Österreich ab Montag Gebiet mit erhöhtem Vogelgrippe-Risiko

Linz/Österreich - Nach dem massiven Auftreten von Vogelgrippe im Nachbarland Deutschland und ersten Fällen bei Wildvögeln in Kärnten, Nieder- und Oberösterreich wird Österreich mit 3. November als "Gebiet mit erhöhtem Risiko" eingestuft. Das Gesundheitsministerium hat eine entsprechende Kundmachung herausgegeben. Geflügel darf nicht mehr unter freiem Himmel gefüttert werden.

Inflation in Österreich doppelt so hoch wie in der Eurozone

Wien - Die Inflation in Österreich war auch im Oktober unverändert hoch. Laut Schnellschätzung der Statistik Austria lag die Teuerungsrate wie schon im September bei 4,0 Prozent. Im Vergleich zum Vormonat stieg das allgemeine Preisniveau um 0,4 Prozent. Damit steigen die Preise in Österreich weiterhin deutlich stärker als in den anderen Ländern der Eurozone, wo sich die Inflation im Oktober auf 2,1 Prozent verlangsamt hat.

Linksliberale D66 gewinnt Wahl in Niederlanden

Den Haag - Die linksliberale D66 hat die Parlamentswahl in den Niederlanden gewonnen. Der Wahldienst der Nachrichtenagentur ANP gab das vorläufige Ergebnis nach Auszählung der Stimmen fast aller Wahlbezirke bekannt. Die Partei des Rechtspopulisten Geert Wilders liegt auf Platz zwei. Beste Aussichten für das Amt des Regierungschefs hat nun der Parteichef und D66-Spitzenkandidat Rob Jetten.

Lettlands Parlament für Austritt aus Frauenschutz-Abkommen

Riga - Das Parlament in Lettland hat den Ausstieg aus der Istanbul-Konvention für den Schutz von Frauen gegen Gewalt beschlossen. Die Volksvertretung in Riga stimmte am Donnerstag nach mehrstündiger Diskussion für den Rückzug des baltischen EU- und NATO-Lands aus dem Übereinkommen des Europarats. Durch das Vertragswerk werde eine Ideologie gefördert, die traditionelle Familienwerte in Lettland untergrabe. Der Schritt muss noch von Staatspräsident Edgars Rinkevics gebilligt werden.

Elf Verletzte bei russischem Angriff auf Sumy

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Bei einem russischen Luftangriff auf die nordostukrainische Stadt Sumy sind örtlichen Behördenangaben zufolge in der Nacht elf Menschen verletzt worden. Darunter seien auch vier Kinder, teilte der staatliche Rettungsdienst am Freitag auf der Onlineplattform Telegram mit. Der Angriff habe ein Wohnhochhaus, Privathäuser und Infrastruktureinrichtungen getroffen.

4.300 Tötungsdelikte seit den 1970er-Jahren in Österreich

Wien - Eine neue Analyse der FH Joanneum im Auftrag des Bundesverbandes der Gewaltschutzzentren zeigt erstmals eine Aufschlüsselung der Tötungsdelikte in Österreich seit den 1970er-Jahren. In den vergangenen 54 Jahren sind hierzulande 4.297 Menschen eines gewaltsamen Todes gestorben, 2.160 Männer und 2.137 Frauen. Die Morde gingen in diesem Zeitraum stark zurück. Doch eines zeigte sich deutlich: Frauen werden eher zuhause und Männer an öffentlichen Orten getötet.

RH-Bericht zum Klimaticket kritisiert Verkehrsministerium

Wien - Dem mit 26. Oktober 2021 für fast alle öffentlichen Verkehrsmittel gültigen Klimaticket hat sich der Rechnungshof in einem aktuellen Bericht angenommen und registrierte dabei vor allem die hohen Verkaufszahlen. Den Nutzen für die Umwelt stufte der RH in Form der erwarteten Treibhausgasreduktionen in "Anbetracht der Gesamtemissionen des Verkehrssektors" jedoch "als eher gering" ein und übte insgesamt Kritik am Vorgehen des Verkehrsministeriums unter Leonore Gewessler (Grüne).

Graf von Paris bittet Louvre-Diebe um Rückgabe der Beute

Paris - Der Graf von Paris, dessen Urgroßmutter einst eine aus dem Louvre gestohlene Saphir-Tiara trug, hat die Räuber gebeten, die gestohlenen Juwelen unversehrt zurückzugeben - um des französischen Kulturerbes und um seiner Familie willen. "Gebt uns unsere Juwelen zurück, es ist noch Zeit", sagte Jean d'Orleans, ein direkter Nachfahre französischer Könige, gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. Ein Ex-Juwelendieb schätzt, dass die Beute den Tätern nur wenige Millionen einbringt.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red