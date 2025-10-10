Machado widmet Friedensnobelpreis Trump

Oslo/Washington - Die mit dem Friedensnobelpreis geehrte venezolanische Oppositionsführerin Mar�a Corina Machado hat die Auszeichnung "dem leidenden Volk Venezuelas" sowie US-Präsident Donald Trump gewidmet. "Diese Anerkennung des Kampfes aller Venezolaner ist ein Ansporn, unsere Aufgabe zu Ende zu bringen: die Freiheit zu erringen", teilte Machado auf X mit. "Ich widme diesen Preis dem leidenden Volk Venezuelas und Präsident Trump für seine entschlossene Unterstützung unserer Angelegenheit."

Waffenruhe im Gazastreifen in Kraft

Gaza/Jerusalem - Die Waffenruhe im Gazastreifen zwischen Israel und der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas ist seit Freitag, 11.00 Uhr MESZ (12.00 Uhr mittags Ortszeit) in Kraft. Mit Beginn der Feuerpause beginnt eine 72-stündige Frist bis zur Freilassung der lebenden Geiseln. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu bestätigte in einer Fernsehansprache, dass 20 der aus Israel verschleppten Geiseln am Leben und 28 tot seien.

Gratis-Impfung gegen Gürtelrose und Pneumokokken ab November

Wien - Die Impfungen gegen Gürtelrose (Herpes Zoster) und Pneumokokken sind ab 60 Jahren und für jüngere Risikopersonen ab November kostenlos. Das bestehende Gratis-Impfprogramm für Erwachsene mit den Immunisierungen gegen Influenza, Covid-19 und HPV wird damit wie angekündigt erweitert, teilte Gesundheitsministerin Korinna Schumann (SPÖ) am Freitagnachmittag bei einer Pressekonferenz mit. Die Impfstoffe gegen Gürtelrose und Pneumokokken werden direkt bei Ärzten erhältlich sein.

Weiteres Erdbeben auf Philippinen - Tsunamiwellen erwartet

Manila - Eine Erdbebenserie hat den Süden der Philippinen erschüttert: Bei einem ersten schweren Erdstoß der Stärke 7,4 in dem Inselstaat sind am Freitag mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Die Opfer starben alle in der südlichen Provinz Davao Oriental. Nur wenige Stunden danach erschütterte ein weiteres Beben der Stärke 6,9 dieselbe Region, wie das Philippinische Institut für Vulkanologie und Seismologie (Phivolcs) mitteilte, das erneut vor Tsunamiwellen warnte.

Zu wenig Kinderschutz: EU ermittelt gegen US-Plattformen

Brüssel/Menlo Park - Die Europäische Kommission verdächtigt Apple, Snapchat sowie Google und YouTube, Kinder auf ihren Plattformen nicht genug zu schützen. Die Brüsseler Behörde verlangt von den Tech-Konzernen daher nun Auskünfte zu ihren Sicherheitsvorkehrungen, sagte Kommissionsvizepräsidentin Henna Virkkunen bei einem Treffen der EU-Digitalminister in Dänemark. Grundlage für die verpflichtende Forderung nach Informationen ist das Gesetz über digitale Dienste (Digital Services Act, kurz DSA).

Macron startet Krisenberatung mit Parteispitzen

Paris - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ist im �lys�e-Palast mit den Parteispitzen zu Beratungen über einen Ausweg aus der Regierungskrise und die Ernennung eines neuen Premierministers zusammengekommen. Erwartet wird, dass Macron im Anschluss an das Treffen bekannt gibt, wer nach dem Rücktritt von S�bastien Lecornu Anfang der Woche neuer Regierungschef wird. Wenn es keine Einigung gibt, wird nicht ausgeschlossen, dass Macron das Parlament auflöst und Neuwahlen ausruft.

Teichtmeister droht forensisch-therapeutisches Zentrum

Wien - Dem am 27. September am Münchner Oktoberfest beim Kokainkonsum erwischten früheren Burgschauspieler Florian Teichtmeister droht ein längerer zwangsweiser Aufenthalt in einem forensisch-therapeutischen Zentrum. Den Widerruf der bedingt nachgesehenen zweijährigen Freiheitsstrafe, zu der ihn im September 2023 das Wiener Landesgericht wegen Besitzes und Herstellung von Dateien mit Missbrauchsdarstellungen von Kindern und Jugendlichen verurteilt hatte, muss er aber nicht fürchten.

Nonnen von Goldenstein leiten rechtliche Schritte ein

Elsbethen - In der Auseinandersetzung um die Rückkehr dreier hochbetagter Nonnen in das leer stehende Kloster Goldenstein in Elsbethen bei Salzburg hat nun der Anwalt der Schwestern zum zweiten Mal eine Sachverhaltsdarstellung an die Staatsanwaltschaft eingebracht. Darin wird die Überprüfung von sechs "untersuchungsbedürftigen" Punkten begehrt, unter anderem die Rolle der Ordensleitung bei der Leistung von Unterschriften der Nonnen, wie aus dem der APA vorliegenden Schreiben hervorgeht.

