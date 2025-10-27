Abgewiesene Patientin: Aufsichtsrat will Antworten

Linz/Salzburg/St. Pölten - Der Tod einer Mühlviertlerin, die Mitte Oktober mit einem Aorteneinriss ins Krankenhaus Rohrbach gekommen war und aus Kapazitätsgründen von keinem spezialisierten Spital weiterbehandelt werden konnte, wirft Fragen auf. Der Aufsichtsratsvorsitzende der Oberösterreichischen Gesundheitsholding (OÖG), Franz Mittendorfer, will die Sache aufarbeiten und u.a. auch beim trägerübergreifenden Notfallmanagement nachschärfen.

Paragleiter-Pilot bei Absturz in Kärnten gestorben

Gerlitzen - Ein 56-jähriger Paragleiter-Pilot aus Kärnten ist am Sonntag bei einem Flug von der Gerlitzen bei Villach abgestürzt und dabei getötet worden. Ein Polizeisprecher bestätigte am Montag auf APA-Anfrage entsprechende Medienberichte. Die Leiche des Mannes war erst am Montag bei einer Suchaktion gefunden worden.

Hurrikan "Melissa" erreicht vor Jamaika stärkste Stufe

Kingston - Hurrikan "Melissa" hat vor der Küste der Karibikinsel Jamaika weiter an Kraft gewonnen und die höchste Hurrikan-Kategorie 5 erreicht. Mit anhaltenden Windgeschwindigkeiten von 260 Kilometern pro Stunde befand sich der Sturm am Montagmorgen (Ortszeit) noch etwa 205 Kilometer von der Hauptstadt Kingston entfernt, wie das US-Hurrikanzentrum in Miami mitteilte.

Karner bespricht Abschiebungen bei Besuch in Finnland

Wien/Helsinki - Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) trifft am Montagnachmittag seine finnische Amtskollegin Mari Rantanen in Helsinki. Im Fokus des Arbeitstreffens steht die Durchführung von Abschiebungen nach Afghanistan und Syrien, teilte das Innenministerium im Vorfeld mit. Am Vormittag informierte sich Karner an der finnisch-russischen Grenze über die dortigen Sicherungsmaßnahmen.

Slowenische Mass und Finanzinvestor kaufen Leder & Schuh

Wien/Graz - Der slowenische Einzelhändler Mass und der Finanzinvestor Advance Capital Partners wollen die Humanic-Mutter Leder & Schuh kaufen. Die Transaktion soll in der ersten Hälfte des Jahres 2026 über die Bühne gehen. Danach soll Humanic Teil der Mass-Gruppe sein, jedoch weiter als eigenständiges Unternehmen mit Hauptsitz in Graz agieren. Aktuell betreibt der Schuhhändler 210 Humanic- und Shoe4You-Filialen in neun Ländern und beschäftigt über 1.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Pkw-Lenker in Wien starb bei Kollision mit Betonsockel

Wien - Bei einem Verkehrsunfall auf der Wientalstraße in Hietzing im Bereich der Auffahrt zur Westautobahn (A1) ist ein 47-jähriger Pkw-Lenker am Montag in der Früh gegen einen Betonsockel geprallt. Der Mann erlag noch an der Unfallstelle gegen 7.00 Uhr seinen schweren Verletzungen, berichtete die Landespolizeidirektion. Die Ursache steht noch nicht fest. Das Verkehrsunfallkommando der Polizei Wien führt nun die weiteren Erhebungen.

Doskozil unterzog sich weiterem Kehlkopf-Eingriff

Leipzig/Eisenstadt - Der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) ist am Universitätsklinikum Leipzig nach einer kurzfristigen Kontrolluntersuchung erneut am Kehlkopf operiert worden. Dabei wurde eine "frisch aufgetretene Enge", die Atembeschwerden verursacht habe, beseitigt, teilte sein Büro am Montag mit. Doskozil werde nun eine gewisse Zeit im Krankenhaus bleiben und mit Laptop und Handy arbeiten.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red