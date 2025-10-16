Einsprüche gegen zweite Benko-Anklage zurückgezogen

Innsbruck/Österreich - Nach dem ersten Prozess wegen betrügerischer Krida gegen den gestrauchelten Signa-Gründer Ren� Benko in Innsbruck, der am Mittwoch mit einer nicht rechtskräftigen zweijährigen Haftstrafe geendet hatte, dürfte auch die Verhandlung über die zweite eingebrachte Krida-Anklage bald bevorstehen. Denn sowohl Benko als auch eine Mitangeklagte zogen die Einsprüche gegen die Anklage inzwischen zurück, wie eine Sprecherin des Oberlandesgerichts Innsbruck (OLG) auf APA-Anfrage erklärte.

Israel bestätigt Identität von zwei toten Geiseln

Jerusalem - Nach der Rückgabe zwei weiterer Leichen von Geiseln durch die radikale Palästinenserorganisation Hamas am Mittwoch hat Israel deren Identität bestätigt. Israel fordert die Hamas zur Übergabe aller toten Geiseln auf und droht bei Nichteinhaltung des Waffenruhe-Abkommens mit der Rückkehr zum Gaza-Krieg. Der Grenzübergang Rafah zwischen dem Gazastreifen und Ägypten bleibt laut Israel vorerst geschlossen. Nach einem Angriff bei Khan Younis wies Israel die Verantwortung zurück.

Frankreichs Regierung übersteht erste Misstrauensabstimmung

Paris - Frankreichs Premierminister S�bastien Lecornu und seine Mitte-Rechts-Regierung haben den ersten von zwei Misstrauensanträgen der Opposition überstanden. Der Vorstoß der Linkspartei, dem auch die Rechtsnationalen zustimmen wollten, fand in der Nationalversammlung nicht die nötige Mehrheit. Nur 271 der 577 Abgeordneten entzogen dem Kabinett das Vertrauen, für ein erfolgreiches Votum wären mindestens 289 Stimmen nötig gewesen.

Neue Regeln für freie Dienstnehmer im Nationalrat fixiert

Wien - Der Nationalrat hat am Donnerstag einstimmig Kündigungsregeln und Kollektivvertragsmöglichkeiten für freie Dienstnehmerinnen und -Dienstnehmer beschlossen. Sie sollen so besser abgesichert werden. In Kraft treten werden die Neuerungen mit Anfang 2026. Uneinig waren sich die Parteien über die Sinnhaftigkeit dieses Beschäftigungsmodells im Allgemeinen.

Russland attackiert erneut Energieversorgung der Ukraine

Brüssel - Vor dem Treffen von US-Präsident Donald Trump mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Washington hat Russland die Energieversorgung der Ukraine angegriffen. "Diesen Herbst nutzen die Russen jeden Tag für Angriffe auf unsere Energieinfrastruktur", schrieb Selenskyj bei Telegram. Moskau habe über 300 Drohnen sowie 37 Raketen und Marschflugkörper eingesetzt und die Infrastruktur in den Regionen Winnyzja im Westen sowie Sumy und Poltawa im Nordosten attackiert.

Junge IS-Anhänger in Steiermark planten wieder Anschläge

Bruck an der Mur - Jene zwei Burschen, die 2023 wegen eines geplanten Anschlags auf eine Schule in Bruck/Mur zu zwei Jahren teilbedingt verurteilt wurden, sitzen wieder in Haft - wegen des Verdachts der Terrorplanung. Der Ältere, heute 18-Jährige, wurde bereits Ende Juli wegen des Verdachts auf Anschlagspläne wieder in U-Haft genommen. Der Jüngere, nunmehr 17-Jährige, wurde am Wochenende festgenommen, bestätigte die Staatsanwaltschaft Leoben eine Meldung der "Kronen Zeitung" (Mittwoch-Ausgabe).

Kika/Leiner-Pleite - Markenrechte werden versteigert

Wien/St. Pölten - Alte Lagerbestände und der Fuhrpark wurden schon vor mehreren Monaten versteigert, nun kommen nach der Pleite der Kika/Leiner-Möbelhäuser auch die Markenrechte und Web-Domains unter den Hammer. 32 eingetragene Marken sind im Angebot, von den Marken "Kika" und "Leiner" bis hin zu Produktlinien wie "Die Grüne Linie", "vonderstedt" oder "DeCore". Gebote können bereits abgegeben werden, die Zuschläge erfolgen am 24. Oktober. Die Versteigerung führt das Auktionshaus Aurena durch.

Totes Kind in Deutschland war Gewalt ausgesetzt

Güstrow - Bei der Obduktion eines bei Güstrow im deutschen Bundesland Mecklenburg-Vorpommern entdeckten toten Kindes ist Gewalteinwirkung festgestellt worden, so die Rostocker Staatsanwaltschaft. Deren Sprecher Harald Nowack verwies am Donnerstag bezüglich weiterer Informationen zunächst auf eine geplante Mitteilung, die auch abschließend darüber Auskunft geben könnte, ob es sich um den seit Tagen vermissten achtjährigen Fabian handelt. Eine DNA-Analyse soll dazu Klarheit bringen.

