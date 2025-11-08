Mahrer räumt in Debatte um WKÖ-Gehälter "Fehler" ein

Wien/Innsbruck - In der Debatte um die Gehälter der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) hat ihr Präsident Harald Mahrer "Fehler" eingeräumt. Er könne die Kritik nachvollziehen, sagte er gegenüber mehreren Medien. An der Gehaltsanpassung will er dennoch nichts ändern: Das Plus von 4,2 Prozent im zweiten Halbjahr kommt. Seinen persönlichen Verdienst verteidigte Mahrer mit "viel Verantwortung", die teils massiven Zuwächse bei Landeskammerpräsidenten begründete er mit einer "Systemumstellung".

Tötung in Wiener Lokal: Zweiter Verdächtiger in U-Haft

Wien - Ein zweiter Verdächtiger im Zusammenhang mit der Tötung eines 33-jährigen Tschetschenen in einem Lokal in Wien-Ottakring hat sich am Freitag im Landeskriminalamt Wien gestellt. Er befindet sich laut Polizeisprecher Philipp Haßlinger in U-Haft. Nach dem namentlich bekannten Haupttäter wurde am Samstag weiterhin gefahndet. Dieser soll am Donnerstag sowohl auf den 33-Jährigen wie auch auf einen 55-Jährigen geschossen haben.

Erste evangelische Bischöfin in Amt eingeführt

Wien - Cornelia Richter ist am Samstag als erste Bischöfin der Evangelischen Kirche A.B. in Österreich in ihr Amt eingeführt worden. Ihr Vorgänger Michael Chalupka wurde im Rahmen des Gottesdienstes im Wiener Museumsquartier verabschiedet. Die 54-jährige Theologin war Ende Mai im ersten Wahlgang von der Synode zur neuen Bischöfin gewählt worden. Ihre Amtszeit beträgt zwölf Jahre.

Russische Drohne traf Wohnhaus in Dnipro: Mehrere Tote

Saporischschja - Bei einem neuen russischen Drohnenangriff sind in der ukrainischen Industriestadt Dnipro mindestens drei Menschen getötet und zwölf weitere verletzt worden, darunter zwei Kinder. Laut Ukraines Präsidenten Wolodymyr Selenskyj attackierten die russischen Streitkräfte in der Nacht auf Samstag mit 45 Raketen und 458 Drohnen vor allem Infrastruktur aus dem Energiesektor. Das russische Verteidigungsministerium meldete seinerseits, 83 ukrainische Drohnen seien abgefangen worden.

ORF-Reporter Wehrschütz entging Drohnenangriff knapp

Wien - ORF-Korrespondent Christian Wehrschütz (64) ist am Samstag in der Ostukraine nur knapp einem Drohnenangriff entgangen. Der Kriegsberichterstatter befand sich laut Medienberichten mit zwei Vertretern der Hilfsorganisation "Proliska" und einer spanischen Journalistin in einem Fahrzeug nahe der Front in der Oblast Donezk, als die Attacke erfolgte. Verletzt wurde niemand. Laut Wehrschütz handelte es sich um eine russische FPV-Drohne "mit einer Sprengladung für einen Panzer".

Taifun "Kalmaegi": Zerstörung auf Philippinen und Vietnam

Hanoi/Manila - Der heftige Taifun "Kalmaegi" hat auf den Philippinen und in Vietnam eine Spur der Zerstörung hinterlassen. Auf den Philippinen sei die Zahl der Toten auf über 200 gestiegen, teilte der Katastrophenschutz am Samstag mit. In Vietnam kamen nach Angaben der Regierung mindestens fünf Menschen ums Leben, drei weitere werden noch vermisst. Mit dem Sturm "Fung-Wong" ist zudem bereits der nächste Taifun unterwegs und bedroht bereits betroffenen Gebiete.

Tote und Verletzte bei israelischen Luftschlägen im Libanon

Beirut - Bei erneuten israelischen Luftschlägen im Libanon sind nach libanesischen Angaben mehrere Menschen getötet worden. Laut Nachrichtenagentur NNA starben zwei Brüder auf einer Landstraße beim Berg Hermon im Südosten des Landes, als ihr Auto von einem Geschoß getroffen wurde und in Flammen aufging. Im Süden wurde dem libanesischen Gesundheitsministeriums zufolge ein Mann getötet und vier weitere Personen verletzt.

Biden: Trump zerstört Demokratie "mit einer Abrissbirne"

Omaha (Nebraska)/Washington - Der ehemalige US-Präsident Joe Biden (2021-25) hat hart gegen seinen Vorgänger und Nachfolger Donald Trump ausgeteilt. Trump habe nicht nur das Weiße Haus mit einer Abrissbirne zerlegt, sagte der 82-Jährige US-Medien zufolge in Anspielung auf Trumps Bauarbeiten für einen neuen Ballsaal im Weißen Haus, "sondern auch die Verfassung, den Rechtsstaat und unsere Demokratie".

