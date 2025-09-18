Trump trifft bei Besuch in Großbritannien Premier Starmer

Washington/Windsor/London - Nach dem Treffen mit den Royals spricht US-Präsident Donald Trump am Donnerstag bei seinem Staatsbesuch in Großbritannien mit Premierminister Keir Starmer. Mit auf der Reise sind nach früheren Informationen eines hochrangigen US-Beamten auch Vertreter von Technologieunternehmen - es wird also um Wirtschaftsbeziehungen und Handel gehen. Die Gespräche der Regierungen werden sich sicher auch um den Gaza- und den Ukraine-Krieg drehen.

ABC nimmt Late-Night-Show von Jimmy Kimmel aus dem Programm

Hollywood/Washington - Nach Äußerungen von Jimmy Kimmel zum tödlichen Attentat auf den ultrarechten US-Aktivisten Charlie Kirk setzt der Sender ABC Kimmels Late-Night-Show vorerst ab. "Jimmy Kimmel Live" werde "auf unbestimmte Zeit" aus dem Programm genommen, sagte ein ABC-Sprecher am Mittwoch. Donald Trump zeigte sich begeistert über die Absetzung der Show von Kimmel, der ein scharfer Kritiker des US-Präsidenten ist. Medien-Gewerkschaften warfen der US-Regierung Zensur vor.

Weniger Einsätze für Bergretter durch mäßiges Sommerwetter

Wien - Das mäßige Sommerwetter hat den Bergrettern in Österreich eine Entlastung gebracht. Wie Hans Ebner, Leiter der Alpinpolizei, am Mittwoch vor Journalisten in Wien sagte, sind im kühlen und verregneten Juli die Einsatzzahlen um rund 30 Prozent gegenüber den Vorjahren zurückgegangen. Das schlägt sich auch bei den Verunglückten nieder: Seit 1. November 2024 gab es bis 16. September 2025 in den heimischen Bergen 238 Tote. Von 1. November 2023 bis 16. September 2024 waren es 283.

Urlauber nach Hundebiss in Gmunden reanimiert

Gmunden - Ein 79-jähriger Urlauber aus Belgien hat am Dienstag in Gmunden nach einem Hundebiss wiederbelebt werden müssen. Sein Hund war beim Spazierengehen auf der Esplanade vom Tier einer anderen Touristin attackiert worden. Die beiden Halter versuchten, die Vierbeiner zu trennen, dabei wurde der 79-Jährige vom Hund der Frau in den Arm gebissen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, kollabierte er - vermutlich aufgrund des großen Blutverlusts, so die Polizei.

Bericht: London vor Anerkennung eines Staates Palästina

London/New York - Großbritannien soll einem Medienbericht zufolge unmittelbar vor der Anerkennung eines palästinensischen Staates stehen. Wie die "Times" berichtet, soll der formale Schritt bereits an diesem Wochenende und noch vor der UNO-Generalversammlung erfolgen - kurz nach der Abreise des US-Präsidenten Donald Trump von seinem Staatsbesuch in Großbritannien am Donnerstagabend.

EU-Umweltminister beraten EU-Klimaziel - keine Entscheidung

Brüssel - Die EU-Umweltministerinnen und -minister werden bei ihrem Treffen am Donnerstag in Brüssel nicht wie ursprünglich geplant über das EU-Klimaziel 2040 entscheiden, sondern nur darüber diskutieren. Nach einer Diskussion beim EU-Gipfel Ende Oktober soll das Klimaziel dann beim nächsten Umweltrat beschlossen werden. Österreich hatte sich für die umstrittene Verschiebung eingesetzt; auch Umweltminister Norbert Totschnig (ÖVP), der Österreich am Donnerstag in Brüssel vertritt.

Italien führt Strafbestand des "Deepfakes" ein

Rom - Der Senat in Rom hat ein Rahmengesetz zur Regelung der Künstlichen Intelligenz (KI) verabschiedet. Erstmals wird der Strafbestand des "Deepfake" eingeführt. Die Verbreitung von Bildern und Videos, die ohne Einwilligung der betroffenen Person mit KI erstellt wurden, wird unter Strafe gestellt. Die Strafe reicht von einem bis zu fünf Jahren Freiheitsentzug. Italien ist damit das erste EU-Land, das einen nationalen Rechtsrahmen vorlegt, der mit dem EU-AI-Act abgestimmt ist.

