Trump leugnet Klimawandel - Stocker teilt Sichtweise nicht

New York/Washington - US-Präsident Donald Trump hat vor der UNO-Vollversammlung den Klimawandel in Abrede gestellt. Eine Ansicht, die Bundeskanzler Christian Stocker im APA-Interview in New York nicht teilte. "Ich gehe davon aus, dass wir uns an die Wissenschaft halten sollten", so der ÖVP-Politiker. Es sei "ganz klar, dass es den Klimawandel gibt" und "ein menschengemachter Anteil dabei ist". UNO-Events wie die "hochrangige Woche" seien aber dazu da, unterschiedliche Positionen zu diskutieren.

UNO-Generaldebatte wird mit Rede von Abbas fortgesetzt

New York - Am dritten Tag der Generaldebatte bei den Vereinten Nationen wird am Donnerstag unter anderem eine Rede des palästinensischen Präsidenten Mahmoud Abbas erwartet. Abbas will per Videoschaltung sprechen, nachdem ihm die US-Regierung das für die Einreise nötige Visum verweigert hatte. Österreichs Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) hält am Donnerstagabend ebenfalls eine Rede vor der UNO-Generalversammlung.

Kellermayr-Verfahren in Deutschland eingestellt

Wels/München - Nach dem rechtskräftigen Freispruch eines Deutschen vom Vorwurf der gefährlichen Drohung mit Suizidfolge im Fall der Ärztin Lisa Maria Kellermayr hat auch die Generalstaatsanwaltschaft München das Verfahren gegen ihn eingestellt. Die deutschen Ermittlungsbehörden begründen das damit, dass der Mann, der die Ärztin vor ein "Volkstribunal" stellen wollte, aus seiner "irrigen" Sicht nur mit einem Verfahren "vor künftigen, dann rechtmäßigen Gerichten" gedroht habe.

"Auftaktsitzung" zur Sozialhilfe-Reform mit Bund und Ländern

Wien - Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) empfängt am Donnerstagnachmittag Vertreter und Vertreterinnen der Bundesländer bei einer "Auftaktsitzung" zur geplanten Reform der Sozialhilfe. Bei dem nicht medienöffentlichen Termin im Sozialministerium (ab 15 Uhr) sollen auch die Sozialsprecher der Koalitionsparteien ÖVP, SPÖ und NEOS dabei sein, sagte Schumann schon im Vorfeld. In Kraft treten soll die Reform, die u.a. eine bundesweite Vereinheitlichung zum Ziel hat, Anfang 2027.

Agenda Austria fordert eigenes Schulfach Wirtschaft

Wien - Der wirtschaftsliberale Thinktank Agenda Austria vermisst bei Österreichs Jugendlichen grundlegendes Wissen über Wirtschaft und fordert deshalb ein eigenes Schulfach dafür ab der 5. Schulstufe. Die derzeitige Fächerkombination mit Geographie vermittle ökonomisches Wissen unzureichend und teilweise tendenziös. Vorgeschlagen werden zwei Wochenstunden Wirtschaftsbildung sowie eine eigene Lehrkräfteausbildung mit VWL-Bachelor und wirtschaftspädagogischem Master.

Prozess um Sexualdelikte an in Tatzeitpunkten Zwölfjähriger

Wien - Ab Donnerstag wird am Wiener Landesgericht gegen neun Jugendliche und einen jungen Erwachsenen wegen mehrerer Sexualdelikte an einer inzwischen 14-Jährigen verhandelt, deren Schicksal schon mehrfach das Graue Haus beschäftigt hat. Die Angeklagten im Alter von 16 bis 21 sollen zwischen März und Juni 2023 mit der damals Zwölfjährigen gegen deren erklärten Willen sexuelle Handlungen vorgenommen haben. Einige der Burschen waren zu diesem Zeitpunkt erst seit kurzem strafmündig.

