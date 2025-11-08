Tötung in Wiener Lokal: Zweiter Verdächtiger in U-Haft

Wien - Ein zweiter Verdächtiger im Zusammenhang mit der Tötung eines 33-jährigen Tschetschenen in einem Lokal in Wien-Ottakring hat sich am Freitag im Landeskriminalamt Wien gestellt. Er befindet sich laut Polizeisprecher Philipp Haßlinger in U-Haft. Nach dem namentlich bekannten Haupttäter wurde am Samstag weiterhin gefahndet. Dieser soll am Donnerstag sowohl auf den 33-Jährigen wie auch auf einen 55-Jährigen geschossen haben.

Mahrer räumt in Debatte um WKÖ-Gehälter "Fehler" ein

Wien/Innsbruck - In der Debatte um die Gehälter der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) ist ihr Präsident Harald Mahrer um Schadensbegrenzung bemüht. "Wir haben Fehler gemacht. Ich habe Fehler gemacht", sagte er der "Presse", dem "Kurier" und Ö1. Er könne die Kritik nachvollziehen. Die Gehaltsanpassungen kommen dennoch. Gleichzeitig verteidigte Mahrer seinen Verdienst mit "viel Verantwortung", die teils massiven Zuwächse bei Landeskammerpräsidenten begründete er mit einer "Systemumstellung".

Russische Drohne traf Wohnhaus in Dnipro: Mehrere Tote

Saporischschja - Bei einem neuen russischen Drohnenangriff sind in der ukrainischen Industriestadt Dnipro mindestens drei Menschen getötet und zwölf weitere verletzt worden, darunter zwei Kinder. Laut Ukraines Präsidenten Wolodymyr Selenskyj attackierten die russischen Streitkräfte in der Nacht auf Samstag mit 45 Raketen und 458 Drohnen vor allem Infrastruktur aus dem Energiesektor. Das russische Verteidigungsministerium meldete seinerseits, 83 ukrainische Drohnen seien abgefangen worden.

ORF-Reporter Wehrschütz entging Drohnenangriff knapp

Wien - ORF-Korrespondent Christian Wehrschütz (64) ist am Samstag in der Ukraine nur knapp einem Drohnenangriff entgangen. Einen entsprechenden Bericht der "Kronen-Zeitung" bestätigte der Kriegsberichterstatter des Österreichischen Rundfunks im Ö1-"Mittagsjournal". Er befand sich mit seinem Kamerateam in einem Auto nahe der Front, als die Attacke erfolgte. Verletzt wurde niemand. Laut Wehrschütz handelte es sich um eine russische FPV-Drohne "mit einer Sprengladung für einen Panzer".

Taifun "Kalmaegi": Zerstörung auf Philippinen und Vietnam

Hanoi/Manila - Der heftige Taifun "Kalmaegi" hat auf den Philippinen und in Vietnam eine Spur der Zerstörung hinterlassen. Auf den Philippinen sei die Zahl der Toten auf über 200 gestiegen, teilte der Katastrophenschutz am Samstag mit. In Vietnam kamen nach Angaben der Regierung mindestens fünf Menschen ums Leben, drei weitere werden noch vermisst. Mit dem Sturm "Fung-Wong" ist zudem bereits der nächste Taifun unterwegs und bedroht bereits betroffenen Gebiete.

Tote und Verletzte bei israelischen Luftschlägen im Libanon

Beirut - Bei erneuten israelischen Luftschlägen im Libanon sind nach libanesischen Angaben zwei Menschen getötet und mehrere verletzt worden. Laut Nachrichtenagentur NNA starben zwei Brüder auf einer Landstraße am westlichen Fuß des Bergs Hermon im Südosten des Landes, als ihr Auto von einem Geschoß getroffen wurde und in Flammen aufging. Zuvor waren NNA zufolge bei einem Angriff auf ein Fahrzeug aus der Luft sieben Menschen in dem südlibanesischen Ort Bint Jbeil verletzt worden.

Biden: Trump zerstört Demokratie "mit einer Abrissbirne"

Omaha (Nebraska)/Washington - Der ehemalige US-Präsident Joe Biden (2021-25) hat hart gegen seinen Vorgänger und Nachfolger Donald Trump ausgeteilt. Trump habe nicht nur das Weiße Haus mit einer Abrissbirne zerlegt, sagte der 82-Jährige US-Medien zufolge in Anspielung auf Trumps Bauarbeiten für einen neuen Ballsaal im Weißen Haus, "sondern auch die Verfassung, den Rechtsstaat und unsere Demokratie".

