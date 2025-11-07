Schüsse in Wiener Lokal - 33-Jähriger tot

Wien - Nach einem Streit zwischen vier Personen sind am Donnerstagabend in einem Lokal in Wien-Ottakring mehrere Schüsse gefallen. Ein 33-jähriger Tschetschene kam dadurch ums Leben, sein Begleiter, ein 55-jähriger Serbe, wurde im Oberkörper getroffen und liegt laut Wiener Gesundheitsverbund in kritischem Zustand auf der Intensivstation. Die Täter sind der Polizei namentlich bekannt, berichtete deren Sprecher Markus Dittrich am Freitag. Nach ihnen wird gefahndet.

Trump: Internationale Truppe wird bald nach Gaza entsandt

Washington/Teheran - Eine von den USA koordinierte internationale Stabilisierungstruppe wird nach der Einschätzung von US-Präsident Donald Trump "sehr bald" in den Gazastreifen entsandt. "Wir haben mehrere Länder, die sich bereit erklärt haben, im Falle von Problemen mit der Hamas oder bei anderen Problemen einzugreifen", sagte der US-Präsident am Donnerstag (Ortszeit) im Weißen Haus. Der UN-Sicherheitsrat verhandelt über einen von der USA vorgelegten Resolutionsentwurf zum Gaza-Friedensplan.

Musk erhält Chance auf gewaltiges Tesla-Aktienpaket

Palo Alto (Kalifornien) - Tesla-Chef Elon Musk bekommt die Aussicht auf ein Riesen-Aktienpaket im Wert von einer Billion Dollar. Mehr als 75 Prozent der Aktionäre stimmten für den Vergütungsplan, bei dem der Elektroauto-Hersteller verschiedene ambitionierte Ziele erfüllen muss, damit Musk die Aktien bekommt. Musk hatte gedroht, den Chefposten bei Tesla aufzugeben, falls das Vorhaben platzen würde.

Verdächtiger 13 Jahre nach Tötung in NÖ ausgeforscht

Pöchlarn - Rund 13 Jahre nach einem Tötungsdelikt in Niederösterreich ist ein Verdächtiger ausgeforscht worden. Ein 55 Jahre alter ungarischer Staatsbürger soll 2012 einen 45-jährigen Landsmann erstochen haben, berichtete der "Kurier" (Freitagsausgabe). Der Beschuldigte sitzt demnach bereits in seinem Heimatland wegen Raubes in Haft. Die Skelettteile waren im Dezember 2020 in der Nähe der Westautobahn (A1) in Pöchlarn im Bezirk Melk entdeckt worden.

Kandidatenwörter des Wort des Jahres stehen zur Abstimmung

Wien/Graz - Die Frage lautet: Wer oder was wird Nachfolger von "Renaturierung", dem Wort des Jahres 2024. Am Freitag wurde von der Gesellschaft für Österreichisches Deutsch (GSÖD) die Kandidatenliste der Wörter publiziert, die sich um das Wort des Jahres, das Unwort, das Jugendwort sowie den Spruch und Unspruch des Jahres bewerben. Dabei könnte es durchaus tierisch werden, denn einer der Kandidaten für das Wort des Jahres ist "Elch Emil". Abgestimmt wird bis 1. Dezember auf oewort.at.

Taifun "Kalmaegi" kostete auch in Vietnam Menschenleben

Hanoi/Manila - Der heftige Taifun "Kalmaegi" ist von den Philippinen nach Vietnam weitergezogen - und hat auch dort schwere Schäden angerichtet. Mindestens fünf Menschen seien ums Leben gekommen, drei weitere werden noch vermisst, teilte die Regierung mit. Rund 2.600 Häuser seien beschädigt worden. Auf in Medien verbreiteten Fotos waren abgedeckte Häuser, Trümmer und zerstörte Märkte zu sehen. Mehr als eine halbe Million Menschen waren vorsorglich in Sicherheit gebracht worden.

Orb�n bespricht Russland-Sanktionen mit Trump

Budapest/Washington - Der ungarische rechtsnationale Premier Viktor Orb�n trifft am Freitag US-Präsident Donald Trump in Washington. Orb�n hatte im Vorfeld angekündigt, über die kürzlich erfolgte Sanktionierung der russischen Erdölkonzerne Lukoil und Rosneft durch die USA sprechen zu wollen. Diese hält Orb�n, der mit Trump wie mit Moskau eng verbündet ist, für einen Fehler. Ungarns Zugang zu russischen Energiequellen müsse weiter gewährleistet sei, sagte der Premier.

VCÖ: Verkehr größter Treiber von CO-Emissionen

Wien - In sieben der neun Bundesländer ist der Verkehr der größte Verursacher von CO2-Emissionen. Das zeigt eine Analyse des Verkehrsclubs Österreich (VCÖ). Demnach verursachte der Verkehr in allen Ländern zuletzt mehr CO2 als 1990. Pro Kopf weist Wien vor Vorarlberg, Tirol und Salzburg den niedrigsten CO2-Ausstoß auf. In allen Bundesländern wurden die CO2-Emissionen des Verkehrs seit dem Jahr 2019 deutlich reduziert. Der VCÖ forderte dennoch verstärkte Klimaschutzmaßnahmen.

