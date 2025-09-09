Regierung will noch einmal über Beamten-Abschluss reden

Wien - Die Regierung versucht den Beamten-Gehaltsabschluss für das kommende Jahr noch einmal aufzuschnüren. Für die kommende Woche wurde die Gewerkschaft zu Gesprächen eingeladen, obwohl man im Vorjahr schon einen Wert für 2026 vereinbart hatte. Die GÖD wird den Termin wahrnehmen, wiewohl ihr Vorsitzender Eckehard Quin betont, dass man nicht die Sparkasse der Republik darstelle. Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) verwies indes auf eine drohende Nulllohnrunde für 2027.

Israelischer Luftangriff auf Hamas-Führung in Katar

Doha - Israels Armee hat nach eigenen Angaben die Führungsspitze der islamistischen Hamas in Doha, der Hauptstadt des Golfstaats Katar, angegriffen. Derzeit ist es noch unklar, ob bei der Attacke Khalil al-Hayya, der höchste Hamas-Führer im Ausland, ums Leben gekommen ist. Nach Angaben der Hamas überlebte die Führungsspitze der Terrororganisation den Anschlag. Dies sagte ein Hamas-Vertreter dem Sender Al-Jazeera. Al-Arabija hatte zuvor berichtet, dass al-Hayya getötet worden sei.

20 Jahre Haft für Vater von Baby mit Schütteltrauma

Wien - Am Dienstag ist am Wiener Landesgericht gegen die Eltern von vier Kindern verhandelt worden, denen versuchter Mord an ihrer jüngsten Tochter vorgeworfen wurde. Der Vater war als unmittelbarer Täter angeklagt, die Mutter als Beteiligte. Der 26-Jährige wurde einstimmig wegen versuchten Mordes für schuldig befunden und zu 20 Jahren Haft verurteilt. Seine 23 Jahre alte Ehefrau fasste wegen Beitrags zur Körperverletzung mit schweren Dauerfolgen fünf Jahre aus.

Verdächtige Person nach Angriff in Wiener Schule flüchtig

Wien - Eine 16-Jährige ist am Dienstagvormittag in einem Gymnasium in Wien-Brigittenau durch Stiche verletzt worden. Sie befindet sich außer Lebensgefahr. Eine Durchsuchung des Gebäudes verlief negativ und wurde kurz nach 12.00 Uhr beendet. Im Bereich der Schule wurden zwei Messer sichergestellt. Wie die Landespolizeidirektion am Nachmittag um 16.20 Uhr auf APA-Anfrage klarstellte, kam es bisher - entgegen eines Medienberichts - noch zu keiner Festnahme eines Verdächtigen.

Hausdurchsuchung bei Küssel und weiteren Rechtsextremen

Wien - Bei Neonazi Gottfried Küssel hat es am Dienstag eine Hausdurchsuchung gegeben. Der Zugriff war Teil einer Schwerpunktaktion gegen die Neonazi-Szene. Insgesamt gab es 25 Hausdurchsuchungen in fünf Bundesländern. Laut Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) waren am Dienstag neben Wien auch Objekte in Nieder- und Oberösterreich, der Steiermark und Salzburg Schauplatz von Hausdurchsuchungen.

Frankreichs Premier Bayrou zurückgetreten

Paris - Frankreichs Premier Fran�ois Bayrou hat nach einer verlorenen Vertrauensfrage den Rücktritt seiner Regierung eingereicht. Bis zur Nominierung eines Nachfolgers werden er und sein Kabinett geschäftsführend im Amt bleiben, hieß es auf der offiziellen Regierungs-Webseite.

Neues Gesetz soll Erneuerbaren-Ausbau ankurbeln

Wien - Die Regierung aus ÖVP, SPÖ und NEOS hat das lange geforderte Gesetz für mehr Tempo beim Ausbau der Erneuerbaren in Begutachtung geschickt. Das Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungsgesetz (EABG) soll Genehmigungsverfahren verkürzen. Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) versprach eine Verfahrenskonzentration: "Eine Behörde, ein Verfahren, ein Bescheid", sagte er auf einer Pressekonferenz am Dienstag.

Wiener Ortstaxe wird geringer und erst 2026 erhöht

Wien - Die bereits für den 1. Dezember geplante Erhöhung der Wiener Ortstaxe wird auf 2026 verschoben und schrittweise stattfinden. Die Anpassung fällt auch geringer aus als geplant. Das wurde bei einem Treffen von Branchenvertretern aus dem Bereich Tourismus mit Wiens Finanzstadträtin Barbara Novak (SPÖ) vereinbart, wie das Büro der Ressortchefin der APA am Dienstag mitteilte.

