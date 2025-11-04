New Yorker wählen neuen Bürgermeister

New York - In New York wird am Dienstag ein neuer Bürgermeister gewählt. Als Favorit geht Zohran Mamdani vom linken Flügel der Demokratischen Partei ins Rennen. Bei einem Wahlsieg wäre der 34-Jährige der erste bekennende Muslim in dem Amt. Er versprach im Wahlkampf Initiativen für ein "bezahlbareres" Leben in der Metropole mit gut acht Millionen Einwohnern. Gegen Mamdani tritt Andrew Cuomo, Ex-Gouverneur des Staates New York, an. Dritter im Rennen ist der Republikaner Curtis Sliwa.

EU-Umweltminister wollen sich auf EU-Klimaziel 2040 einigen

Brüssel - Die 27 EU-Umweltminister, darunter Österreichs Minister Norbert Totschnig (ÖVP), entscheiden am Dienstag über das EU-Klimaziel für 2040. Dabei dürften sie der Vorgabe der EU-Kommission folgen, die den Treibhausgas-Ausstoß bis 2040 um 90 Prozent im Vergleich zu 1990 senken möchte. Da die Vorbehalte in den EU-Staaten groß sind, wird der Weg zum Ziel aber wohl gelockert. Eine Entscheidung drängt angesichts der Weltklimakonferenz (COP30) in Brasilien (10. bis 21. November).

Pflegeverband sieht noch Lücken bei Schwerarbeiterregelung

Wien - Der Österreichische Gesundheits- und Krankenpflegeverband (ÖGKV) sieht bei der vor rund zwei Wochen via Verordnung auf den Weg gebrachten Schwerarbeiter-Regelung für Pflegekräfte noch einige Lücken. ÖGKV-Präsidentin Elisabeth Potzmann sprach gegenüber der APA zwar von einem "guten Schritt", sieht aber nach wie vor Zugangshürden, insbesondere für Teilzeitkräfte und Frauen. So würden etwa Teilzeitkräfte in der Praxis die erforderlichen zwölf Dienste pro Monat kaum erreichen.

Sommer brachte Bedarf nach weniger Strom und mehr Gas

Wien - Die Österreicherinnen und Österreicher haben im Sommerhalbjahr (April bis September) um 0,8 Prozent weniger Strom verbraucht als im gleichen Zeitraum 2024. Die Erzeugung von Strom fiel zugleich um 9,1 Prozent auf 37,6 TWh, da aus Wasserkraft um ein Fünftel weniger Strom produziert wurde. Aus Wärmekraftwerken (plus 5,8 Prozent), Windkraftwerken (plus 9,7 Prozent) und Photovoltaikanlagen (etwa plus 28,5 Prozent) kam hingegen mehr Strom.

Neue EU-Analyse kritisiert Reformtempo der Ukraine

Brüssel - Die Ukraine muss ihr Reformtempo erhöhen, wenn sie die selbst gesteckten Ziele auf dem Weg zu einer Aufnahme in die Europäische Union erreichen will. Zu diesem Ergebnis kommt nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur eine Analyse, die die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas und Erweiterungskommissarin Marta Kos an diesem Dienstag in Brüssel vorstellen wollen. Berichte gibt es auch zu den anderen Beitrittskandidaten. Georgien nur noch pro forma ein seriöser Bewerber.

Ökonomen warnen wegen globalem "Ungleichheitsnotstand"

Pretoria - Eine Gruppe sechs anerkannter Ökonomen prangert einen globalen "Ungleichheitsnotstand" an. Die reichsten ein Prozent der Menschen hätten zwischen 2000 und 2024 rund 41 Prozent des globalen Vermögensaufbaus für sich vereinnahmt, heißt es in einem Bericht, der unter Leitung von Wirtschaftsnobelpreisträger Joseph E. Stiglitz vor dem Gipfel der großen Industrie- und Schwellenländer (G20) veröffentlicht wurde, der am 22. und 23. November in Johannesburg in Südafrika stattfindet.

Frau starb an Dehydrierung: Tochter und Enkel vor Gericht

Innsbruck/Dölsach - Die 59-jährige Tochter und der 31-jährige Enkel einer 84-jährigen Frau müssen sich nach deren Tod an Dehydrierung im Osttiroler Dölsach am Dienstag wegen Vernachlässigung am Landesgericht Innsbruck verantworten. Die Seniorin hatte im Mai nach einem Sturz in der gemeinsamen Wohnung nicht mehr aufstehen können und war eine Woche lang auf dem Küchenboden in ihren Exkrementen gelegen und war dann gestorben. Die Angeklagten verantworteten sich mit fehlendem Lebenswillen der Frau.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red