EU-Umweltminister einigen sich auf abgeschwächtes Klimaziel

Brüssel/EU-weit/Österreich - Kurz vor der Weltklimakonferenz in Brasilien haben sich die EU-Umweltminister auf ein Klimaziel für 2040 verständigt, dieses in letzter Minute aber abgeschwächt. Die am Mittwochmorgen in Brüssel nach mehr als 18-stündigen Beratungen erzielte politische Einigung sieht vor, dass der Ausstoß von Treibhausgasen um 90 Prozent im Vergleich zu 1990 sinken soll. Aber bis zu fünf Prozentpunkte können durch den Kauf von Klimagutschriften in Drittstaaten eingespart werden.

Demokrat Mamdani zum Bürgermeister von New York gewählt

Washington/New York - Der linke Demokrat Zohran Mamdani hat übereinstimmenden Hochrechnungen von US-Medien zufolge die auch landesweit bedeutsame Bürgermeisterwahl in New York gewonnen. Der 34-Jährige lag nach Auszählung von mehr als 97 Prozent der Stimmen uneinholbar vorn, wie die Nachrichtenagentur AP und mehrere US-Fernsehsender auf Basis von Zahlen der New Yorker Wahlleitung meldeten.

Abu Dhabi steigt bei OMV-Elektrolyseur in Bruck/Leitha ein

Wien/Abu Dhabi - Masdar, die staatliche Erneuerbaren-Gesellschaft des Emirats Abu Dhabi, steigt mit einer dreistelligen Millionensumme bei der Wasserstoffanlage der OMV in Bruck an der Leitha ein. Der Vertrag mit dem Industrieminister der Vereinigten Arabischen Emirate, Ahmed Al Jaber, sei am Mittwoch unterzeichnet worden, sagte Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) bei einem Pressegespräch in Abu Dhabi. Masdar wird 49 Prozent und die OMV 51 Prozent an dem Joint Venture halten.

Fiskalrat sieht Budget bis 2026 auf Kurs

Wien - Die Budgetziele der Regierung für heuer und das kommende Jahr sind aus Sicht des Fiskalrats weiter realistisch. Laut einer am Mittwoch präsentierten Schnellschätzung geht das Büro des Fiskalrats 2025 von einem Budgetdefizit von 4,4 Prozent des BIP aus, für 2026 werden 4,2 Prozent erwartet. Bestätigt werden damit die Prognosen des Finanzministeriums von 4,5 bzw. 4,2 Prozent. Um die Ausgabendynamik langfristig in den Griff zu bekommen, drängt der Fiskalrat auf Strukturreformen.

Moskau fordert Kapitulation Kiews in Pokrowsk und Kupjansk

Moskau - Russland hat die ukrainischen Truppen in Pokrowsk und Kupjansk zur Kapitulation aufgefordert. Die Soldaten seien eingekesselt und hätten keine andere Überlebenschance, erklärte das Verteidigungsministerium in Moskau am Mittwoch. Es seien mehrere Versuche ukrainischer Einheiten abgewehrt worden, aus dem umzingelten Pokrowsk auszubrechen. Zudem rückten russische Truppen dort weiter nach Norden vor. Die Ukraine bestreitet indes, dass ihre Truppen eingeschlossen sind.

40 Tote bei Angriff in sudanesischer Region Kordofan laut UN

Khartum - Bei einem Angriff auf eine Beerdigung in der sudanesischen Region Kordofan sind nach UN-Angaben dutzende Menschen getötet worden. Bei der Attacke in der Stadt Al-Obeid habe es mindestens 40 Tote gegeben, erklärte das UN-Büro für humanitäre Angelegenheiten am Mittwoch. Es machte keine Angaben dazu, wann der Angriff stattfand und wer dafür verantwortlich ist.

Zig Tote durch Taifun "Kalmaegi" auf Philippinen

Cebu City - Die Zahl der Toten infolge des Taifuns "Kalmaegi" auf den Philippinen ist auf über 90 gestiegen. Ein Sprecher der besonders schwer betroffenen Provinz Cebu sagte, in einer Küstenstadt seien nach Überflutungen 35 weitere Leichen entdeckt worden. Die Opferzahl in der Provinz sei damit auf 76 gestiegen. Der philippinische Zivilschutz hatte zuvor außerdem 17 Tote in anderen Provinzen gemeldet. Der Taifun hatte am Dienstag auf den Philippinen gewütet.

85-jähriger Autolenker bei Unfall mit Zug in Wildon getötet

Wildon/Wien - Ein 85-jähriger Pkw-Lenker ist am Dienstagabend in der Südsteiermark bei einem schweren Verkehrsunfall mit einem Zug getötet worden. Nach Polizeiangaben überquerte der Mann im Gemeindegebiet von Wildon (Bezirk Leibnitz) trotz Rotlichts einen unbeschrankten Eisenbahnübergang, als sich ein ÖBB Cityjet, der Richtung Graz unterwegs war, näherte. Der Pkw des Mannes wurde 40 Meter weit in eine angrenzende Böschung geschleudert. Dabei erlitt das Unfallopfer tödliche Verletzungen.

