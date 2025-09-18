Trump und Starmer würdigen "besondere Beziehung"

Washington/Windsor/London - Die USA und Großbritannien haben zum Abschluss des Staatsbesuchs von Präsident Donald Trump am Donnerstag Einigkeit demonstriert und ihre "besondere Beziehung" gewürdigt. Dies betonten Trump und der britische Premierminister Keir Starmer bei einer gemeinsamen Pressekonferenz. Differenzen bei Themen wie dem Gaza-Krieg wichen beide aus und feierten stattdessen milliardenschwere Investitionsabkommen.

Brennertunnel-Durchschlag, nur ein Fünkchen-Transit-Hoffnung

Brenner/EU-weit - Mit dem Durchschlag des Brennerbasistunnel (BBT)-Erkundungsstollens ist Donnerstag die erste unterirdische Tunnelverbindung zwischen Italien und Österreich geschaffen worden. Bei einem Festakt sahen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni und Kanzler Christian Stocker (ÖVP) einen "historischen Moment". In puncto Tiroler Transitproblem sorgte EU-Verkehrskommissar Apostolos Tzitzikostas für ein Fünkchen Hoffnung. Italiens Verkehrsminister Matteo Salvini blieb weiter hart.

Hamas: Geiseln auf mehrere Viertel der Stadt Gaza verteilt

Gaza - Die islamistische Palästinenserorganisation Hamas hat eigenen Angaben zufolge die aus Israel entführten Geiseln auf mehrere Viertel der Stadt Gaza verteilt. Der Beginn und die Ausweitung der israelischen Offensive in der Stadt bedeute, dass keiner der Entführten zurück nach Israel kehre, teilte der militärische Arm der Terrororganisation, die Kassam-Brigaden, mit. Die Hamas werde keine Rücksicht auf das Leben der Verschleppten nehmen.

Israel greift erneut Hisbollah-Ziele im Libanon an

Beirut - Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben erneut im Libanon angegriffen. Das Militär habe Angriffe auf Ziele der proiranischen Hisbollah im Südlibanon gestartet, erklärte die Armee. Vorausgegangene Fluchtaufrufe eines arabischsprachigen Armeesprechers Israels auf X hatten im Libanon für Panik gesorgt. In den betroffenen Gebieten im Süden des Landes kam es zu dichtem Verkehr, wie die staatliche Nachrichtenagentur NNA berichtete.

Tote bei Angriffen und Kämpfen im Gazastreifen

Gaza - Bei israelischen Angriffen im Gazastreifen sind palästinensischen Angaben zufolge 48 Menschen ums Leben gekommen. Das berichteten medizinische Kreise im Gazastreifen. Allein in der Stadt Gaza starben Krankenhausangaben zufolge am Donnerstag 38 Menschen. Israels Armee meldete derweil vier durch einen Sprengsatz getötete Soldaten im Süden des Gebiets.

Staatsanwaltschaft will Vorwürfe gegen SOS-Kinderdorf prüfen

Moosburg/Graz/Wien - Nach schweren Vorwürfen gegen das SOS-Kinderdorf in Moosburg bei Klagenfurt will die Oberstaatsanwaltschaft Graz die Anschuldigungen erneut prüfen. Das berichtete die Wiener Wochenzeitung "Falter" auf ihrem Onlineportal am Donnerstag und berief sich dabei auf den Sprecher der Oberstaatsanwaltschaft (OStA) Graz, Erich Leitner. "Nach den Berichten über die Vorwürfe im Kinderdorf Moosburg werden wir uns die damaligen Verfahren nochmals anschauen", wurde er zitiert.

EU-Umweltminister vereinbaren Notlösung für Klimaziel

Brüssel - Angesichts des anhaltenden Streits um die europäischen Klimaziele für die kommenden Jahrzehnte haben die Umweltminister der 27 EU-Länder eine Notlösung für die UNO-Klimakonferenz im November in Brasilien vereinbart. Sie einigten sich am Donnerstag nach Angaben mehrerer Diplomaten in Brüssel darauf, der UNO für das Jahr 2035 eine Senkung der Treibhausgas-Emissionen in der EU um 66,25 bis 72,5 Prozent im Vergleich zum Stand von 1990 zuzusagen.

Streiktag in Frankreich: Hunderttausende gegen Sparpläne

Paris - Hunderttausende Menschen haben in Frankreich gegen mögliche Sparmaßnahmen in dem hoch verschuldeten Land protestiert. Gut 500.000 Menschen beteiligten sich nach Angaben des Innenministeriums vom frühen Abend landesweit an Demonstrationen. Die Gewerkschaft CGT sprach von mehr als einer Million Demonstranten. Behörden hatten zuvor mit etwa 700.000 bis 800.000 Teilnehmern gerechnet.

