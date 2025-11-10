Senat nimmt erste Hürde für Ende des US-Haushaltsstreits

Washington - Erstmals seit Beginn des erbitterten Haushaltsstreits in den USA haben Republikaner und Demokraten einen konkreten Schritt zur Beendigung des Teilstillstands der Regierungsgeschäfte getan. Der Senat votierte am späten Sonntagabend mit Stimmen der Demokraten dafür, über einen aus dem Repräsentantenhaus stammenden Übergangsetat zu beraten. Damit ist eine erste wichtige Hürde im Parlament zur Beendigung des längsten Shutdowns in der Geschichte der Vereinigten Staaten überwunden.

30. UNO-Klimakonferenz startet in Amazonas-Stadt Belem

Belem - Mit dem Start des globalen Waldschutz-Fonds TFFF haben die Klimaverhandlungen in Brasilien mit einem konkreten Erfolg begonnen. Doch nach dem Gipfel am Donnerstag und Freitag stehen ab Montag bei der eigentlichen UNO-Klimakonferenz COP30 schwierige Verhandlungen über Themen wie die viel zu hohen Treibhausgas-Emissionen und die Klimafinanzierung an. Und die geopolitischen Voraussetzungen für die zweiwöchigen Beratungen in der Amazonas-Stadt Belem sind nicht günstig.

Prozess um Anschlag auf deutschen Weihnachtsmarkt begonnen

Magdeburg - Fast elf Monate nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in der deutschen Stadt Magdeburg mit sechs Toten hat am Montag vor dem Landgericht der Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter begonnen. Dem Angeklagten Taleb A. werden unter anderem sechsfacher Mord und versuchter Mord in 338 Fällen vorgeworfen. Nach der Anklageverlesung hat der 51-jährige die Möglichkeit, sich zu den Vorwürfen zu äußern. Ob er das tun wird, war zunächst offen.

Korruptionsnetzwerk in ukrainischer Energiebranche

Kiew (Kyjiw)/Charkiw (Charkow) - In der Ukraine gehen die Behörden mit einem groß angelegten Einsatz gegen Korruption in der Energiebranche vor. Es sei eine hochrangige kriminelle Vereinigung aufgedeckt worden, teilte die Anti-Korruptionsbehörde auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit. Demnach bauten die Beschuldigten ein weit verzweigtes Netzwerk auf, um wichtige Staatsunternehmen zu beeinflussen. Dies betreffe insbesondere den Atomkraftwerksbetreiber Energoatom.

Abgeschwächter Taifun "Fung-wong" dreht von Philippinen ab

Manila - Der mittlerweile abgeschwächte Taifun "Fung-wong" ist am Montag von den Philippinen abgezogen, nachdem er dort eine Spur der Verwüstung hinterlassen hat. Der staatliche Wetterdienst teilte mit, dass der Taifun voraussichtlich Richtung Taiwan abdrehen werde. Auf seinem Weg Richtung Südchinesisches Meer schwäche er sich weiter ab. Wegen "Fung-wong" waren auf den Philippinen etwa 1,4 Millionen Menschen in Sicherheit gebracht worden, mindestens zwei Menschen kamen ums Leben.

Weitere Anklagepunkte gegen Südkoreas Ex-Präsident Yoon

Seoul - Die südkoreanische Sonderstaatsanwaltschaft hat den früheren Präsidenten Yoon Suk-yeol am Montag wegen weiterer Vorwürfe des Amtsmissbrauchs und der Unterstützung eines feindlichen Staates angeklagt. Yoon habe versucht, einen militärischen Konflikt zwischen Süd- und Nordkorea zu provozieren, um das von ihm im vergangenen Jahr kurzzeitig verhängte Kriegsrecht zu rechtfertigen, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft bei einer Pressekonferenz.

Weiße Trüffel in Italien für 110.000 Euro versteigert

Rom/Wien - Ein Bieter aus Hongkong hat am Sonntag bei einer Auktion in Italien 110.000 Euro für eine seltene weiße Trüffel, bestehend aus drei Knollen, gezahlt. Die Trüffel-Versteigerung in Alba im norditalienischen Piemont gilt als die exklusivste ihrer Art. Per Video boten Gourmets aus der ganzen Welt, darunter aus Wien, mit. Am Sonntagabend wurden Trüffeln für insgesamt 502.000 Euro versteigert.

