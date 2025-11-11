Mordermittlungen gegen Pflegerin der Klinik Favoriten

Wien - Die Staatsanwaltschaft Wien ermittelt gegen eine Pflegerin der Klinik Favoriten wegen Mordverdachts. Behördensprecherin Nina Bussek bestätigte der APA am Dienstagvormittag eine Meldung des "Falter". "Wir stehen am Anfang der Ermittlungen", sagte Bussek. Man habe von einem Sachverhalt Kenntnis erlangt, "der nun geprüft wird." Die Beschuldigte befinde sich auf freiem Fuß, teilte Bussek mit. Die Staatsanwaltschaft geht demnach aktuell nicht von einem dringenden Tatverdacht aus.

US-Senat stimmte für Ende des Rekord-Shutdowns

Washington - Ein Ende der längsten Haushaltssperre in den USA rückt näher: Der Senat hat am Montag (Ortszeit) einem Übergangsbudget zugestimmt. 60 Senatoren und damit auch mehrere oppositionelle Demokraten votierten für den Vorschlag, 40 Senatoren stimmten dagegen. Der Kompromiss muss noch vom Repräsentantenhaus gebilligt werden. Es wird erwartet, dass die Kongresskammer ab Mittwoch darüber debattiert. Nach einem Ja auch dort würde alles an Präsident Donald Trump zur Unterschrift gehen.

OeNB: Trotz Wirtschaftsflaute hohe Kapitalpuffer bei Banken

Wien - Österreichs Banken sind trotz der nur langsamen wirtschaftlichen Erholung gut mit Kapital ausgestattet. Grund seien hohe Gewinne im Vorjahr 2024, die nur in geringem Ausmaß ausgeschüttet worden seien und somit als Polster bei der Bank blieben, geht aus dem am Dienstag veröffentlichten Finanzstabilitätsbericht der Nationalbank (OeNB) hervor. Die Nachfrage von Unternehmen nach Bankkrediten sei aber weiterhin schwach.

Thailand setzt Waffenruhe mit Kambodscha aus

Bangkok - Nach einem Vorfall mit explodierten Landminen im Grenzgebiet mit vier verletzten thailändischen Soldaten hat Thailand die Waffenruhe mit dem Nachbarland Kambodscha vorläufig ausgesetzt. Ministerpräsident Anutin Charnvirakul erklärte, der Vorfall zeige, dass die Feindseligkeiten nicht wie erwartet nachgelassen hätten. "Nach dem heutigen Vorfall kann die Zusammenarbeit vorerst nicht fortgesetzt werden."

Parlamentswahl im Irak

Bagdad - Die Menschen im Irak wählen am Dienstag ein neues Parlament. Mehr als 21 Millionen Menschen sind wahlberechtigt und können bis 18.00 Uhr (Ortszeit, 16.00 Uhr MEZ) ihre Stimme abgeben. Mehr als 7.740 Personen kandidieren für die 329 Sitze im Parlament in Bagdad. Bereits kurz nach Öffnung der Wahllokale in der Früh gaben mehrere hochrangige Politiker ihre Stimmen in einem luxuriösen Hotel in der Hauptstadt Bagdad ab.

Studie: Drittel der Österreicher ist für Führerschein ab 16

Wien - 32 Prozent der österreichischen Bevölkerung sprechen sich für einen Pkw-Führerschein ab 16 Jahren aus. Das zeigt eine Studie des Marktforschungsunternehmens Marketagent im Auftrag der Smile Versicherung. Bei der Gen Z - also Personen, die zwischen 1995 und 2010 geboren wurden - ist die Zustimmung mit 47 Prozent besonders hoch. 61 Prozent sehen einen früheren Führerschein als Entlastung für Eltern und 67 Prozent als Förderung der Mobilität der Jugendlichen, vor allem am Land.

Die Seilbahn-Katastrophe von Kaprun jährt sich zum 25. Mal

Kaprun - Die Seilbahnkatastrophe von Kaprun jährt sich am Dienstag zum 25. Mal: Am 11. November 2000 sind beim Brand in der Standseilbahn auf das Kitzsteinhorn 155 Menschen ums Leben gekommen. Nur zwölf Menschen haben überlebt. Zum Gedenken wird es wie jedes Jahr in der Nähe der Talstation einen ökumenischen Gottesdienst geben, zu dem neben Angehörigen der Opfer auch Vertreterinnen und Vertreter der Gletscherbahnen, der Blaulichtorganisationen und der Gemeinde erwartet werden.

Ex-Minister: NATO als Hindernis für Vereinigung Irlands

Wien/Dublin/Belfast - Der irische Ex-Minister Richard Bruton sieht eine Vereinigung mit Nordirland in weiter Ferne. Dies werde in den nächsten Jahrzehnten nicht passieren, sagte der Parteifreund von Außenminister Simon Harris im APA-Interview. Einer der Gründe sei auch die Frage der NATO-Mitgliedschaft des neutralen Landes. "Die Menschen im Süden wollen die Nationalhymne nicht ändern und sie wollen auch nicht der NATO beitreten", erläuterte der Politiker der konservativen Fine Gael.

