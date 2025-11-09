Mutter überfährt ungewollt Einjährige in Einfahrt - tot

Schärding - Ein einjähriges Mädchen ist am Samstagabend im Bezirk Schärding in Oberösterreich bei einem Unfall nach dem Reifenwechseln getötet worden: Als die Mutter rückwärts aus der Garageneinfahrt fuhr, rammte sie ungewollt ihre kleine Tochter. Das Kind wurde unter dem Wagen eingeklemmt. Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen war das Kleinkind nicht mehr zu retten, berichtete die Polizei.

Russland und Ukraine mit Angriffen auf Energieinfrastruktur

Moskau - Die staatlichen Energieversorger in der Ukraine haben nach den erneuten massiven russischen Angriffen auf die Energieinfrastruktur des Landes großflächige Stromausfälle für Sonntag angekündigt. Die Angriffe verursachten erhebliche Schäden an ukrainischen Kraftwerken, mindestens vier Menschen wurden getötet. Die Ukraine griff indes die Energieversorgung in Russland an. In der Region Belgorod waren am Sonntag etwa 20.000 Haushalte und mehrere Straßen ohne Strom.

Abschiebungen nach Afghanistan gehen weiter

Wien/Kabul - Das Innenministerium setzt seine Abschiebungen nach Afghanistan fort. Am Sonntag wurde am frühen Morgen ein wegen Suchtmitteldelikten verurteilter Mann in seine Heimat überstellt. Es war die zweite Abschiebung nach Afghanistan seit der Macht-Übernahme der radikal-islamischen Taliban. Die ÖVP begrüßte dies, während die FPÖ nur eine "PR-Show" erkannte.

24-Stunden-Betreuung: Agenturen wollen Einbindung bei Reform

Wien - Die Ankündigung von Gesundheits- und Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ), mit Februar 2026 die im Regierungsprogramm festgeschriebene Qualitätssicherung bei der 24-Stunden-Betreuung Pflegebedürftiger auf den Weg zu bringen, wird von Vertretern der Vermittlungsagenturen positiv aufgenommen. Gleichzeitig fordern diese eine Einbindung in den Reformprozess, sagte Karin Hamminger, Vorsitzende der Bundesinteressensgemeinschaft für Agenturen der Personenbetreuung (ÖBAP) zur APA.

Hamas will 2014 getöteten israelischen Soldaten übergeben

Tel Aviv - Die radikalislamische Hamas hat für Sonntag die Übergabe des 2014 im Gazastreifen getöteten israelischen Soldaten Hadar Goldin an Israel angekündigt. Der Leichnam Goldins sei am Samstag in einem Tunnel in der Stadt Rafah geborgen worden, erklärte der bewaffnete Hamas-Arm Essedin-al-Qassam-Brigaden am Sonntag im Onlinedienst Telegram. Israelische Forensiker werden im Anschluss an die Übergabe die Identität der sterblichen Überreste identifizieren.

Paris verlost historische Gräber auf Promi-Friedhöfen

Paris - Auf drei berühmten Pariser Friedhöfen verlost die Stadt historische Grabstätten an interessierte Käufer, die sich zur Restaurierung der oft verwitterten und unter Denkmalschutz stehenden Gräber verpflichten. Das Projekt sei ein Kompromiss im Bemühen, den Parisern bei knappem Platz eine Beerdigung innerhalb der Stadt zu ermöglichen und gleichzeitig das Erbe historischer Grabstätten auf den Friedhöfen zu erhalten, teilte die Stadt mit.

