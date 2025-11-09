WKÖ-Präsident Mahrer bleibt trotz Kritik im Amt

Wien/Innsbruck - Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer bleibt trotz heftiger Kritik aus den eigenen Reihen an seiner Vorgehensweise in der Gehaltsdebatte im Amt. Mahrer sei bei einem internen Treffen der Wirtschaftskammer-Spitzen am Sonntagnachmittag in Wien das Vertrauen "geschlossen und einstimmig" ausgesprochen worden, bestätigte WKÖ-Generalsekretär Jochen Danninger am Abend in einer Aussendung. Über den Inhalt des Treffens werde Mahrer morgen selbst informieren, hieß es weiter.

30. UNO-Klimakonferenz startet in Amazonas-Stadt Belem

Belem - Mit dem Start des globalen Waldschutz-Fonds TFFF haben die Klimaverhandlungen in Brasilien mit einem konkreten Erfolg begonnen. Doch nach dem Gipfel am Donnerstag und Freitag stehen ab Montag bei der eigentlichen UNO-Klimakonferenz COP30 schwierige Verhandlungen über Themen wie die viel zu hohen Treibhausgas-Emissionen und die Klimafinanzierung an. Und die geopolitischen Voraussetzungen für die zweiwöchigen Beratungen in der Amazonas-Stadt Belem sind nicht günstig.

BBC-Direktor nach Vorwürfen wegen Trump-Rede zurückgetreten

London - Nach Manipulationsvorwürfen im Zusammenhang mit einer Rede von US-Präsident Donald Trump ist der Generaldirektor der britischen Rundfunkanstalt BBC, Tim Davie, zurückgetreten. Auch BBC-Nachrichtenchefin Deborah Turness nimmt nach Angaben des Senders vom Sonntagabend ihren Hut. Die angesehene Rundfunkanstalt soll Teile der berüchtigten Trump-Rede vor dem Kapitol-Sturm für eine Fernsehdokumentation auf irreführende Weise zusammengeschnitten haben.

EU-Lateinamerika-Karibik-Gipfel in Kolumbien begonnen

Santa Marta - Überschattet von geopolitischen Spannungen sind Staats- und Regierungschefs aus der Europäischen Union und der Gemeinschaft lateinamerikanischer und karibischer Staaten (Celac) am Sonntag in der kolumbianischen Küstenstadt Santa Marta zu ihrem vierten Gipfeltreffen zusammengekommen. Ziel ist es, die Kooperation in den Bereichen Energie, Klimawandel und internationaler Sicherheit zu verbessern.

Supertaifun "Fung-Wong" erreicht Philippinen

Manila - Der Supertaifun "Fung-Wong" hat die Philippinen erreicht. Das Zentrum des Wirbelsturms traf am Sonntagabend (Ortszeit) in der Provinz Aurora auf Land, teilte der Wetterdienst Pagasa mit. Aurora befindet sich auf der Insel Luzon, auf der auch die Hauptstadt Manila liegt. Rund 1,1 Millionen Menschen haben zuvor ihre Häuser verlassen müssen. In der Früh zog der Tropensturm mit anhaltenden Windgeschwindigkeiten von bis zu 185 km/h nahe der östlichen Provinz Catanduanes vorbei.

US-Regierung kürzt Lebensmittelhilfe wegen Shutdowns

Washington - Im laufenden Budgetstreit hat die Regierung von US-Präsident Donald Trump die Bundesstaaten angewiesen, staatliche Hilfsleistungen für den Lebensmittelkauf gekürzt auszuzahlen. "Soweit Bundesstaaten bereits vollständige Zahlungen für November übermittelt haben, war dies nicht autorisiert. Entsprechende Schritte müssen unverzüglich rückgängig gemacht werden", hieß es in einem Memo der zuständigen Behörde, die dem US-Agrarministerium untersteht.

König Charles ehrt Gefallene der Weltkriege

London - Sichtlich bewegt hat König Charles III. der Gefallenen der Weltkriege gedacht. Während der zwei Schweigeminuten am sogenannten Remembrance Sunday stand der 76-Jährige still und mit glasigen Augen am Londoner Cenotaph unweit von Big Ben und der Downing Street, ehe er dort als erster einen Kranz niederlegte. Der Gedenktag ist einer der wichtigsten im royalen Kalender und im Vereinigten Königreich.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red