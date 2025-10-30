WKStA soll Beschwerde gegen Wöginger-Diversion einlegen

Wien - ÖVP-Klubobmann August Wöginger droht in der Amtsmissbrauchs-Causa weiter Ungemach. Die Oberstaatsanwaltschaft (OstA) Wien hat der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) die Weisung erteilt, Beschwerde gegen die verhängte Diversion einzulegen. Das bestätigte die OStA am Donnerstag. Die Voraussetzungen für eine Beendigung des Strafverfahrens durch eine Diversion würden nicht vorliegen. Auch generalpräventive Aspekte würden dagegen sprechen, so die Begründung.

Hamas übergibt zwei weitere Geisel-Leichen ans Rote Kreuz

Gaza - Die islamistische Hamas hat zwei Leichen an Mitarbeiter des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) übergeben, bei denen es sich um die sterblichen Überreste von aus Israel entführten Geiseln handeln soll. Sie seien auf dem Weg zu Vertretern der israelischen Armee, teilte das Militär mit. Anders als im Rahmen des Gaza-Friedensplans von US-Präsident Donald Trump vereinbart, übergibt die Terrororganisation die Leichen nur schleppend.

Sechs Jahre Haft nach Serien-Brandstiftung in Kärnten

Klagenfurt - Wegen mehrerer Brandstiftungen ist am Donnerstag ein 24-jähriger Kärntner am Landesgericht Klagenfurt zu sechs Jahren Haft verurteilt worden. Der damalige Feuerwehrmann soll in dem Mehrparteienhaus, in dem er selbst gewohnt hatte, vier Brände gelegt haben - einer weitete sich zu einem folgenschweren Dachstuhlbrand aus. Das Urteil war vorerst nicht rechtskräftig, der Angeklagte wurde aber noch im Gerichtssaal festgenommen.

Zwei Polizisten in Frankreich unter Vergewaltigungsverdacht

Bobigny - In Frankreich sind zwei Polizisten beschuldigt, eine Frau in einem Gerichtsgefängnis vergewaltigt zu haben. Die Beamten kamen in der Früh in Polizeigewahrsam, wie die Staatsanwaltschaft Bobigny mitteilte. Gegen sie werde wegen des Verdachts der Vergewaltigung unter Ausnutzung der Macht, die ihnen ihre Stellung gebe, ermittelt. Eine junge Frau hatte zuvor angegeben, in der Nacht auf Mittwoch im Gewahrsam des Gerichts in Bobigny bei Paris zweimal vergewaltigt worden zu sein.

EZB-Rat lässt Leitzins konstant

Florenz - Die Europäische Zentralbank (EZB) drückt beim Leitzins zum dritten Mal in Folge die Pausentaste. Auf der auswärtigen Sitzung in Florenz beließ der EZB-Rat den Einlagensatz bei 2,0 Prozent. Diesen erhalten Banken für das Parken überschüssiger Gelder bei der EZB. Er dient als maßgebliches Steuerungselement für die Geldpolitik im Euroraum.

18 Monate Haft für Chef von Stern-Bar nach tödlichem Brand

Graz - Im Grazer Straflandesgericht ist am Donnerstag der Betreiber der Grazer Stern-Bar wegen fahrlässigen Herbeiführens einer Feuersbrunst zu einer Haftstrafe von 18 Monaten, davon sechs unbedingt, verurteilt worden. Bei einem Brand in dem Lokal zu Silvester 2023/24 starb eine Studentin, zehn Personen wurden zum Teil schwer verletzt. Der Angeklagte hatte sich nicht schuldig gefühlt.

Erneut Schwerpunktaktionen zu Halloween angekündigt

Wien - Die Polizei wird rund um Halloween und Allerheiligen wieder verstärkte Kontroll- und Überwachungsaktionen durchführen. Das gab das Innenministerium am Donnerstag bekannt. Ziel der Einsätze sei es, dem Ankauf und der Einfuhr verbotener pyrotechnischer Gegenstände aus dem benachbarten Ausland - insbesondere aus Tschechien - entgegenzuwirken und die Einhaltung der Bestimmungen des Pyrotechnikgesetzes 2010 sicherzustellen.

Tod eines Mannes auf Spitalsparkplatz wird geprüft

Zell am See - Der Fall eines Patienten, der am 13. Oktober 2025 auf dem Besucherparkplatz des Tauernklinikums Zell am See einen Herzstillstand erlitten hat und gestorben ist, wird nun genau beleuchtet. Das Spital will die Vorgabe für Notfälle evaluieren. Laut Rotem Kreuz habe "eine Verkettung unglücklicher Umstände" dazu geführt, dass ein Rettungswagen zunächst zum Krankenhaus Schwarzach im Pongau fuhr und das Rote Kreuz schließlich elf Minuten nach dem Erstanruf beim Patienten eintraf.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red