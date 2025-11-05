Demokrat Mamdani zum Bürgermeister von New York gewählt

Washington/New York - In New York hat der 34-jährige Zohran Mamdani die Bürgermeisterwahl gewonnen. Nach Angaben von US-Medien auf Basis von Hochrechnungen setzte sich der Politiker vom linken Flügel der Demokraten und erklärte Gegner von US-Präsident Donald Trump (Republikaner) gegen den von Trump unterstützten Kandidaten Andrew Cuomo durch. Mamdani wird als erster Muslim Bürgermeister der US-Ostküstenmetropole, er hat u. a. eine Mietpreisbremse und gratis Busse und Kinderbetreuung versprochen.

Langwierige Verhandlungen im EU-Rat um ein EU-Klimaziel 2040

Brüssel/EU-weit/Österreich - Nach zähem Ringen um Kompromisse haben die 27 EU-Umweltminister am Dienstag keine Einigung auf ein Klimaziel 2040 erzielt. Die Verhandlungen würden in der Nacht fortgesetzt, so ein Sprecher des Europäischen Rates laut der Nachrichtenagentur AFP. Die Minister selbst treffen sich demnach am Mittwoch ab etwa 09.00 Uhr erneut. Der Rat kann das Klimaziel mit qualifizierter Mehrheit beschließen. Norbert Totschnig (ÖVP) aus Österreich knüpft sein Ja an "passende Rahmenbedingungen".

Zig Tote durch Taifun "Kalmaegi" auf Philippinen

Cebu City - Auf den Philippinen steigt die Zahl der Toten durch den schweren Taifun "Kalmaegi". Mindestens 66 Menschen kamen nach Angaben des Zivilschutzes ums Leben, 26 weitere werden noch vermisst. Sechs der Opfer starben beim Absturz eines Militärhubschraubers, der die Sturmschäden prüfen sollte. Viele andere sind ertrunken oder wurden von herabstürzenden Bäumen oder Trümmern erschlagen. Mehr als 430.000 Menschen mussten ihre Häuser verlassen.

Zwei Fälle zu Osttiroler SOS-Kinderdorf bei KiJA gemeldet

Nussdorf-Debant/Innsbruck/Wien - Nach Bekanntwerden von gewalttätigen Übergriffen auf Kinder, die in den 1990er Jahren im SOS-Kinderdorf Nussdorf-Debant (Bezirk Lienz) untergebracht waren - zwei Betroffene hatten sich in vorige Woche an die APA gewandt, zeigt sich, dass es am Osttiroler Standort vermutlich weitere Fälle geben dürfte. Bei der Tiroler Kinder- und Jugendanwaltschaft (KiJA) haben sich jedenfalls zwei Personen gemeldet, die von Gewalterfahrungen berichtet haben. Diese reichen bis 1995 zurück.

Mehrere Tote bei Crash von Frachtmaschine in den USA

Louisville (Kentucky)/Atlanta - Nach dem Absturz eines Frachtflugzeugs im US-Staat Kentucky ist die Zahl der Todesopfer auf mindestens von zunächst drei auf sieben gestiegen. Das teilte Gouverneur Andy Beshear mit. Er betonte, dass die Zahl noch weiter steigen könnte. Nach Polizeiangaben gibt es zudem mehrere Verletzte. Die Ursache des Absturzes in einem Außenbezirk der Großstadt Louisville war zunächst unklar.

Demokratinnen zu Gouverneurinnen in zwei US-Staaten gewählt

Richmond (Virginia) - Die Demokratin Abigail Spanberger (46) hat die Gouverneurswahl im US-Staat Virginia am Dienstag gegen die Republikanerin Winsome Earle-Sears gewonnen. Das meldeten mehrere US-Medien übereinstimmend. In New Jersey war bei der Gouverneurswahl ebenfalls eine Demokratin siegreich: Mikie Sherrill (53) setzte sich dort laut Prognosen des auf Wahlanalysen spezialisierten Dienstes Decision Desk HQ gegen den Republikaner Jack Ciattarelli durch.

Von Hamas an Israel übergebene Geisel-Leiche identifiziert

Gaza/Jerusalem - Die von der palästinensischen Terrororganisation Hamas am Dienstagabend an Israel übergebene Leiche ist als die eines Soldaten identifiziert worden, der getötet und in den Gazastreifen verschleppt wurde. Es handle sich um Itay Chen, gab die israelische Armee in der Nacht auf Mittwoch auf Telegram bekannt. Der 19-jährige US-Israeli war den Angaben zufolge beim Massaker der Hamas und anderer islamistischer Extremisten am 7. Oktober 2023 in Israel im Kampf getötet worden.

Mindestens zehn Tote bei Brand in Pflegeheim in Bosnien

Sarajevo - Bei einem Brand in einem Pflegeheim in Bosnien sind zehn Menschen ums Leben gekommen. Rund 20 weitere Menschen seien verletzt worden, erklärte die Einrichtung am Dienstag. Das Feuer brach demnach am Abend in dem Pflegeheim in Tuzla im Nordosten von Bosnien-Herzegowina aus. Aufnahmen von der Unglücksstelle zeigten Rauch aus einer der oberen Stockwerke aufsteigen. Die Brandursache war zunächst unklar.

