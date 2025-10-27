Karner bespricht Abschiebungen bei Besuch in Finnland

Wien/Helsinki - Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) will am Montag im Rahmen eines Arbeitstreffens seine finnische Amtskollegin Mari Rantanen in Helsinki treffen. Im Fokus der Gespräche stehe die Durchführung von Abschiebungen nach Afghanistan und Syrien, teilte das Innenministerium im Vorfeld mit. Finnland sei neben Österreich und weiteren 18 EU-Staaten Unterzeichner eines Briefes an die EU-Kommission und Teil einer "starken Allianz" zur Durchführung von Abschiebungen nach Afghanistan.

Mileis Partei gewinnt Zwischenwahl in Argentinien

Buenos Aires - Trotz Korruptionsskandalen und einer schwächelnden Wirtschaft hat Argentiniens ultraliberaler Präsident Javier Milei bei den Zwischenwahlen zum Kongress einen überraschenden Erfolg erzielt. Seine Partei "La Libertad Avanza" (Die Freiheit schreitet voran) sicherte sich gut 40 Prozent der Stimmen, wie das Wahlamt nach der Auszählung fast aller Stimmen mitteilte. Die linke Opposition erhielt demnach knapp 32 Prozent. Trotz Wahlpflicht lag die Wahlbeteiligung bei nur 68 Prozent.

Ruf nach mehr Qualitätskontrollen bei 24-h-Betreuung

Wien - Bei der 24-Stunden-Betreuung für Pflegebedürftige wird neuerlich der Ruf nach einer stärkeren Kontrolle der Qualitätsstandards und mehr Transparenz bezüglich der Preisgestaltung laut. Sowohl der Verein "ChronischKrank" als auch die Co-Geschäftsführerin der Vermittlungsagentur Bestcare24 forderten im APA-Gespräch entsprechende Schritte seitens der Politik. Auch die Einhaltung der Kriterien für das Qualitätszertifikat "ÖQZ-24" müssten strenger kontrolliert werden, hieß es.

Tendenziell wieder mehr Sonderschulen in Österreich

Wien - Die Sonderschule als eigene Schulform für behinderte oder verhaltensauffällige Kinder und Jugendliche ist in Österreich tendenziell wieder auf dem Vormarsch. Gab es Anfang der 2010er-Jahre im Bund noch Ambitionen, Kinder mit und ohne Behinderung wo möglich gemeinsam zu unterrichten, geht es aktuell in mehreren Bundesländern "in Richtung einer Festigung oder sogar eines Ausbaus des Sonderschulsystems", kritisiert der Unabhängige Monitoringausschuss gegenüber der APA.

EY: Hohe Energiekosten machen vielen Haushalten zu schaffen

Wien - Die Energiekosten beschäftigen auch heuer die österreichischen Haushalte: So versuchen fast neun von zehn Haushalten, Energie zu sparen, geht aus dem Energiepreismonitor des Beratungsunternehmens EY hervor. Knapp die Hälfte der Haushalte muss sich bereits wegen der höheren Energiekosten einschränken. Und 17 Prozent der Befragten können aktuell ihre Rechnungen nicht pünktlich bezahlen.

Russen dringen in umkämpfte ukrainische Stadt Pokrowsk ein

Kiew (Kyjiw) - Nach monatelangen Sturmangriffen gegen ukrainische Stellungen rund um Pokrowsk am Rande des Donbass ist es rund 200 russischen Soldaten nach Darstellung aus Kiew am Sonntag gelungen, in die schwer umkämpfte Stadt einzudringen. Die russischen Streitkräfte hätten mehrere kleinere Infanteriegruppen unter Umgehung der ukrainischen Linien in die Stadt eingeschleust, teilte der Generalstab in Kiew auf Facebook mit.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red