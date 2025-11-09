WKÖ-Präsident Mahrer bleibt trotz Kritik im Amt

Wien/Innsbruck - Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer bleibt trotz heftiger Kritik aus den eigenen Reihen an seiner Vorgehensweise in der Gehaltsdebatte im Amt. Mahrer sei bei einem internen Treffen der Wirtschaftskammer-Spitzen am Sonntagnachmittag in Wien das Vertrauen "geschlossen und einstimmig" ausgesprochen worden, bestätigte WKÖ-Generalsekretär Jochen Danninger am Abend in einer Aussendung. Über den Inhalt des Treffens werde Mahrer morgen selbst informieren, hieß es weiter.

US-Regierung kürzt Lebensmittelhilfe wegen Shutdowns

Washington - Im laufenden Budgetstreit hat die Regierung von US-Präsident Donald Trump die Bundesstaaten angewiesen, staatliche Hilfsleistungen für den Lebensmittelkauf gekürzt auszuzahlen. "Soweit Bundesstaaten bereits vollständige Zahlungen für November übermittelt haben, war dies nicht autorisiert. Entsprechende Schritte müssen unverzüglich rückgängig gemacht werden", hieß es in einem Memo der zuständigen Behörde, die dem US-Agrarministerium untersteht.

US-Shutdown führt erneut zu vielen Flugausfällen

Washington - Als Folge der Budgetsperre kommt es in den USA auch am Sonntag zu massenhaften Flugausfällen. Wegen zunehmenden Personalmangels bei den Fluglotsen mussten die Fluggesellschaften den dritten Tag in Folge zahlreiche Verbindungen streichen oder verschieben. Nachdem am Samstag Tausende Flüge ausgefallen waren, allein rund 700 bei den vier größten Airlines, wurde am Sonntag eine ähnliche Zahl erwartet.

Supertaifun "Fung-Wong" erreicht Philippinen

Manila - Der Supertaifun "Fung-Wong" hat die Philippinen erreicht. Das Zentrum des Wirbelsturms traf am Sonntagabend (Ortszeit) in der Provinz Aurora auf Land, teilte der Wetterdienst Pagasa mit. Aurora befindet sich auf der Insel Luzon, auf der auch die Hauptstadt Manila liegt. Rund 1,1 Millionen Menschen haben zuvor ihre Häuser verlassen müssen. In der Früh zog der Tropensturm mit anhaltenden Windgeschwindigkeiten von bis zu 185 km/h nahe der östlichen Provinz Catanduanes vorbei.

König Charles ehrt Gefallene der Weltkriege

London - Sichtlich bewegt hat König Charles III. der Gefallenen der Weltkriege gedacht. Während der zwei Schweigeminuten am sogenannten Remembrance Sunday stand der 76-Jährige still und mit glasigen Augen am Londoner Cenotaph unweit von Big Ben und der Downing Street, ehe er dort als erster einen Kranz niederlegte. Der Gedenktag ist einer der wichtigsten im royalen Kalender und im Vereinigten Königreich.

Hamas: Leiche von 2014 verschlepptem Soldaten übergeben

Tel Aviv - Die islamistische Hamas hat am Sonntag im Gazastreifen Mitarbeitern des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) eine weitere Leiche übergeben. Laut Hamas soll es sich dabei um die sterblichen Überreste des Soldaten Hadar Goldin handeln. Der damals 23-jährige Offizier war am 1. August 2014 während einer humanitären Waffenruhe im damaligen Gaza-Krieg verschleppt worden. Seine Leiche war seitdem im Gazastreifen festgehalten worden.

