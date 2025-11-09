Mutter überfährt ungewollt Einjährige in Einfahrt - tot

Schärding - Ein einjähriges Mädchen ist am Samstagabend im Bezirk Schärding in Oberösterreich bei einem Unfall nach dem Reifenwechseln getötet worden: Als die Mutter rückwärts aus der Garageneinfahrt fuhr, rammte sie ungewollt ihre kleine Tochter. Das Kind wurde unter dem Wagen eingeklemmt. Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen war das Kleinkind nicht mehr zu retten, berichtete die Polizei.

Syriens Übergangspräsident al-Sharaa in den USA eingetroffen

Washington - Der syrische Interimspräsident Ahmed al-Sharaa ist am Samstag zu einem historischen Besuch in den USA eingetroffen. Das meldete die staatliche syrische Nachrichtenagentur, nachdem die USA den früheren Jihadisten erst am Freitag von ihrer Terrorliste gestrichen hatten. Al-Sharaa wird am Montag von US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus empfangen - seine Reise ist der erste offizielle Besuch eines syrischen Staatschefs in den USA seit fast 80 Jahren.

Russland und Ukraine mit Angriffen auf Energieinfrastruktur

Moskau - Die staatlichen Energieversorger in der Ukraine haben nach den erneuten massiven russischen Angriffen auf die Energieinfrastruktur des Landes großflächige Stromausfälle für Sonntag angekündigt. Die Angriffe verursachten erhebliche Schäden an ukrainischen Kraftwerken, mindestens vier Menschen wurden getötet. Die Ukraine griff indes die Energieversorgung in Russland an. In der Region Belgorod waren am Sonntag etwa 20.000 Haushalte und mehrere Straßen ohne Strom.

Kritik an WKÖ-Präsident Mahrer aus eigenen Reihen

Wien/Innsbruck - Das Vorgehen von Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer in der Gehaltsdebatte sorgt in den Länderkammern für Kritik. "Das ist ein einziges Desaster, ein großer Fehler, und es hat viel Vertrauen gekostet", sagte die Tiroler WK-Präsidentin Barabara Thaler der "Krone" am Sonntag. Mit den Zahlen selbst habe sie kein Problem. "Aber wie sie kommuniziert wurden, hätte man so nicht machen sollen. Denn es hat nicht nur den Mitarbeitern, sondern auch den Funktionären geschadet."

Abschiebungen nach Afghanistan gehen weiter

Wien/Kabul - Das Innenministerium setzt seine Abschiebungen nach Afghanistan fort. Am Sonntag wurde am frühen Morgen ein wegen Suchtmitteldelikten verurteilter Mann in seine Heimat überstellt. Es war die zweite Abschiebung nach Afghanistan seit der Macht-Übernahme der radikal-islamischen Taliban. Die ÖVP begrüßte dies, während die FPÖ nur eine "PR-Show" erkannte.

24-Stunden-Betreuung: Agenturen wollen Einbindung bei Reform

Wien - Die Ankündigung von Gesundheits- und Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ), mit Februar 2026 die im Regierungsprogramm festgeschriebene Qualitätssicherung bei der 24-Stunden-Betreuung Pflegebedürftiger auf den Weg zu bringen, wird von Vertretern der Vermittlungsagenturen positiv aufgenommen. Gleichzeitig fordern diese eine Einbindung in den Reformprozess, sagte Karin Hamminger, Vorsitzende der Bundesinteressensgemeinschaft für Agenturen der Personenbetreuung (ÖBAP) zur APA.

"Fung-Wong" beschert Philippinen heftige Regenfälle

Manila - Auf der Flucht vor Supertaifun "Fung-Wong" haben fast eine Million Bewohner der Philippinen ihre Häuser verlassen müssen. Der heftige Tropensturm zog in der Früh mit anhaltenden Windgeschwindigkeiten von bis zu 185 Kilometern pro Stunde nahe der östlichen Provinz Catanduanes vorbei und brachte heftige Regenfälle mit sich, wie der Wetterdienst Pagasa mitteilte. Manche Böen erreichten demnach Geschwindigkeiten von 230 Kilometern pro Stunde.

Zuschauer verletzen Krampus in Kärnten

Keutschach - Während eines Krampuslaufs in Kärnten ist am Samstagabend ein Teilnehmer verletzt worden. Eine Zuschauerin hat bei dem Perchtenlauf in Keutschach (Bezirk Klagenfurt-Land) einen Krampus bei den Hörnern der Maske gepackt und kräftig daran gezogen. Daraufhin musste der 20-jährige Maskenträger mit Verletzungen unbestimmten Grades im Nacken- und Schulterbereich ins UKH Klagenfurt gebracht werden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

