinsätzen im Mittelmeer aktive NGO-Schiff "Ocean Viking" in internationalen Gewässern von der libyschen Küstenwache beschossen worden ist, greift die EU ein. "Wir haben die zuständigen libyschen Behörden im Zusammenhang mit diesem Vorfall kontaktiert, um die Fakten zu klären. Es liegt nun an den zuständigen libyschen Behörden, dringend Licht in das Geschehen zu bringen", so Markus Lammert, EU-Sprecher für Inneres und Migration.

Streit in Wien endete mit Messerstich

Wien - Wieder hat eine Auseinandersetzung in Wien mit einem Messerstich geendet: Bereits vor einigen Wochen waren sich zwei Männer im Minna-Lachs-Park in Wien-Mariahilf in die Haare geraten, am Montagnachmittag trafen die beiden einander wieder dort und wurden miteinander handgreiflich. Zurück blieb ein schwer verletzter 39-Jähriger, der sich jedoch nicht in Lebensgefahr befindet, so die Polizei am Dienstag.

Apple erwägt Kauf von KI-Startups Mistral und Perplexity

Bangalore - Apple erwägt einem Medienbericht zufolge den Kauf der KI-Startups Mistral und Perplexity. Der iPhone-Hersteller habe intern über eine Übernahme des französischen Unternehmens sowie der KI-Suchmaschine beraten, berichtete der Branchendienst "The Information" am Dienstag unter Berufung auf Insider. Eine Stellungnahme der genannten Unternehmen lag zunächst nicht vor.

