Österreich ab Montag Gebiet mit erhöhtem Vogelgrippe-Risiko

Linz/Österreich - Nach dem massiven Auftreten von Vogelgrippe im Nachbarland Deutschland und ersten Fällen bei Wildvögeln in Kärnten, Nieder- und Oberösterreich wird Österreich mit 3. November als "Gebiet mit erhöhtem Risiko" eingestuft. Das Gesundheitsministerium hat eine entsprechende Kundmachung herausgegeben. Geflügel darf nicht mehr unter freiem Himmel gefüttert werden.

Inflation in Österreich doppelt so hoch wie in der Eurozone

Wien - Die Inflation in Österreich war auch im Oktober unverändert hoch. Laut Schnellschätzung der Statistik Austria lag die Teuerungsrate wie schon im September bei 4,0 Prozent. Im Vergleich zum Vormonat stieg das allgemeine Preisniveau um 0,4 Prozent. Damit steigen die Preise in Österreich weiterhin deutlich stärker als in den anderen Ländern der Eurozone, wo sich die Inflation im Oktober auf 2,1 Prozent verlangsamt hat.

Rund 700 Tote bei Unruhen nach Wahlen in Tansania

Daressalam - Bei den Protesten in Tansania seit den Präsidentschafts- und Parlamentswahlen sind nach Angaben der Opposition mindestens rund 700 Menschen getötet worden. Allein in Daressalam, wo die Regierung ihren Sitz hat, habe es rund 350 Tote gegeben, teilte die größte Oppositionspartei Chadema am Freitag mit. In der Stadt Mwanza am Victoriasee seien mehr als 200 Menschen getötet worden, zusammen mit den Angaben aus anderen Orten ergebe sich die Gesamtzahl von "ungefähr 700 Toten".

Linksliberale D66 gewinnt Wahl in Niederlanden

Den Haag - Die linksliberale D66 hat die Parlamentswahl in den Niederlanden gewonnen. Der Wahldienst der Nachrichtenagentur ANP gab das vorläufige Ergebnis nach Auszählung der Stimmen fast aller Wahlbezirke bekannt. Die Partei des Rechtspopulisten Geert Wilders liegt auf Platz zwei. Beste Aussichten für das Amt des Regierungschefs hat nun der Parteichef und D66-Spitzenkandidat Rob Jetten.

Lettlands Parlament für Austritt aus Frauenschutz-Abkommen

Riga - Das Parlament in Lettland hat den Ausstieg aus der Istanbul-Konvention für den Schutz von Frauen gegen Gewalt beschlossen. Die Volksvertretung in Riga stimmte am Donnerstag nach mehrstündiger Diskussion für den Rückzug des baltischen EU- und NATO-Lands aus dem Übereinkommen des Europarats. Durch das Vertragswerk werde eine Ideologie gefördert, die traditionelle Familienwerte in Lettland untergrabe. Der Schritt muss noch von Staatspräsident Edgars Rinkevics gebilligt werden.

Equal Pay Day: Lohntransparenz und Care-Arbeit im Fokus

Wien - Anlässlich des Equal Pay Days am 2. November haben die Parlamentsparteien SPÖ, NEOS, FPÖ und Grüne die weiterhin bestehende Einkommenslücke zwischen Frauen und Männern kritisiert. Im Zentrum der aktuellen Debatte stehen dabei vor allem die Umsetzung der EU-Lohntransparenzrichtlinie sowie die Verteilung von Care-Arbeit zwischen Männern und Frauen. Die ÖVP hebt hingegen Fortschritte in der Gleichstellung hervor.

Carolin Porcham wird dritte SOS Kinderdorf-Geschäftsführerin

Wien/Innsbruck - Die Missbrauchscausa rund um SOS Kinderdorf-Österreich hat am Freitag für weitere Entscheidungen an der Personalfront gesorgt. Carolin Porcham wird ab 3. November 2025 als dritte Geschäftsführerin neben Annemarie Schlack und Nora Deinhammer das Leitungsteam vervollständigen. Porcham übernimmt die Agenden des dienstfrei gestellten Geschäftsführers Christian Moser. Unterdessen beschloss der Aufsichtsrat, eine Mitgliederversammlung mit einer Neuwahl des Gremiums einzuberufen.

Zweiter Prozess gegen Ren� Benko im Dezember in Innsbruck

Innsbruck/Österreich - Der bereits nicht rechtskräftig verurteilte Signa-Gründer Ren� Benko steht am 10. und 16. Dezember ein zweites Mal wegen betrügerischer Krida vor dem Innsbrucker Landesgericht. Das gab das Gericht am Freitag bekannt. Benko wird laut Anklage vorgeworfen, fast 370.000 Euro an Vermögenswerten beiseite geschafft und damit die Erfüllung von Gläubigeransprüchen im Zuge seiner Insolvenz als Einzelunternehmer geschmälert zu haben. Eine Mitangeklagte soll dabei geholfen haben.

