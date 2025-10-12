Scharfe Kritik von NEOS-Mandatarin an Wöginger-Diversion

Wien - Scharfe Kritik an der Diversion für ÖVP-Klubchef August Wöginger in Sachen Postenschacher kommt nun auch aus der Koalition, konkret von einer Abgeordneten der NEOS. Sophie Wotschke, Nationalratsabgeordnete und JUNOS-Vorsitzende. Sie meint auf "X", dass die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft "Beschwerde" einlegen sollte. Der NEOS-Parlamentsklub teilt diese Ansicht offenbar nicht: "Die Justiz braucht keine Zurufe aus der Politik", heißt es in einer Stellungnahme.

Israel erwartet Geiselfreilassung Montagfrüh

Tel Aviv - Die israelische Regierung rechnet Montagfrüh mit der Freilassung der letzten verbliebenen Geiseln aus der Gewalt der islamistischen Hamas. Die Übergabe der noch im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln solle am "frühen Montagmorgen" stattfinden, sagte Regierungssprecherin Shosh Bedrosian am Sonntag. In einem Online-Video von Sonntagabend freuten sich der Austro-Israeli Tal Shoham und Ilan Gilbao Dalal, Vater der Geisel Guy Gilbao Dalal, dass die Geiseln endlich freikommen.

Motorboot kollidierte am Bodensee mit Segelschiff - Frau tot

Bregenz - Bei einem Zusammenstoß von einem Motorboot mit einem Segelschiff auf dem Bodensee in österreichischen Gewässern ist am Samstagnachmittag eine Frau getötet worden. Das mit einem Mann und einer Frau aus Deutschland besetzte Segelboot war bei der Kollision schwer beschädigt worden und kenterte. Der Mann konnte ins Wasser springen. Die Frau erlitt schwere Verletzungen und wurde von den Rettungskräften aus dem See geborgen, sie verstarb kurze Zeit später.

Unwetter in Mexiko: Mehr als 40 Tote und viele Vermisste

Mexiko-Stadt - Die Unwetter in Mexiko ziehen eine Spur der Verwüstung nach sich. Bei den schweren Überschwemmungen und Erdrutschen nach Dauerregen sind offiziellen Angaben zufolge bisher mindestens 44 Menschen ums Leben gekommen, eine unbestimmte Anzahl von Personen wird vermisst. Viele Gemeinden, vor allem in bergigen Regionen, blieben wegen Lawinen oder erhöhten Wasserständen von Flüssen von der Außenwelt abgeschnitten.

Dutzende Tote bei Kämpfen zwischen Afghanistan und Pakistan

Kabul/Islamabad - Die Spannungen zwischen Afghanistan und der benachbarten Atommacht Pakistan eskalieren: Bei Gefechten an der Grenze wurden nach afghanischen Angaben Dutzende Soldaten getötet. Kabul und Islamabad machen sich gegenseitig für die Konfrontation verantwortlich. Pakistan schloss am Sonntag lokalen Behörden zufolge die beiden wichtigsten Grenzübergänge zum Nachbarland. Katar, Saudi-Arabien und der Iran riefen beide Staaten zur Zurückhaltung auf.

Orcas versenken Segeljacht vor Portugal

Lissabon - Orcas haben vor der Küste von Portugal ein französisches Segelboot mit einer fünfköpfigen Familie an Bord zum Sinken gebracht. Der Zwischenfall ereignete sich etwa 45 Seemeilen (knapp 84 Kilometer) vor der Küste von Peniche, wie die Zeitung "Correio da Manh�" und weitere portugiesische Medien am Sonntag unter Berufung auf die Behörden berichteten. Die elf Meter lange Jacht "Ti`fare" sei zwar gesunken, die Insassen blieben aber unverletzt.

