Israelische Flugzeuge greifen Gaza-Stadt an

Jerusalem - Israelische Kampfflugzeuge haben Gaza-Stadt angegriffen. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu warf der Hamas Verstöße gegen die Waffenruhe im Gazastreifen vor. Das Militär sei angewiesen worden, "umgehend massive Angriffe im Gazastreifen" auszuführen, teilte Netanyahus Büro am Dienstag mit. Nach palästinensischen Angaben erhöhte sich die Zahl der Opfer israelischer Angriffe: Der Gesundheitsbehörde im Gazastreifen zufolge sind 26 Menschen getötet worden.

Jamaika wegen Hurrikan zum Katastrophengebiet erklärt

Kingston - Der starke Hurrikan "Melissa" hat auf Jamaika Häuser und Straßen beschädigt, ganze Gebiete überflutet und mehr als 530.000 Haushalte von der Stromversorgung abgeschnitten. Angesicht der schweren Schäden erklärte die Regierung die Karibikinsel zum Katastrophengebiet. Die Behörden machten zunächst keine Angaben zu möglichen Opfern, sprachen aber von Menschen, die aufgrund der extremen Bedingungen während des Sturms nicht mehr aus ihren Häusern gerettet werden konnten.

"Pille danach" in England ab sofort kostenlos erhältlich

London - Die "Pille danach" ist in England ab sofort kostenlos in Apotheken erhältlich. In fast 10.000 Apotheken im Land können die Menschen das Notfallmedikament nun ohne vorherigen Besuch bei einem Arzt oder in einer Klinik und ohne Bezahlung bekommen, wie die Nachrichtenagentur PA berichtet. Der britische Gesundheitsdienst NHS sprach von einem "Game-Changer" in der reproduktiven Gesundheitsversorgung für Frauen.

64 Tote bei Anti-Drogen-Polizeieinsatz in Rio de Janeiro

Rio de Janeiro - Bei stundenlangen Feuergefechten zwischen Sicherheitskräften und Kriminellen sind in Rio de Janeiro mindestens 64 Menschen ums Leben gekommen. Spezialeinsatzkommandos der Kriminal- und Militärpolizei rückten in einem Großeinsatz gegen das Verbrechersyndikat Comando Vermelho (Rotes Kommando) in Mannschaftsstärke in die Favela Alem�o und das Viertel Penha im Norden der brasilianischen Küstenmetropole ein.

Trump bringt vor Treffen mit Xi Zollsenkung ins Spiel

Washington/Peking - US-Präsident Donald Trump hat vor einem Treffen mit Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping eine mögliche Zollsenkung ins Spiel gebracht. Der Republikaner sagte auf die Frage von Journalisten, ob er bereit wäre, Zölle auf Waren aus China zu senken, die als Druckmittel im Kampf gegen die Fentanyl-Krise eingeführt worden waren: "Ich erwarte, dass wir sie senken werden." Trump nannte aber keinen Zeitplan und machte keine näheren Angaben dazu.

Equal Pay Day fällt auf Allerseelen

Wien/Österreich-weit - Der Equal Pay Day fällt heuer auf Allerseelen. Am 2. November haben Männer im Durchschnitt bereits das Jahresgehalt von Frauen erreicht - einen Tag später als noch im Vorjahr. Die Lohnschere beträgt 16,3 Prozent; Männer haben ein durchschnittliches Jahreseinkommen von 63.451 Euro brutto, das von Frauen liegt bei 53.128 Euro brutto. Zwei Equal Pay Days machen jedes Jahr auf den weiterhin bestehenden Gender Pay Gap aufmerksam, der erste fand im Februar statt.

