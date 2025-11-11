US-Senat stimmt für Ende des Rekord-Shutdowns

Washington - Ein Ende des Teilstillstands der Regierungsgeschäfte in den USA wird wahrscheinlicher. Der US-Senat hat nach fast sechs Wochen Blockade einen Übergangshaushalt für die Zeit bis Ende Jänner beschlossen. 60 Senatoren stimmten am späten Montagabend (Ortszeit) für einen entsprechenden Vorschlag, 40 stimmten dagegen. Damit steht der bisher längste Shutdown in der US-Geschichte vor einem Ende. Damit der Haushalt in Kraft treten kann, braucht es aber noch weitere Entscheidungen.

Parlamentswahl im Irak

Bagdad - Die Menschen im Irak wählen am Dienstag ein neues Parlament. Mehr als 21 Millionen Menschen sind wahlberechtigt und können bis 18.00 Uhr (Ortszeit, 16.00 Uhr MEZ) ihre Stimme abgeben. Mehr als 7.740 Personen kandidieren für die 329 Sitze im Parlament in Bagdad. Bereits kurz nach Öffnung der Wahllokale in der Früh gaben mehrere hochrangige Politiker ihre Stimmen in einem luxuriösen Hotel in der Hauptstadt Bagdad ab.

Studie: Drittel der Österreicher ist für Führerschein ab 16

Wien - 32 Prozent der österreichischen Bevölkerung sprechen sich für einen Pkw-Führerschein ab 16 Jahren aus. Das zeigt eine Studie des Marktforschungsunternehmens Marketagent im Auftrag der Smile Versicherung. Bei der Gen Z - also Personen, die zwischen 1995 und 2010 geboren wurden - ist die Zustimmung mit 47 Prozent besonders hoch. 61 Prozent sehen einen früheren Führerschein als Entlastung für Eltern und 67 Prozent als Förderung der Mobilität der Jugendlichen, vor allem am Land.

Ex-Minister: NATO als Hindernis für Vereinigung Irlands

Wien/Dublin/Belfast - Der irische Ex-Minister Richard Bruton sieht eine Vereinigung mit Nordirland in weiter Ferne. Dies werde in den nächsten Jahrzehnten nicht passieren, sagte der Parteifreund von Außenminister Simon Harris im APA-Interview. Einer der Gründe sei auch die Frage der NATO-Mitgliedschaft des neutralen Landes. "Die Menschen im Süden wollen die Nationalhymne nicht ändern und sie wollen auch nicht der NATO beitreten", erläuterte der Politiker der konservativen Fine Gael.

Die Seilbahn-Katastrophe von Kaprun jährt sich zum 25. Mal

Kaprun - Die Seilbahnkatastrophe von Kaprun jährt sich am Dienstag zum 25. Mal: Am 11. November 2000 sind beim Brand in der Standseilbahn auf das Kitzsteinhorn 155 Menschen ums Leben gekommen. Nur zwölf Menschen haben überlebt. Zum Gedenken wird es wie jedes Jahr in der Nähe der Talstation einen ökumenischen Gottesdienst geben, zu dem neben Angehörigen der Opfer auch Vertreterinnen und Vertreter der Gletscherbahnen, der Blaulichtorganisationen und der Gemeinde erwartet werden.

Weißmann erneut medial präsentester Firmenchef

Wien - ORF-Generaldirektor Roland Weißmann ist erneut der medial präsenteste Firmenchef Österreichs. Im aktuellen CEO-Ranking von APA-Comm belegt er mit 603 Punkten Platz eins. Auf den Rängen zwei und drei folgen Josef Pröll, Chef der Leipnik-Lundenburger Invest (LLI), mit 295 Punkten und ÖBB-Chef Andreas Matthä mit 246 Punkten.

