Verfahren gegen "Letzte Generation": 42 Personen angeklagt

Wien - Die Staatsanwaltschaft Wien hat im Verfahren gegen die frühere Klimaschutzbewegung "Letzte Generation" Anklage gegen 40 Personen wegen des Verdachts der schweren Sachbeschädigung erhoben, gegen zwei weitere damalige Mitglieder wegen Sachbeschädigung. Der Vorwurf der Bildung einer kriminellen Vereinigung ist hingegen vom Tisch. "Die vorliegenden Sachverhalte haben den Tatbestand nicht erfüllt", sagte Behördensprecherin Nina Bussek dazu der APA.

Hurrikan "Melissa": Warnung auf Bahamas aufgehoben

Nassau/Port-au-Prince/Kingston - Nach seinem zerstörerischen Kurs durch mehrere Staaten der Karibik befindet sich Hurrikan "Melissa" vorerst wieder über dem offenen Meer. Auf den Bahamas, über die der Sturm zuletzt gefegt war, wurde eine Hurrikan-Warnung am frühen Donnerstagmorgen (Ortszeit) aufgehoben. Für eine Entwarnung ist es aber noch zu früh: "Melissa" nimmt - nun wieder leicht verstärkt als Hurrikan der Stufe 2 von 5 - Kurs auf die Inselgruppe Bermuda im Nordatlantik.

Bundeskanzler nach Operation wohlauf

Wien - Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) hat sich am Mittwoch aufgrund anhaltender Rückenschmerzen einer geplanten Operation unterzogen. Der Routineeingriff sei erfolgreich verlaufen, teilte das Bundeskanzleramt tags darauf mit. Stocker werde seine Amtsgeschäfte vorübergehend von zuhause aus wahrnehmen, derzeit befindet er sich noch im Spital. Weitere Informationen sollen zu gegebener Zeit folgen.

Linksliberaler Jetten für schnelle Koalition in Niederlanden

Den Haag - Nach der Parlamentswahl in den Niederlanden setzt sich der mögliche Wahlsieger, der linksliberale Rob Jetten, für eine schnelle Regierungsbildung ein. "Es muss schnell eine stabile Regierung gebildet werden", sagte Jetten am Donnerstag. Seine Partei D66 hat beste Aussichten, eine Regierung zu bilden, auch wenn sie in den Hochrechnungen gleichauf mit der des Rechtspopulisten Geert Wilders liegt. Doch alle großen Parteien haben eine Kooperation mit Wilders abgelehnt.

Russland attackiert Energieversorgung der Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Warschau - Zu Beginn der kalten Jahreszeit hat Russland nach ukrainischen Angaben die Energieversorgung des Landes erneut massiv angegriffen. Bei den Attacken starben drei Menschen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärte am Donnerstag, Russland habe in der Nacht mehr als 650 Drohnen und 50 Raketen gestartet.

AUA-Chefin kritisiert Kosten: "Standort braucht Perspektive"

Wien/Schwechat/Dublin - AUA-Chefin Annette Mann kritisiert die Fülle an Kosten am Luftfahrtstandort Österreich, "der nach Deutschland der zweitteuerste in Europa ist - das sagt vieles", so die Managerin anlässlich der neuen Unternehmenszahlen am Donnerstag. Sie fordert aber nicht singulär ein Aus oder Senken der Luftverkehrsabgabe wie der Flughafen Wien oder Ryanair, sondern eine "Strategie und Perspektive für den Luftfahrtstandort in die 2030er hinein". Ryanair griff die Regierung erneut scharf an.

EZB-Rat lässt Leitzins konstant

Florenz - Die Europäische Zentralbank (EZB) hält den Leitzins zum dritten Mal in Folge konstant. Auf der auswärtigen Sitzung in Florenz hielt der EZB-Rat am Einlagensatz von 2,0 Prozent fest. Diesen erhalten Banken für das Parken überschüssiger Gelder bei der EZB. Er dient als maßgebliches Steuerungselement für die Geldpolitik im Euroraum. Aber auch der Hauptrefinanzierungssatz, zu dem sich Banken frisches Geld bei der Notenbank besorgen können, bleibt mit 2,15 Prozent unverändert.

SoKo Signa sieht "dringenden Verdacht" auf Geldkarussell

Wien - In die Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) in der Causa Signa zu dem Vorwurf der "Kapitalerhöhung durch Geldkarussell" kommt Bewegung. Kriminalisten der SoKo Signa legten laut der Zeitung "Standard" vom Donnerstag ihren Abschlussbericht zu der für Juni 2023 angestrebten Kapitalerhöhung für die Signa Holding vor. Neben Signa-Gründer Ren� Benko stehen nun sechs weitere Personen im Verdacht des schweren Betrugs, der Untreue und der Geldwäsche.

