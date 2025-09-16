Massiver Vorstoß Israels in Gaza-Stadt

Tel Aviv - Das israelische Militär hat in der Nacht auf Dienstag seine Angriffe auf die Stadt Gaza massiv intensiviert. "Gaza brennt", schrieb der israelische Verteidigungsminister Israel Katz in der Früh auf Telegram. Die Soldaten kämpften, "um die Voraussetzungen für die Freilassung der Geiseln und die Niederlage der Hamas zu schaffen". Die US-Nachrichtenseite "Axios" zitierte israelische Beamte, denen zufolge es sich um den eigentlichen Beginn der Bodenoffensive in der Stadt handle.

UNO-Kommission wirft Israel Genozid im Gazastreifen vor

Genf - Israel begeht nach Auffassung der unabhängigen Untersuchungskommission des UNO-Menschenrechtsrats im Gazastreifen Genozid. Vier der fünf in der UNO-Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes von 1948 erwähnten Tatbestände seien erfüllt, befindet die dreiköpfige Kommission. Israel erkennt wie die USA unter Präsident Donald Trump den UNO-Menschenrechtsrat als Autorität nicht an und wirft ihm grundsätzlich vor, gegen Israel voreingenommen zu sein.

Trump kündigt Milliarden-Klage gegen "New York Times" an

Washington - US-Präsident Donald Trump hat eine Klage gegen die "New York Times" angekündigt, in der er 15 Milliarden Dollar (12,75 Mrd. Euro) von der Zeitung fordern will. Das Blatt sei "zu einem regelrechten "Sprachrohr" der radikalen linken Demokratischen Partei geworden", schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Es habe sich jahrzehntelang daran beteiligt, Lügen über ihn, seine Familie, sein Unternehmen, die Bewegung Make America Great Again (MAGA) und die USA zu verbreiten.

21-Jähriger wollte Vater im Burgenland mit Axt erschlagen

Neusiedl am See - Im Bezirk Neusiedl am See hat am Montagnachmittag ein 21-Jähriger versucht, seinen Vater mit einer Axt zu töten. Die Polizei konnte rechtzeitig einschreiten und den jungen Mann dazu bewegen, das Haus zu verlassen. Verletzt wurde niemand, so die Landespolizeidirektion Burgenland am Dienstag. Der 21-Jährige wurde festgenommen und wird am Dienstagvormittag von Beamten des Landeskriminalamts einvernommen. Das Motiv ist noch unklar.

Drohung gegen Gedenkstätte Mauthausen: Zivildiener in U-Haft

Mauthausen - Ein 20-Jähriger ist nach Drohungen gegen die KZ-Gedenkstätte Mauthausen in Oberösterreich in Untersuchungshaft genommen worden. Der Mann war als Zivildiener in der Einrichtung tätig und soll eine "schwere Gewalttat mit Waffengewalt gegen andere Bedienstete der Gedenkstätte" angekündigt haben, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Ozonloch 2024 so klein wie lange nicht mehr

Genf - Die schützende Ozonschicht um den Erdball erholt sich weiter. Das Ozonloch war 2024 kleiner als in den Jahren 2020 bis 2023, berichtet die Weltwetterorganisation (WMO) in Genf zum Weltozontag (16. September). Es lag auch unter dem durchschnittlichen Wert der Jahre 1990 bis 2020, wie aus dem neuesten Ozon-Bulletin der WMO hervorgeht. Dazu beigetragen hätten zum einen natürliche atmosphärische Phänomene, die zu jährlichen Fluktuationen führen, so die WMO.

Regierung ringt mit Beamten um Geld

Wien - Regierung und Gewerkschaft treffen am Dienstag zur ersten Runde der Beamten-Gehaltsverhandlungen zusammen. Die Gespräche gelten als außerordentlich heikel, plant die Koalition doch, den für 2026 eigentlich schon paktierten Abschluss wieder aufzuschnüren. Geplant war, dass die öffentlich Bediensteten kommendes Jahr ein Plus von 0,3 Prozent über der Inflation erhalten. Das wären rund 3,3 Prozent. Die Koalition hofft auf ein Entgegenkommen.

"Emil" stand neuerlich unter "Polizeischutz"

Sonntagberg - Elch "Emil" hat am Montagabend einmal mehr "Polizeischutz" genossen. Das Tier war gegen 20.00 Uhr auf der B121 in Böhlerwerk, einer Katastralgemeinde von Sonntagberg (Bezirk Amstetten), unterwegs und wurde von einer Streife begleitet, teilte ein Behördensprecher am Dienstag auf Anfrage mit. Gegen 20.45 Uhr sei der Gast aus dem Norden dann in einem Waldstück verschwunden.

