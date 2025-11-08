Tötung in Wiener Lokal: Zweiter Verdächtiger in U-Haft

Wien - Ein zweiter Verdächtiger im Zusammenhang mit der Tötung eines 33-jährigen Tschetschenen in einem Lokal in Wien-Ottakring hat sich am Freitag im Landeskriminalamt Wien gestellt. Er befindet sich laut Polizeisprecher Philipp Haßlinger in U-Haft. Nach dem namentlich bekannten Haupttäter wurde am Samstag weiterhin gefahndet. Dieser soll am Donnerstag sowohl auf den 33-Jährigen wie auch auf einen 55-Jährigen geschossen haben.

Mahrer räumt in Debatte um WKÖ-Gehälter "Fehler" ein

Wien/Innsbruck - In der Debatte um die Gehälter der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) ist ihr Präsident Harald Mahrer um Schadensbegrenzung bemüht. "Wir haben Fehler gemacht. Ich habe Fehler gemacht", sagte er der "Presse", dem "Kurier" und Ö1. Er könne die Kritik nachvollziehen. Gleichzeitig verteidigte Mahrer seinen Verdienst mit "viel Verantwortung und persönlicher Haftung", die teilweise massiven Zuwächse bei den Landeskammerpräsidenten begründete er mit einer "Systemumstellung".

Nur in Oberösterreich steigen bisher Politikergehälter

Wien/Österreich - Die meisten Bundesländer verordnen wie der Bund fürs kommende Jahr eine Nulllohnrunde für die Spitzenpolitik. Einen anderen Weg geht nur Oberösterreich, wo die Politikerbezüge ab Juli um 3,3 Prozent erhöht werden. In Wien und dem Burgenland gibt es noch keine Entscheidung. In jedem Fall bleibt Wiens Bürgermeister Michael Ludwig der Spitzenverdiener unter den Landeshauptleuten, sein burgenländischer Amtskollege Hans Peter Doskozil (beide SPÖ) Schlusslicht der Gehaltstabelle.

Taifun "Kalmaegi": Zerstörung auf Philippinen und Vietnam

Hanoi/Manila - Der heftige Taifun "Kalmaegi" hat auf den Philippinen und in Vietnam eine Spur der Zerstörung hinterlassen. Auf den Philippinen sei die Zahl der Toten auf über 200 gestiegen, teilte der Katastrophenschutz am Samstag mit. In Vietnam kamen nach Angaben der Regierung mindestens fünf Menschen ums Leben, drei weitere werden noch vermisst. Mit dem Sturm "Fung-Wong" ist zudem bereits der nächste Taifun unterwegs und bedroht bereits betroffenen Gebiete.

Sechs Tote bei Brand in Parfüm-Lagerhaus in der Türkei

Ankara - Bei einem Brand in einem Lagerhaus für Parfüm in Dilovasi im Nordwesten der Türkei sind nach Behördenangaben sechs Menschen getötet worden. Fünf weitere Menschen seien verletzt worden, einer von ihnen schwebe aufgrund seiner Verbrennungen in Lebensgefahr und werde im Krankenhaus behandelt, teilte der Gouverneur der Provinz Kocaeli, Ilhami Aktas, dem türkischen Sender TRT Haber am Samstag mit.

Russische Drohne traf Wohnhaus in Dnipro: Eine Tote

Saporischschja - Bei einem neuen russischen Drohnenangriff sind in der ukrainischen Industriestadt Dnipro mindestens eine Frau getötet und elf weitere Menschen verletzt worden, darunter zwei Kinder. Laut Ukraines Präsidenten Wolodymyr Selenskyj attackierten die russischen Streitkräfte in der Nacht auf Samstag mit 45 Raketen und 450 Drohnen vor allem Infrastruktur aus dem Energiesektor. Das russische Verteidigungsministerium meldete seinerseits, 83 ukrainische Drohnen seien abgefangen worden.

Ex-Sozialminister Rauch wird Chef der Grünen Parteiakademie

Wien - Der ehemalige Sozial- und Gesundheitsminister Johannes Rauch (66) hat den Vorsitz der Grünen Parteiakademie FREDA übernommen. Er folgt Michaela Sburny nach, die FREDA seit 2022 geleitet hatte und bei der Generalversammlung am Freitag nicht mehr zur Wahl antrat, wie die Partei am Samstag mitteilte. Neu im Vorstand ist auch die oberösterreichische Landtagsabgeordnete Ines Vukajlović.

Fahrerflucht: Steirische E-Scooter-Fahrerin in Lebensgefahr

Kirchberg an der Raab - Eine 23-jährige Oststeirerin ist am Freitagabend bei der Fahrt mit ihrem E-Scooter angefahren und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Der Fahrzeuglenker beging Fahrerflucht. Mithilfe gefundener Fahrzeugteile wurde jedoch ein 29-Jähriger aus dem Bezirk Graz-Umgebung als Lenker ausfindig gemacht. Er war schwer alkoholisiert, gab zu, das Fahrzeug gesteuert zu haben, konnte sich aber an einen Unfall nicht erinnern, teilte die Polizei am Samstag mit.

