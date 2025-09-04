Macron: 26 Länder wollen Truppen Richtung Ukraine entsenden

Paris - 26 Länder sind laut Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bereit, Truppen zur Absicherung eines Waffenstillstands oder Friedens in der Ukraine einzusetzen. Diese Länder hätten sich formell verpflichtet, Truppen als Rückhalt in der Ukraine zu stationieren oder auf dem Land, auf See oder in der Luft präsent zu sein, um die Ukraine nach einem Kriegsende zu stärken und einen Frieden abzusichern, sagte Macron nach Beratungen der sogenannten "Koalition der Willigen" in Paris.

Zwei Tote bei russischem Luftangriff in Donezker Region

Pokrowsk/Tschernihiw - Bei einem russischen Luftangriff sind im ostukrainischen Gebiet Donezk zwei Zivilisten getötet worden. Zuvor war berichtet worden, zwei Männer seien durch die Explosion einer gefundenen russischen Drohne gestorben. Behördenangaben zufolge fanden die Zivilisten die ferngesteuerte Drohne und brachten sie in ein Haus in der Siedlung Kosatscha Lopan. Als sie versuchten, den Sprengsatz auseinanderzunehmen, detonierte er. Zwei weitere Männer wurden durch Splitter verletzt.

16 Tote nach Standseilbahn-Unglück in Lissabon

Lissabon - Bei dem schweren Standseilbahn-Unglück in Portugals Hauptstadt Lissabon sind am Mittwochabend 16 Menschen gestorben, wie Portugals Regierungschef Lu�s Montenegro am Donnerstagnachmittag mitteilte. Er korrigierte damit vorherige Angaben der örtlichen Behörden über 17 Tote. Zudem gebe es unter den 21 Verletzten fünf Schwerverletzte, es handle sich um eine "der größten menschlichen Tragödien unserer jüngeren Geschichte", erklärte Montenegro. Die Ursache war weiterhin unklar.

OStA Wien entzieht StA Krems Pilnacek-Verfahren

Wien - Die Oberstaatsanwaltschaft (OStA) Wien hat der Staatsanwaltschaft Krems das Ermittlungsverfahren zum Tod des ehemaligen Justiz-Sektionschefs Christian Pilnacek entzogen. Es wird an die Staatsanwaltschaft Eisenstadt übertragen, teilte die OStA am Donnerstagnachmittag in einer Presseaussendung mit. Die Entscheidung sei getroffen worden, "um das Vertrauen in die volle Unvoreingenommenheit und Unparteilichkeit bei der Führung des Ermittlungsverfahrens zu gewährleisten".

Auto fuhr bei Unfall in Berlin in Menschenmenge

Berlin - Eine Gruppe von Kindern ist am Donnerstag beim Überqueren einer Ampel Berlin-Wedding von einem Auto erfasst worden. Bei dem Unfall wurden drei Kinder leicht und deren Betreuerin schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei soll der Fahrer bei Rotlicht über die Ampel gefahren sein. Der 20-Jährige wurde vorläufig festgenommen, wie ein Polizeisprecher sagte. Es bestehe der Verdacht, dass er unter Einfluss von "berauschenden Substanzen" stand.

Italienischer Modepapst Giorgio Armani ist tot

Rom - Der italienische Modepapst Giorgio Armani ist am Donnerstag im Alter von 91 Jahren in Mailand gestorben. Dies teilte seine Modegruppe in einer Presseaussendung mit. Der Sarg mit seinem Leichnam soll ab Samstag in Mailand aufgebahrt werden. Auf Armanis Wunsch wird die Trauerzeremonie in privater Form stattfinden.

Neues Waffengesetz soll teils schon heuer wirken

Wien - Das verschärfte Waffenrecht soll in Teilen bereits mit Oktober in Kraft treten. Das betrifft den besseren Informationsaustausch zwischen den Behörden sowie die Ausweitung der Abkühlphase nach dem Erwerb einer Waffe. Die übrigen Teile des Gesetzes werden erst im ersten Quartal 2026 umgesetzt, teils allerdings rückwirkend. Das gab Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) am Donnerstag in einer Pressekonferenz bekannt. Beruhigt wurden von ihm die Jäger. Für die ändere sich nichts.

red