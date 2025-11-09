Stelzer will mehr Geld vom Bund für Länder und Gemeinden

Wien - Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) plädiert in der Diskussion um den Stabilitätspakt und die Aufgabenverteilung zwischen den Gebietskörperschaften für eine Neuverteilung der Einnahmen vom Bund Richtung Länder und Gemeinden. "Es ist genug Geld da", es brauche aber eine bessere Organisation, erklärte er am Sonntag in der ORF-"Pressestunde". Die Rücknahme der kalten Progression stellte er nicht infrage.

"Krisengipfel" mit Mahrer und WK-Ländervertretern in Wien

Wien/Innsbruck - Das Vorgehen von Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer in der Gehaltsdebatte hat in den Länderkammern für Kritik gesorgt. Ein Treffen zwischen WK-Ländervertretern und Mahrer am Sonntagnachmittag in Wien soll nach APA-Informationen nun die Wogen glätten. Wie die "Presse" zuvor online berichtete, handelt es sich hierbei um einen "Krisengipfel", an dem "fast alle Präsidenten der Länder" teilnehmen werden. Vor allem die Kommunikation Mahrers sorgte für Diskussionen.

Mutter überfährt ungewollt Einjährige in Einfahrt - tot

Schärding - Ein einjähriges Mädchen ist am Samstagabend im Bezirk Schärding in Oberösterreich bei einem Unfall nach dem Reifenwechseln getötet worden: Als die Mutter rückwärts aus der Garageneinfahrt fuhr, rammte sie ungewollt ihre kleine Tochter. Das Kind wurde unter dem Wagen eingeklemmt. Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen war das Kleinkind nicht mehr zu retten, berichtete die Polizei.

US-Shutdown führt zu erneut zu vielen Flugausfällen

Washington - Als Folge der Haushaltssperre kommt es in den USA auch am Sonntag zu massenhaften Flugausfällen. Wegen zunehmenden Personalmangels bei den Fluglotsen mussten die Fluggesellschaften den dritten Tag in Folge zahlreiche Verbindungen streichen oder verschieben. Nachdem am Samstag Tausende Flüge ausgefallen waren, allein rund 700 bei den vier größten Airlines, wurde am Sonntag eine ähnliche Zahl erwartet.

Russland und Ukraine mit Angriffen auf Energieinfrastruktur

Moskau - Die staatlichen Energieversorger in der Ukraine haben nach den erneuten massiven russischen Angriffen auf die Energieinfrastruktur des Landes großflächige Stromausfälle für Sonntag angekündigt. Die Angriffe verursachten erhebliche Schäden an ukrainischen Kraftwerken, mindestens vier Menschen wurden getötet. Die Ukraine griff indes die Energieversorgung in Russland an. In der Region Belgorod waren am Sonntag etwa 20.000 Haushalte und mehrere Straßen ohne Strom.

Hamas: Leiche von 2014 verschlepptem Soldaten übergeben

Tel Aviv - Die islamistische Hamas hat am Sonntag im Gazastreifen Mitarbeitern des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) eine weitere Leiche übergeben. Laut Hamas soll es sich dabei um die sterblichen Überreste des Soldaten Hadar Goldin handeln. Der damals 23-jährige Offizier war am 1. August 2014 während einer humanitären Waffenruhe im damaligen Gaza-Krieg verschleppt worden. Seine Leiche war seitdem im Gazastreifen festgehalten worden.

König Charles ehrt Gefallene der Weltkriege

London - Sichtlich bewegt hat König Charles III. der Gefallenen der Weltkriege gedacht. Während der zwei Schweigeminuten am sogenannten Remembrance Sunday stand der 76-Jährige still und mit glasigen Augen am Londoner Cenotaph unweit von Big Ben und der Downing Street, ehe er dort als erster einen Kranz niederlegte. Der Gedenktag ist einer der wichtigsten im royalen Kalender und im Vereinigten Königreich.

Paris verlost historische Gräber auf Promi-Friedhöfen

Paris - Auf drei berühmten Pariser Friedhöfen verlost die Stadt historische Grabstätten an interessierte Käufer, die sich zur Restaurierung der oft verwitterten und unter Denkmalschutz stehenden Gräber verpflichten. Das Projekt sei ein Kompromiss im Bemühen, den Parisern bei knappem Platz eine Beerdigung innerhalb der Stadt zu ermöglichen und gleichzeitig das Erbe historischer Grabstätten auf den Friedhöfen zu erhalten, teilte die Stadt mit.

