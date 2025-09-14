Neuer Räumungsbefehl Israels für die Stadt Gaza

Gaza - Vor der Zerstörung eines weiteren Hochhauses in der Stadt Gaza hat die israelische Armee am Sonntag einen neuen Räumungsbefehl für die dortige Zivilbevölkerung veröffentlicht. Der Militärsprecher in arabischer Sprache forderte die Einwohner des südlichen Teils des Rimal-Viertels und der Hafengegend dazu auf, diese umgehend zu verlassen. Sie sollten sich in die sogenannte humanitäre Zone Al-Mawasi weiter südlich begeben.

Rücknahme von Verbrenner-Aus in EU angekündigt

Brüssel - EVP-Chef Manfred Weber hat angekündigt, dass das von der EU beschlossene Aus für Verbrennungsmotoren zurückgenommen wird. "Ich verspreche den Europäern das Aus vom Verbrenner-Aus", sagte der Vorsitzende der Europäischen Volkspartei (EVP) der "Welt am Sonntag". Im Herbst solle dazu ein Vorschlag vorgelegt werden. Am Ziel der Klimaneutralität wolle er zwar festhalten, betonte Weber, der Weg dorthin müsse jedoch offenbleiben.

Ein Toter und 25 Verletzte nach Explosion in Bar in Spanien

Madrid - Nach einer Explosion in einer Bar in der spanischen Hauptstadt Madrid haben die Rettungskräfte ein Todesopfer sowie 25 Verletzte geborgen. Nach dem Unglück vom Samstag sei die Leiche eines Mannes gefunden worden, teilte die Feuerwehr am Sonntagmorgen mit. Laut Feuerwehr gestaltete sich der Bergungseinsatz schwierig. Medienberichte, wonach das Unglück im südlichen Stadtbezirk Vallecas durch ein Gasleck verursacht wurde, wiesen die Behörden als voreilig zurück.

Bures verteidigt Vorgehen bei Pensionen

Wien - Die Dritte Nationalratspräsidentin Doris Bures (SPÖ) hat das Vorgehen der Regierung bei den Pensionen verteidigt. Der Kompromiss der Regierung aus ÖVP, NEOS und ihrer Partei, wonach nur bei Pensionen bis 2.500 Euro die Inflation voll abgegolten wird, sei der jetzigen Budgetsituation geschuldet, sagte sie in der ORF-"Pressestunde" am Sonntag. Eine "Dauerlösung" werde dies aber nicht sein. Eine Erhöhung des gesetzlichen Pensionsantrittsalters schloss sie vorerst aus.

Unwetter sorgte in NÖ für Verklausungen und Zug-Evakuierung

St. Andrä-Wördern/Klosterneuburg - Ein Unwetter hat am Samstagabend die Einsatzkräfte im Bezirk Tulln gefordert. In St. Andrä-Wördern führten starke Regenfälle zu Verklausungen, Überflutungen und Straßensperren. Die Feuerwehr sprach von einer "regelrechten Sturzflut". In Klosterneuburg wurden nach einem Oberleitungsschaden 200 Fahrgäste aus einem Zug der Franz-Josefs-Bahn evakuiert. Zwei Personen brauchten medizinische Versorgung und wurden mit einer Teleskopmastbühne aus dem Doppelstockzug gerettet.

Frankreichs neuer Premier geht auf Opposition zu

Paris - Frankreichs neuer Premierminister S�bastien Lecornu geht in der Debatte um Sparmaßnahmen auf die linke Opposition zu. Lecornu kündigte am Samstag an, dass er den Plan seines Vorgängers Fran�ois Bayrou, zwei Feiertage zu streichen, nicht weiterverfolgen werde. Lecornu bemüht sich derzeit um einen Kompromiss unter den verschiedenen politischen Lagern, um einen Sparhaushalt für 2026 durch die Nationalversammlung zu bringen.

Feuer in russischer Ölraffinerie nach Drohnenangriff

Moskau - In einer der größten russischen Erdölraffinerien ist nach einem ukrainischen Drohnenangriff ein Feuer ausgebrochen. Der Brand in der Anlage Kirischi in der Region Leningrad sei inzwischen gelöscht, teilte Gouverneur Alexander Drosdenko am Sonntag mit. Verletzt wurde demnach niemand. Das Feuer sei durch herabfallende Trümmerteile der zuvor abgeschossenen Drohne ausgelöst worden. Das ukrainische Drohnenkommando bestätigte den Angriff und sprach von einem "erfolgreichen Schlag".

Südkorea: US-Außenministerium bedauert Razzia bei Hyundai

Seoul - Das US-Außenministerium hat laut südkoreanischen Angaben die Razzia der Einwanderungsbehörde in einem Hyundai-Werk im Bundesstaat Georgia und die anschließende Festnahme von mehr als 300 Arbeitern bedauert. Vize-Außenminister Christopher Landau habe bei einem Treffen mit dem südkoreanischen Außenministerium-Staatssekretär Park Yoon-joo "sein tiefes Bedauern über den Vorfall ausgedrückt", teilte das Außenministerium am Sonntag in Seoul mit.

