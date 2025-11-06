USA streichen wegen Haushaltssperre ab Freitag Flüge

Washington - Wegen des anhaltenden Shutdowns sollen in den USA ab Freitag Flüge gestrichen werden: Die geplanten Flugkapazitäten würden "an 40 Flughäfen des Landes um zehn Prozent gekürzt", sagte Verkehrsminister Sean Duffy am Mittwoch vor Journalisten. Dem Chef der US-Luftfahrtbehörde FAA zufolge handelt es sich um die "40 verkehrsreichsten" Flughäfen des Landes. Mit dem Schritt sollen demnach die von der anhaltenden Haushaltssperre besonders betroffenen Fluglotsen entlastet werden.

Leiche von Hamas-Geisel aus Tansania übergeben

Jerusalem - Bei der jüngst Hamas übergebenen Leiche handelt es sich um einen aus Tansania stammenden Studenten, teilte Israels Regierung am Donnerstag mit. Der 21-Jährige Joshua Loitu Mollel war während des Hamas-Massakers am 7. Oktober 2023 im Kibbutz Nahal Oz ermordet worden. Seine Leiche wurde anschließend in den Gazastreifen verschleppt. Die Terrororganisation hatte am Mittwoch seine sterblichen Überreste an Mitarbeiter des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) übergeben.

Mehr als 140 Tote durch Taifun "Kalmaegi" auf Philippinen

Cebu City/Ho-Chi-Minh-Stadt (Saigon) - Auf den Philippinen ist die Zahl der Toten durch den Taifun "Kalmaegi" auf mehr als 140 gestiegen. Nach Angaben des Zivilschutzes vom Donnerstag starben 114 Menschen, die Behörden in der Provinz Cebu registrierten weitere 28 Todesfälle. 127 Menschen wurden offiziellen Angaben zufolge vermisst. Der Taifun hatte am Dienstag auf den Philippinen gewütet. Auf der Insel Cebu wurden ganze Ortschaften überflutet. Mehr als eine halbe Million Menschen mussten ihre Häuser verlassen.

Trump bekräftigt Plan für US-Atomwaffentests

Washington/Österreich/Moskau - US-Präsident Donald Trump hat seine Ankündigung bekräftigt, erneut Atomwaffentests durchführen zu lassen. Der Republikaner sagte am Mittwoch in einer Videobotschaft auf seiner Plattform Truth Social: "Dieser Prozess wird sofort beginnen." Zuvor war bekanntgeworden, dass der russische Präsident Wladimir Putin seine Regierung anwies, die Zweckmäßigkeit möglicher Atomwaffentests zu prüfen.

US-Einwanderungsbehörde stürmt Kindergarten

Washington/Chicago - Die US-Einwanderungsbehörde ICE treibt den von Präsident Donald Trump geforderten verschärften Kurs gegen Einwanderer massiv voran. Am Mittwochmorgen (Ortszeit) stürmte sie einen Kindergarten in Chicago und nahm eine Pädagogin fest. In einem Video ist zu sehen, wie zwei ICE-Beamte eine schreiende Frau aus dem Kindergartengebäude zerren, während die Frau beteuert, im Besitz gültiger Papiere zu sein. Der Einsatz soll vor den Augen von Kindern und Betreuern stattgefunden haben.

Handels-KV - Verhandlungen für 450.000 Beschäftigte starten

Wien - Die Kollektivvertragsverhandlungen für die rund 430.000 Handelsangestellten und 20.000 Lehrlinge starten am Donnerstag zu Mittag in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) in Wien. Zum Auftakt legen die Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertreter ihre Positionen dar. Die Gewerkschaft GPA forderte im Vorfeld ein Gehaltsplus über der Inflationsrate der vergangenen zwölf Monate von 3 Prozent. Die WKÖ will "in unaufgeregter Weise" verhandeln, um Arbeitsplätze und Betriebe zu erhalten.

Europaweiter Umsatzsteuerbetrug - Mehrere Razzien in Wien

Wien/Luxemburg - Das Amt für Betrugsbekämpfung (ABB) hat im Auftrag der Europäischen Staatsanwaltschaft (EUStA/EPPO) wegen Verdachts auf Umsatzsteuerbetrug und Geldwäsche mehrere Razzien in Wien durchgeführt. Im Zuge der so getauften "Operation Escape Room" seien an 39 Einsatzorten in Polen, Deutschland, den Niederlanden, Belgien, Lettland und Österreich acht Verhaftungen durchgeführt worden, teilte das Finanzministerium am Donnerstag mit. Es gehe um Betrug in Millionenhöhe.

Zwei Schneeschuhwanderer in der Nacht vom Hochkönig gerettet

Mühlbach am Hochkönig - Zwei Schneeschuhwanderer aus Deutschland sind am Mittwochabend beim Aufstieg zum Hochkönig (2.941m) in Bergnot geraten. Die beiden 19-Jährigen konnten aus Erschöpfung nicht mehr weiter und alarmierten die Einsatzkräfte - jedoch erst nach Einbruch der Dunkelheit, was die Rettung deutlich erschwerte. Zwei Hubschrauber, Alpinpolizisten und ein Dutzend Bergretter brachten die Wanderer in Sicherheit. In der Höhe herrschen in den Bergen derzeit hochwinterliche Verhältnisse.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red