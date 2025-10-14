Benko unter Blitzlichtgewitter in Innsbruck vor Gericht

Innsbruck/Österreich/Wien - Der Prozess gegen den gestrauchelten früheren Immobilien-Tycoon und Signa-Gründer Ren� Benko hat Dienstagvormittag am Landesgericht Innsbruck begonnen. Der in Untersuchungshaft sitzende, sichtlich erschlankte 48-Jährige wurde unter heftigem Blitzlichtgewitter in den Großen Schwurgerichtssaal geführt und blieb äußerlich regungslos. Dem Tiroler wird vorgeworfen, Vermögenswerte im Ausmaß von rund 660.000 Euro dem Zugriff seiner Gläubiger entzogen zu haben.

China will in "Zollkrieg" mit USA bis zum Ende kämpfen

Peking - China hat seine Absicht bekräftigt, den Handelsstreit mit den USA bis zum Ende auszufechten. Das Handelsministerium in Peking teilte mit, die Volksrepublik bleibe im "Handels- und Zollkrieg" konsequent bei ihrer Position: Sollte "gekämpft" werden, werde man dies bis zum Ende tun. Seitens China stehe die Tür für Verhandlungen aber offen.

Skifahren wird wieder teurer

Wien - Wer im heurigen Winter die heimischen Seilbahnen und Skilifte nutzen möchte, muss wieder durchaus tiefer in die Tasche greifen. Mancherorts wird die 80-Euro-Marke für einen Tagesskipass geknackt - etwa im Tiroler Sölden bzw. am Arlberg. "Wir Betreiber versuchen die Preise so zu gestalten, dass wir keine Verluste machen", erklärte Seilbahnen-Obmann Abg. Franz Hörl (ÖVP) gegenüber der APA und verwies auf höhere Energiepreise, Personal- und Baukosten.

Drei Polizisten bei Explosion in Norditalien getötet

Verona - Bei einer Explosion während eines Polizeieinsatzes in Norditalien sind laut Medienberichten drei Polizisten ums Leben gekommen, weitere 13 Sicherheitskräfte wurden verletzt. Wie die italienische Nachrichtenagentur ANSA am Dienstag berichtete, wurden weitere Einsatzkräfte bei dem Vorfall in Castel D'Azzano südlich der Stadt Verona verletzt. Demnach war die Polizei gerade dabei, ein Landhaus zu räumen, in dem sich drei Menschen befanden, als es zu der Detonation kam.

Macron warnt vor andauernder Bedrohung durch Hamas

Gaza - Nach der Freilassung der letzten lebenden Geiseln der islamistischen Hamas im Gazastreifen hat der französische Präsident Emmanuel Macron vor einer andauernden Bedrohung durch die Terrororganisation. "Eine Terrorgruppe mit Tausenden Kämpfern, Tunneln und solcher Bewaffnung zerschlägt man nicht über Nacht", sagte Macron nach der Besiegelung der Waffenruhe im ägyptischen Sharm-el-Sheikh.

EU-Innenminister beraten schnellere Abschiebungen

Brüssel/Luxemburg - Die EU-Innenminister werden bei ihrem Treffen am Dienstag in Luxemburg über die strittigsten Themen keine Entscheidungen treffen: Die Chatkontrolle im Kampf gegen Kinderpornografie wurde von der Agenda gestrichen, und eine erste politische Einigung zum Gesetz für Rückführungen von Migranten ist erst im Dezember angepeilt. Diskutiert wird, freiwillige Anerkennungen von EU-Rückführentscheidungen verpflichtend zu machen. Österreich vertritt Innenminister Gerhard Karner (ÖVP).

Trump empfängt Selenskyj am Freitag

Kiew (Kyjiw) - US-Präsident Donald Trump hat ein Treffen mit dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj bestätigt. Auf die Frage einer Journalistin hin, ob er Selenskyj am Freitag im Weißen Haus empfangen werde, antwortete Trump am Montag an Bord der Präsidentenmaschine Air Force One: "Ich denke ja." Selenskyj hatte zuvor verkündet, er werde im Laufe der Woche zu einem Treffen mit Trump nach Washington reisen. Dabei dürfte es um die Lieferung von US-Langstreckenraketen an Kiew gehen.

Frankreichs neue Regierung kämpft um Haushalt

Paris - Frankreichs neue Regierung kommt an diesem Dienstag (10.00 Uhr) zu ihrer ersten Kabinettssitzung zusammen. Dabei soll der Haushalt für das finanziell angeschlagene Land auf den Weg gebracht werden. Die Zeit drängt: Werden Fristen nicht eingehalten, könnte Frankreich am Jahresende ohne verabschiedeten Haushalt dastehen und dadurch unter zusätzlichen wirtschaftlichen Druck geraten. Am Nachmittag wird dann die Regierungserklärung von Premier S�bastien Lecornu erwartet.

