Schüsse in Wiener Lokal: Ein Toter, ein Schwerverletzter

Wien - In einem Lokal in Wien-Ottakring ist am späten Donnerstagabend ein Mann durch Schüsse getötet worden. Ein weiterer Mann wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei teilte mit, dass es zuvor zu einem Streit mit zwei anderen Männern gekommen sein dürfte. Der Schütze und sein Begleiter sind auf der Flucht. Es läuft eine großangelegte Fahndung nach den Tatverdächtigen.

Taifun "Kalmaegi" kostet auch in Vietnam Menschenleben

Hanoi/Manila - Der heftige Taifun "Kalmaegi" ist von den Philippinen nach Vietnam weitergezogen - und hat auch dort schwere Schäden angerichtet. Mindestens fünf Menschen seien ums Leben gekommen und rund 2.600 Häuser beschädigt worden, teilte die Regierung mit. Mehr als eine halbe Million Menschen waren vorsorglich in Sicherheit gebracht worden. Auf den Philippinen stieg die Zahl der Todesopfer inzwischen auf 188. Mehr als 130 Menschen werden noch vermisst.

VCÖ: Verkehr größter Treiber von CO-Emissionen

Wien - In sieben der neun Bundesländer ist der Verkehr der größte Verursacher von CO2-Emissionen. Das zeigt eine Analyse des Verkehrsclubs Österreich (VCÖ). Demnach verursachte der Verkehr in allen Ländern zuletzt mehr CO2 als 1990. Pro Kopf weist Wien vor Vorarlberg, Tirol und Salzburg den niedrigsten CO2-Ausstoß auf. In allen Bundesländern wurden die CO2-Emissionen des Verkehrs seit dem Jahr 2019 deutlich reduziert. Der VCÖ forderte dennoch verstärkte Klimaschutzmaßnahmen.

Trump: Internationale Truppe wird bald nach Gaza entsandt

Washington/Teheran - Eine von den USA koordinierte internationale Stabilisierungstruppe wird nach der Einschätzung von US-Präsident Donald Trump "sehr bald" in den Gazastreifen entsandt. "Wir haben mehrere Länder, die sich bereit erklärt haben, im Falle von Problemen mit der Hamas oder bei anderen Problemen einzugreifen", sagte der US-Präsident am Donnerstag (Ortszeit) im Weißen Haus. Der UN-Sicherheitsrat verhandelt über einen von der USA vorgelegten Resolutionsentwurf zum Gaza-Friedensplan.

Israel weitet Angriffe im Südlibanon aus

Beirut - Israels Armee hat in mehreren Ortschaften im südlichen Libanon Gebäude bombardiert, die von der Schiitenmiliz Hisbollah genutzt worden sein sollen. Aus libanesischen Sicherheitskreisen hieß es, das israelische Militär habe die Orte Taiba, Tir Dabba, Aita al-Jabal, Kfar Dunine und Sutar al-Sharkiya angegriffen. Der Nachrichtensender Al Jazeera zeigte Aufnahmen von heftigen Explosionen an den genannten Orten. Laut dem Gesundheitsministerium in Beirut wurde ein Mensch verletzt.

Handels-KV - Keine Einigung in der ersten Verhandlungsrunde

Wien - Die erste Verhandlungsrunde für den Kollektivvertrag 2026 für den Handel ist Donnerstagabend erwartungsgemäß ohne Einigung zu Ende gegangen. Die nächste Runde findet am 13. November statt. "Seitens der Arbeitgeber wurde kein Angebot vorgelegt", hieß es von der Gewerkschaft GPA nach sieben Stunden feilschen. Kommende Woche sollen die Betriebsräte über den Stand der Dinge informiert werden.

SOS-Kinderdorf - Deutsche Justiz ermittelte gegen Kutin

Wien/Berlin - Helmut Kutin, langjähriger Präsident von SOS-Kinderdorf, ist in den Fokus geraten, da er einem Großspender Zugang zu Kindern in Nepal ermöglicht haben soll - auch nachdem der Mann dort Kinder missbraucht haben soll. Wie der "Kurier" am Donnerstag berichtete, habe die deutsche Justiz in diesem Zusammenhang Ermittlungen gegen Kutin begonnen, die aber mit dessen Tod 2024 eingestellt wurden, ohne dass die Vorwürfe geklärt werden konnten.

