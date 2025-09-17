Zwei Tote in Wien - Paar lebte getrennt

Wien - Nach einem Tötungsdelikt am Dienstagabend, bei dem ein 44-Jähriger in Wien-Leopoldstadt seine gleichaltrige Frau und danach sich erschossen haben dürfte, scheint das Motiv in einer Beziehungstat zu suchen sein: Wie Polizeisprecherin Julia Schick am Mittwoch sagte, war das Paar zwar noch verheiratet, lebte aber getrennt und in Scheidung. Zwei weitere Opfer - eine 24-Jährige, sie ist die Tochter des mutmaßlichen Schützen, sowie ein 26-Jähriger - sind am Leben.

Frau in Wiener Baustellencontainer vergewaltigt

Wien - Nach der mutmaßlichen Vergewaltigung einer 28-Jährigen in einem Baustellencontainer in der Hofherr-Schrantz-Gasse in Wien-Floridsdorf vor fast zwei Wochen hat die Polizei am Mittwoch einen Aufruf gestartet. Als tatverdächtig gilt ein 53-jähriger Taxilenker. Er soll dort - nach bisherigem Ermittlungsstand - auch weitere Sexualdelikte begangen haben, berichtete die Landespolizeidirektion am Mittwoch. Die Ermittler suchen nun weitere Opfer sowie mögliche Zeugen.

Regierung einigt sich auf Mietpaket

Wien - Die Bundesregierung hat sich im Ministerrat auf ein umfassendes Mietpaket verständigt. Durch ein neues "Mieten-Wertsicherungsgesetz" wird erstmals in die Preise ungeregelter Mieten eingegriffen. Wie im Regierungsprogramm angekündigt, werden die Mietpreisbremse im regulierten Bereich verlängert und die Mindestbefristungen von drei auf fünf Jahre verlängert. Vizekanzler und Wohnminister Andreas Babler (SPÖ) nannte das Paket nach dem Ministerrat am Mittwoch einen "großen Wurf".

Ryanair zieht drei Flieger aus Wien ab

Wien/Dublin/Schwechat - Nach dem Rückzug von Wizz Air zieht auch die irische Billigfluglinie Ryanair 3 der 19 in Wien stationierten Flugzeuge ab. Rund 100 Mitarbeiter sind davon betroffen. Die Fluggesellschaft begründete den Schritt am Mittwoch in Wien mit Österreichs "exorbitanter Luftverkehrssteuer in Höhe von 12 Euro" und den "überhöhten Flughafengebühren in Wien". Drei Strecken - Billund, Santander und Tallinn - werden im Winterflugplan 2025 ganz eingestellt, andere Verbindungen ausgedünnt.

Trump trifft König Charles in London

London - US-Präsident Donald Trump ist zum offiziellen Auftakt seines zweiten Staatsbesuchs in Großbritannien von der britischen Königsfamilie auf Schloss Windsor empfangen worden. Trump und seine Frau Melania wurden am Mittwoch nach der Landung ihres Hubschraubers vom Thronfolger Prinz William und dessen Frau Catherine in Empfang genommen. Anschließend wurden der US-Präsident und die First Lady von König Charles III. und Königin Camilla empfangen.

Bericht: Viele Tote bei israelischen Angriffen in Gaza

Jerusalem/Gaza - Im Gazastreifen hat es bei israelischen Angriffen einem palästinensischen Bericht zufolge erneut zahlreiche Todesopfer gegeben. Seit der Früh seien 17 Menschen ums Leben gekommen, darunter sieben in der Stadt Gaza, meldete die Nachrichtenagentur Wafa am Mittwoch. Israels Armee erklärte unterdessen, sie habe in der Stadt Gaza in den vergangenen zwei Tagen mehr als 150 Ziele angegriffen, darunter "Terroristen" und "militärische Strukturen".

EU-Kommission: Israelische Waren und Minister sanktionieren

Brüssel - Die EU-Kommission hat am Mittwoch in Brüssel Sanktionen gegen zwei israelische Minister, gegen extremistische Siedler sowie die Terrororganisation Hamas vorgeschlagen. Teile des Assoziierungsabkommens mit Israel im Bereich des Handels sollen ausgesetzt werden. Einfuhren aus Israel würden damit ihren bevorzugten Zugang zum EU-Markt verlieren. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte die Initiativen in ihrer Rede zur Lage der Union vorige Woche angekündigt.

Deutscher Kanzler Merz wirft Putin Mord vor

Berlin - Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz hat Russlands Präsident Wladimir Putin die gezielte Destabilisierung Deutschlands und Europas vorgeworfen. "Putin testet längst die Grenzen, er sabotiert. Er spioniert, er mordet, er versucht zu verunsichern. Russland will unsere Gesellschaften destabilisieren", sagte der CDU-Chef am Mittwoch in der Generaldebatte über das deutsche Budget 2025 im Bundestag in Berlin.

