11.09.2025 18:30:00
APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K
Wien - Die Koalition hat sich bezüglich der Pensionsanpassung für 2026 geeinigt. Das konkrete Ergebnis soll Freitagfrüh bei einer Pressekonferenz der Hauptverhandler um Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) präsentiert werden. Nicht mit an Bord sind die Pensionistenvertreter. In einer Aussendung des Seniorenrats wurde betont, dass man in den Gesprächen keine Einigung erzielen habe können. Davor war man zu einer zweiten und finalen Verhandlungsrunde zusammengekommen.
EZB hält Leitzins stabil bei 2,00 Prozent
Frankfurt - In politisch unsicheren Zeiten lässt die Europäische Zentralbank (EZB) die Leitzinsen im Euroraum unverändert. Der für Banken und Sparer wichtige Einlagenzins - das ist der Leitzins im Euroraum - bleibt bei 2,0 Prozent. Die Konjunktur trotzt indessen den höheren Zöllen aus den USA. Für heuer erwartet die EZB inzwischen 1,2 Prozent Wachstum. Im Juni hatte die Notenbank noch 0,9 Prozent Wachstum vorhergesagt.
Einflussreicher Trump-Unterstützer tot - Suche nach Schützen
Washington - Nach dem tödlichen Anschlag auf den rechtskonservativen US-Influencer Charlie Kirk in Utah suchen die Ermittler unter Hochdruck nach dem flüchtigen Schützen. Die mutmaßliche Tatwaffe - ein Repetiergewehr - sei inzwischen in einem nahe gelegenen Waldstück sichergestellt worden, sagte der zuständige FBI-Agent Robert Bohls am Donnerstag. Der mutmaßliche Täter sei anschließend vom Dach eines Gebäudes gesprungen und in ein angrenzendes Wohngebiet geflohen.
EuGH gibt Österreich bei ungarischem AKW Recht
Luxemburg/Wien/Budapest - Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat am Donnerstag zugunsten Österreichs entschieden. Österreich hatte gegen die Entscheidung der EU-Kommission geklagt, Staatsbeihilfen für den Bau von zwei Reaktoren am ungarischen Atomkraftwerk Paks zu genehmigen. Österreich habe zu Recht argumentiert, dass die Kommission hätte prüfen müssen, ob die Direktvergabe des Auftrags an ein russisches Unternehmen mit den vergaberechtlichen Vorschriften der Union vereinbar sei, hieß es.
Weitere Anklage gegen Ren� Benko wegen betrügerischer Krida
Wien/Innsbruck - Im Signa-Komplex liegt nun die zweite Anklage der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) vor. Firmengründer Ren� Benko, der sich seit 24. Jänner in U-Haft befindet, und eine Mitangeklagte werden wegen betrügerischer Krida vor Gericht zitiert. Benko soll Vermögenswerte beiseitegeschafft haben und damit die Erfüllung von Gläubigeransprüchen im Zuge seiner Insolvenz als Unternehmer geschmälert haben, teilte die WKStA mit. Die Anklage ist nicht rechtskräftig.
52-Jährigen in Salzburg erschlagen: Lebenslange Haft
Salzburg - Am Landesgericht Salzburg ist am Donnerstag ein 36-jähriger Tennengauer wegen Mordes und schweren Raubes vor einer Geschworenenjury zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden. Der Mann soll in der Nacht auf den 31. Mai 2023 bei einem Wohnungseinbruch in einem Hochhaus nahe des Salzburger Hauptbahnhofs einen 52-jährigen Möbelpacker erschlagen haben. Das Opfer war damals entgegen der Meinung des Angeklagten zu Hause. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.
Afghanische Beamte besuchten Wien
Wien - Vertreter des afghanischen Taliban-Regimes haben Österreichs Innenministerium einen Besuch abgestattet. Einen entsprechenden "Standard"-Bericht bestätigte das Ressort am Donnerstag der APA. Gespräche und Kooperation zwischen der afghanischen Administration und dem Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl seien notwendig, um Abschiebungen von Straftätern nach Afghanistan umzusetzen, heißt es in einer Stellungnahme.
Wiener Börse schließt befestigt
Wien - Die Wiener Börse hat sich am Donnerstag befestigt aus dem Handel verabschiedet. Der ATX gewann 0,34 Prozent auf 4.645 Punkte. Am heimischen Aktienmarkt lag auf Unternehmensebene eine dünne Meldungslage vor. Merklich nach oben ging es für die Anteilsscheine von Versicherungs- und Immobilienkonzernen. Die Vienna Insurance-Papiere zogen 2,8 Prozent hoch und UNIQA gewannen 1,5 Prozent. CA Immo bauten ein Plus von 1,9 Prozent und CPI Europe legten 0,8 Prozent zu.
Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.
red
