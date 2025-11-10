Österreichischer Buchpreis geht an Dimitr� Dinev

Wien - Der 1968 im bulgarischen Plowdiw geborene und seit 1990 in Österreich lebende Autor Dimitr� Dinev ist am Montagabend in den Praterateliers des Bundes in Wien-Leopoldstadt für seinen 1.150-Seiten-Roman "Zeit der Mutigen" mit dem Österreichischen Buchpreis 2025 ausgezeichnet worden. Die zum zehnten Mal vergebene Auszeichnung ist mit 20.000 Euro dotiert. Der mit 10.000 Euro dotierte Debütpreis ging an die 1994 in Brixen geborene Miriam Unterthiner für ihr Stück "Blutbrot".

30. UNO-Klimakonferenz in Amazonas-Stadt Belem eröffnet

Belem - Die UNO-Klimakonferenz COP30 ist am Montag in der brasilianischen Amazonas-Stadt Belem eröffnet worden. Zum Auftakt strich UNO-Klimachef Simon Stiell zwar Erfolge im Kampf gegen die Erderwärmung heraus, doch er forderte auch eine Tempoerhöhung: Das Pariser Klimaabkommen von 2015 habe dazu geführt, dass die Treibhausgas-Emissionen gebremst worden seien, sagte er vor dem Plenum - doch schönreden wolle er nichts.

Budgetdefizit dürfte wegen Ländern noch höher werden

Wien - Das Budgetdefizit dürfte noch höher ausfallen als bisher angenommen. Mehrere Tageszeitungen schreiben unter Berufung auf erneuerte Länder-Zahlen, dass der Abgang 4,9 Prozent des BIP und nicht wie erwartet 4,5 Prozent betragen wird. Eine Bestätigung dafür gab es auf APA-Anfrage weder vom Vorsitz der Landesfinanzreferenten noch vom Finanzministerium. Letzteres forderte die Länder aber zu verstärkten Sanierungsmaßnahmen auf.

Mahrer hört als Nationalbank-Präsident auf

Wien - WKÖ-Präsident Harald Mahrer tritt als Präsident der Nationalbank (OeNB) zurück. Er werde noch den Prozess für eine geordnete Übergabe aufsetzen, der Rücktritt werde aber "zeitnäher" erfolgen, sagte Mahrer am Montag vor Journalisten. Wirtschaftskammerpräsident und Chef der ÖVP-Teilorganisation Wirtschaftsbund bleibe er. In der Kammer will er die KV-Erhöhungen der Mitarbeiter neu strukturieren und externe Prüfungen von Funktionärsgagen, Leistungen und Strukturen einleiten.

Trump empfängt Syriens Präsidenten im Weißen Haus

Damaskus/Washington - Zum ersten Mal ist mit Übergangspräsident Ahmed al-Sharaa ein syrisches Staatsoberhaupt im Weißen Haus empfangen worden. Der Besuch wurde schon vorab als "historisch" bezeichnet. Noch vor einem Jahr galt al-Sharaa in den USA als gesuchter Terrorist. Aus der US-Regierung hieß es nun: Präsident Donald Trump wolle sein Versprechen halten und Syrien "eine Chance auf Größe" geben. Die Regierung verlängerte demnach die Aussetzung bestimmter Sanktionen um ein halbes Jahr.

US-Präsident Trump droht BBC mit Milliardenklage

Washington/London - US-Präsident Donald Trump hat der britischen Rundfunkanstalt BBC wegen der Bearbeitung einer Rede vom 6. Jänner 2021 mit einer Milliardenklage gedroht. Das berichten die BBC und mehrere US-Medien am Montag unter Berufung auf einen Brief der Anwälte des US-Präsidenten. Die Rundfunkanstalt teilte mit, sie habe ein Schreiben erhalten, in dem Trump rechtliche Schritte angedroht habe. Die BBC teilte mit, das Schreiben zu prüfen, eine Antwort folge zu gegebener Zeit.

Senat tagt zum US-Haushaltsstreit - Weitere Abstimmung offen

Washington - Im Ringen um den Haushalt ist der Senat im US-Kongress erneut zusammengekommen. Ob und wann es zu einer Abstimmung über einen Übergangshaushalt kommt, ist nicht absehbar. Es könnte sein, dass die Debatte sich bis in die Nacht zum Dienstag (Ortszeit) zieht. Weil sich Republikaner und Demokraten nicht auf einen gemeinsamen Haushalt einigen, werden viele Behördenangestellte seit Oktober nicht mehr bezahlt.

