Israel: Vereinbarung mit Hamas offiziell unterzeichnet

Washington - Die Vereinbarung zwischen Israel und der radikalislamischen Hamas zur ersten Phase einer Waffenruhe im Gazastreifen ist laut der Regierung Israels offiziell am Donnerstag "von allen Parteien" in Ägypten unterzeichnet worden. Die geplante Waffenruhe soll demnach 24 Stunden nach einer israelischen Kabinettssitzung am Donnerstag in Kraft treten. Laut US-Präsident Donald Trump könnten die Geiseln am Montag oder Dienstag freigelassen werden.

Ungar L�szl� Krasznahorkai erhält Literaturnobelpreis

Stockholm - Der Literaturnobelpreis 2025 geht an den 71-jährigen ungarischen Autor L�szl� Krasznahorkai. Das gab die Schwedische Akademie am Donnerstag in Stockholm bekannt. Der Preis ist mit elf Millionen Schwedischen Kronen (1 Mio. Euro) dotiert. Im Vorjahr ging die prestigeträchtigste Auszeichnung der Literaturwelt an die Koreanerin Han Kang. Die Verleihung findet traditionell am 10. Dezember statt, dem Todestag des Stifters Alfred Nobel.

Zehn Jahre Haft in Berufungsprozess im Fall Pelicot

Nimes - Im Berufungsverfahren zum Fall der betäubten und vergewaltigten Französin Gis�le Pelicot haben die Richter die Haftstrafe des einzigen Angeklagten verschärft. Er wurde zu zehn Jahren Haft verurteilt, wie der Vorsitzende Richter Christian Pasta am Donnerstag in N�mes erklärte. Zudem muss er sich fünf Jahre lang in Behandlung begeben. Der 44-Jährige war der einzige von ursprünglich 51 Angeklagten, der sich in dem Berufungsprozess erneut vor Gericht verantwortet hatte.

Dornauer bekämpft Parteiausschluss, Schiedsgericht kommt

Innsbruck/Wien - Der von der Tiroler SPÖ ausgeschlossene ehemalige Landesparteivorsitzende und Landeshauptmannstellvertreter Georg Dornauer will seinen Rauswurf bekämpfen. Er habe beschlossen, den Ausschluss zu beeinspruchen und wollte ein Bundesschiedsgericht damit befasst sehen, bestätigte er am Donnerstag einen Online-Bericht der "Tiroler Tageszeitung" gegenüber der APA. Die Landespartei kündigte indes das Einsetzen eines Schiedsgerichts an und lehnte eine Verlagerung auf Bundesebene ab.

Putin will Aserbaidschan nach Flugzeugabsturz entschädigen

Moskau - Wladimir Putin hat über neun Monate nach dem Absturz einer aserbaidschanischen Passagiermaschine Präsident Ilham Aliyev erstmals Schadenersatz zugesichert und damit Schuld eingestanden. Selbstverständlich werde Russland in solchen tragischen Fällen alles Notwendige in Bezug auf Entschädigungen tun, sagte Putin bei einem Treffen mit Aliyev in Tadschikistan. 38 Menschen starben im Dezember bei dem Absturz in Kasachstan.

ÖVP macht angeblich Druck auf ESC-Aus bei Israel-Ausschluss

Wien - An der militärischen Front zeichnet sich in Gaza derzeit eine Chance auf Frieden ab, in der ESC-Welt rumort es jedoch weiterhin gewaltig. Im November ist bekanntlich die Abstimmung der EBU-Mitgliedssender über eine Teilnahme Israels beim Eurovision Song Contest angesetzt. Laut "Oe24" würde derzeit die ÖVP mit Bundeskanzler Christian Stocker Druck auf den ORF und die Stadt Wien ausüben, um das musikalische Großevent in Österreich abzusagen, sollte Israel ausgeschlossen werden.

Wiener Börse schließt befestigt

Wien - Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Donnerstag befestigt aus dem Handel verabschiedet. Der Leitindex ATX schloss mit plus 0,62 Prozent auf 4.731,83 Zähler. Seit dem Jahresauftakt liegt er damit bereits fast 30 Prozent im Plus. Auf Unternehmensebene rückten Agrana mit einer Zahlenvorlage und die OMV mit einem Quartalszwischenbericht in den Fokus. Die OMV-Titel legten 0,5 Prozent zu. Die Agrana-Papiere schlossen mit plus 2,5 Prozent.

