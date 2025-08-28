Mehrere Tote bei russischen Luftangriffen auf Kiew

Kiew (Kyjiw) - Russland hat die Ukraine seit Mittwochabend mit 629 Drohnen, Raketen und Marschflugkörpern angegriffen. 589 anfliegende Ziele habe die Flugabwehr zerstört, teilte die ukrainische Luftwaffe mit. Die Zahl der Toten in Kiew nach den Angriffen stieg auf 14, wie die Behörden mitteilten. Die Zahl der Verletzten wurde mit 48 angegeben. Bei dem massiven nächtlichen russischen Luftangriff auf Kiew wurde auch das Gebäude der EU-Vertretung in der ukrainischen Hauptstadt beschädigt.

Trump-Regierung entlässt Chefin der Gesundheitsbehörde CDC

Washington - Die Regierung von US-Präsident Donald Trump hat die Chefin der Gesundheitsbehörde CDC, Susan Monarez, nur wenige Wochen nach ihrem Amtsantritt entlassen. Zudem traten vier weitere ranghohe Vertreter der Behörde im Streit über den Kurs in der Impfpolitik und in anderen Gesundheitsfragen zurück. Monarez sei nicht auf einer Linie mit der Agenda des Präsidenten, "Amerika wieder gesund zu machen" ("Making America Healthy Again"), teilte das Präsidialamt am Mittwoch (Ortszeit) mit.

Grüne kritisieren Regierung als "Ankündigungsweltmeister"

Wien - Mit einer Rundum-Kritik an der Bundesregierung starten die Grünen in den politischen Herbst. Grünen-Chefin Leonore Gewessler warf der Dreierkoalition am Donnerstag bei einer Pressekonferenz Säumigkeit bei Waffenrecht, Klimaschutz, Kinderbetreuung und Inflationsbekämpfung vor. In den vergangenen Wochen und Monaten habe es große Ankündigungen gegeben, ernsthafte Gesetzesentwürfe würden aber fehlen, kritisierte Gewessler und sprach von einer "Ankündigungsweltmeister-Koalition".

Sporrer beharrt auf Dreierspitze bei Bundesstaatsanwalt

Wien - Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) will von der justizintern kritisierten geplanten Dreierspitze für die neue Bundesstaatsanwaltschaft nicht abrücken. "Bei der Frage der kollegialen Spitze gibt es keinen Spielraum mehr", meinte Sporrer zur APA. "Die Gegenargumente sind mir zu wenig überzeugend." In anderen Fragen wie etwa der Bestelldauer des Gremiums sei sie dagegen gesprächsbereit.

Kleine PV-Anlagen sollen von Netztarifen befreit werden

Wien - Nach deutlicher Kritik an den geplanten Netzeinspeisegebühren für Photovoltaik (PV)-Anlagen kündigt Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) nun Ausnahmen für kleine Anlagen an. "Wir legen einen Maximalbeitrag für Netznutzungsentgelte fest und schaffen eine Ausnahme für kleinere, netzdienliche Anlagen", heißt es am Donnerstag in einer Aussendung. Im Interview mit dem Ö1-Morgenjournal verteidigt er die Netzgebühren für Stromproduzenten aber grundsätzlich.

Postzustellerin verließ Unfallstelle: "Keine Zeit"

St. Martin am Grimming - Eine Postzustellerin, die Mittwochnachmittag möglicherweise einen Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten in Espang im obersteirischen Bezirk Liezen mitausgelöst hatte, fuhr nach dem Crash davon, weil "sie gerade keine Zeit habe", so die Polizei. Die Frau meldete sich wenig später im Bereich der Umleitungsstrecke als Zeugin. Bei dem Auffahrunfall wurden ein 64-jähriger Camper-Fahrer und seine beiden Kinder im Alter von zehn und 13 Jahren verletzt.

Fotos italienischer Politikerinnen auf Erotik-Website

Rom/Menlo Park - Mehrere italienische Politikerinnen haben eine Porno-Webseite angezeigt, auf der manipulierte Fotos von ihnen in Sex-Posen veröffentlicht wurden. Auf der Seite findet man eine große Sammlung gestohlener Bilder aus Sozialen Netzwerken, die sowohl von unbekannten Frauen als auch von prominenten Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens stammen. Betroffen sind auch Italiens Premierministerin Giorgia Meloni, ihre Schwester Arianna Meloni und Oppositionschefin Elly Schlein.

Westausfahrt in Wien wegen Wasserrohrbruchs gesperrt

Wien - Wegen eines Wasserrohrbruchs ist Donnerstagfrüh die Westausfahrt in Wien-Penzing teilweise gesperrt worden. Betroffen war laut Berufsfeuerwehr der Bereich zwischen Guldengasse und Hochsatzengasse, da die Fahrbahn unterspült war. Im Einsatz waren neben der Feuerwehr auch Wiener Wasser, um die Ausfahrt wieder instand zu setzen. Die Arbeiten werden bis morgen, Freitag, 6.00 Uhr dauern, so Wiener Wasser.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red