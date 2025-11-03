Tote bei Erdbeben der Stärke 6,3 in Afghanistan

Mazar-i-Sharif/Kabul - Bei einem Erdbeben der Stärke 6,3 im Norden Afghanistans sind nach Angaben des Gesundheitsministeriums des radikal-islamischen Taliban-Regimes mindestens 20 Menschen ums Leben gekommen. Zuvor am Montag waren von der Katastrophenschutzbehörde mindestens neun Tote gemeldet worden: fünf in der Provinz Samangan und vier in der Provinz Balkh. Das Land war erst Ende August von einem schweren Erdbeben mit mehr als 2.200 Todesopfern erschüttert worden.

Außenminister aus Nahost beraten in Istanbul über Gaza

Istanbul - Die Außenminister mehrerer Länder in Nahost kommen nach türkischen Angaben am Montag zu Gesprächen über weitere mögliche Schritte bei der Umsetzung des Gaza-Friedensplans in Istanbul zusammen. An dem Treffen werden demnach die Außenminister der acht Nationen teilnehmen, die sich im September mit US-Präsident Donald Trump getroffen hatten. Neben der Türkei waren das Katar, Saudi-Arabien, Ägypten, die Vereinigten Arabischen Emirate, Jordanien, Pakistan und Indonesien.

Gutes Schulklima, aber mehr Gewalt und oft Mobbing

Wien - Österreichs Lehrerinnen und Lehrer sind mit dem Schulklima grundsätzlich zufrieden: Bei der aktuellen OECD-Studie TALIS 2024 haben 96 Prozent angegeben, dass Lehrpersonal und Kinder üblicherweise gut miteinander auskommen. Im Vergleich zur Erhebung von 2018 haben aber Vandalismus und Gewalt zugenommen und es sind mehr Schüler verhaltensauffällig. Mobbing ist häufig Thema. Im Vergleich mit den übrigen 54 teilnehmenden OECD- bzw. 22 EU-Ländern sticht Österreich nicht heraus.

USA stoppen Zusatzzölle gegen China bis Ende 2026

Washington - Die USA werden ihre angedrohten Gegenzölle auf chinesische Importe mindestens bis zum 10. November 2026 nicht in Kraft setzen. Das geht aus einer Übersicht des Weißen Hauses zu den Ergebnissen des jüngsten Treffens von US-Präsident Donald Trump mit Chinas Staatschef Xi Jinping am Rande des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) in Südkorea hervor. Der derzeitige bereits gültige Gegenzoll von zehn Prozent bleibe zugleich in Kraft, hieß es weiter.

Haushaltsenergie im Jahresvergleich um 7,9 Prozent teurer

Wien - Die Preise für Haushaltsenergie sind im September im Jahresvergleich um 7,9 Prozent gestiegen. Mit einem Plus von 35,9 Prozent war Strom einmal mehr Preistreiber, wie aus dem Energiepreisindex (EPI) der Energieagentur hervorgeht. Im Vergleich zum Vormonat gingen die Preise für Haushaltsenergie hingegen um insgesamt 0,5 Prozent zurück, wobei Strom und Gas billiger wurden. Preise für Heizenergieträger wie Heizöl, Pellets und Brennholz zogen indes spürbar an.

USA bieten Kuba nach Hurrikan "Melissa" Nothilfe an

Port-au-Prince/Kingston/Washington - Die USA haben Kuba angesichts der Zerstörungen durch den Hurrikan "Melissa" eine Nothilfe in Höhe von drei Millionen Dollar (2,6 Mio. Euro) zugesagt. In Zusammenarbeit mit der römisch-katholischen Kirche solle die humanitäre Hilfe direkt an die Menschen im besonders schwer getroffenen Osten des Landes verteilt werden, teilte das US-Außenministerium am Sonntag mit. In Haiti wurde unterdessen angesichts von "Melissa" eine dreitägige Staatstrauer angeordnet.

Warnung vor vermeintlichen FinanzOnline-Nachrichten

Linz/Wien - Das Landeskriminalamt Oberösterreich warnt vor einer Betrugsmasche mit SMS- und WhatsApp-Nachrichten, die den Eindruck erwecken, sie kämen von FinanzOnline, was allerdings nicht der Fall ist. Erst am Freitag wurde ein Opfer so um eine halbe Million Euro gebracht, berichtete die Polizei am Montag. In den Nachrichten wird den offenbar wahllos angeschriebenen Opfern vorgegaukelt, ihre FinanzOnline-ID laufe ab und sie sollen diese mittels eingefügtem Link verlängern.

Entflohener Häftling nach Verkehrskontrolle geschnappt

Steyr/Ried im Innkreis - Eine Fahrzeugkontrolle ist einem im Juli von einem Freigang nicht zurückgekehrten Häftling der Justizanstalt Ried am Sonntag zum Verhängnis geworden: Als ihn die Polizei im Bezirk Steyr-Land anhielt, stieg er aus und lief davon. Im Zuge einer Fahndung wurde er geschnappt und - da er sich weigerte seine Identität preiszugeben - festgenommen. Wie sich dann herausstellte, hatte er nicht nur keinen Führerschein, sondern wurde auch gesucht, berichtete die Polizei.

